Verrukt, verbijsterd, verwonderd: Humo’s Streaming-Top 100!

Hier is-ie dan, de nieuwe top 100 van beste series die momenteel op Netflix en co. te zien zijn. Titels die er in vergelijking met een halfjaar geleden bij zijn gekomen, kregen een sterretje mee.

100. ‘Slow horses’* (2022-...) – AppleTV+

99. ‘Band of Brothers’ (2001) – Streamz

98. ‘Mythic Quest’ (2020-...) – AppleTV+

97. ‘Veep’ (2012-2019) – Streamz

96. ‘Dopesick’ (2021) – Disney+

95. ‘Godless’ (2017) – Netflix

94. ‘Invincible’ (2021-...) – Prime Video

93. ‘Het geslacht De Pauw’ (2004-2005) – Streamz

92. ‘Black Bird’* (2022) – AppleTV+

91. ‘Gilmore Girls’ (2000-2007) – Netflix

90. ‘Déjà Vu’ (2021) – Streamz

89. ‘Big Mouth’ (2017-…) – Netflix

88. ‘F**k you very very much’ (2021) – Streamz