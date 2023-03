Véronique De Kock: ‘Ik moest mijn man geruststellen toen hij me met dildo’s zag zwaaien’

Kent u de mop van de mummie? Nee? Wij ook niet, maar de clou heeft ongetwijfeld iets met Véronique De Kock te maken. De miss der missen liet ‘The Masked Singer’-speurders wekenlang geloven dat er een professionele zangeres onder al dat verband verscholen zat. Kortom, het liep stukken beter dan bij die befaamde finale van Miss België 1995, waarin ze – en dit zijn niet onze woorden – ‘een ietwat valse vertolking van ‘Without You’ van Mariah Carey’ afleverde.

VÉRONIQUE DE KOCK (schatert) «Wie schrijft dat?»

HUMO Wikipedia.

DE KOCK «Kan ik dat laten aanpassen? Alhoewel, onterecht is het niet (lachje). Ik zat toen nog in de schoolbanken, en moest nog veel leren.

»Mijn hele tv-carrière lang heeft dat fragment me achtervolgd. In elke show waar ik te gast was, zei de presentator vroeg of laat: ‘Kijk eens welke beelden wij hebben teruggevonden!’ Dat is ook de reden dat ik sindsdien nooit meer voor een publiek heb gezongen.»

HUMO Nooit meer? Want diezelfde Wikipedia-pagina spreekt ook over een groepje genaamd de P-Diva’s?

DE KOCK «Och ja, maar écht zingen kon je dat bezwaarlijk noemen. Het was een idee van de toenmalige hoofdredacteur van P-Magazine, en groepje met de covermeisjes. Een heerlijke tijd was dat, met onder andere Katja Retsin, Kelly Pfaff en Phaedra Hoste, maar heel professioneel verliep het allemaal niet.»

HUMO Ik las nochtans dat het album een succes werd.

DE KOCK «Bij de P-lezers wel ja, maar dat lag dan ook niet aan ons zangtalent (lacht).»

HUMO Hoe was het om na al die jaren opnieuw te zingen?

DE KOCK «Tijdens de eerste kennismaking met de zangcoaches werd ik gevraagd wat ik graag zou zingen. ‘Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston!’ riep ik enthousiast. ‘Zullen wij anders gewoon de liedjes uitkiezen’, antwoordden ze droogjes. Je ziet dat het vertrouwen meteen groot was.»

HUMO Het werkte wel, want zonder Karen Damen als gastspeurder was jouw identiteit een geheim gebleven.

DE KOCK «Niemand anders had nog maar aan mij gedacht, en na twee minuten achter die speurdersdesk ontrafelt Karen meteen alle aanwijzingen! Ze is gewoonweg té goed! Want om eerlijk te zijn, in die eerste video’s had ik mezelf niet eens herkend.»

HUMO De hitsige Mummie was dus niet op jou gebaseerd?

DE KOCK «God, ik hoop van niet! In één video stond ‘ik’ zelfs met dildo’s te zwaaien. Mijn man trok grote ogen toen we samen in de zetel zaten. ‘Ja schat, ik snap het ook niet,’ heb ik hem meteen gerustgesteld (lacht).»

HUMO Eén van de allereerste beelden dit jaar was Mummie die nagenoeg haar laatste adem uitblies.

DE KOCK «Toen ik mijn pak de eerste keer mocht aantrekken, merkte ik meteen hoe verstikkend het was — thuis wikkelde ik mezelf in met sjaals, om toch een beetje te kunnen repeteren. Maar het bleef hels: dat pak is gemaakt van een wetsuit! Ik was drijfnat na de optredens. Gelukkig hebben de crewleden een trucje tegen de geur: de kostuums worden met wodka overgoten. En voor je het vraagt, die werd enkel voor het kostuum gebruikt. Wodka is niet mijn drankje.»

HUMO Je vrienden konden je dus na een wodka-cranberry niet tot bekentenissen verleiden?

DE KOCK «Meteen na de eerste aflevering stuurde mijn beste vriend: ‘Ik herkende je meteen’. Ik ben geen goede leugenaar, dus vreesde het ergste, tot hij plots zei: ‘Wel tof, zo’n pompke op je hoofd’. Die dacht gewoon dat ik Kat Kerkhofs was! (lacht)»

HUMO Als afsluiter, vertel die mop van die mummie nu eens!

DE KOCK «Laat maar, te ingewikkeld!»