Verslavend slaapverwekkend: ‘Verwoestender dan cocaïne of heroïne’

Van cocaïne naar zware pijnstillers, van Pablo Escobar naar Richard Sackler: scenarist Eric Newman heeft vele paden bewandeld. Hij lag aan de basis van ‘Narcos’, de Netflix-hit over de jacht op de Colombiaanse drugsbaron, en maakt nu voor de streamingdienst de documentairereeks ‘Painkiller’, over een ander, maar minstens even dodelijk roesmiddel: OxyContin.

De aan heroïne verwante pijnstiller, die onder leiding van Richard Sackler werd uitgevonden door het Amerikaanse farmabedrijf Purdue, kwam rond het jaar 2000 op de markt en werd gepromoot als een onschadelijk pilletje. In werkelijkheid werd OxyContin een uiterst verslavende gesel voor de Verenigde Staten: tot op heden eisen de pijnstiller en aanverwanten als fentanyl tienduizenden doden per jaar.

ERIC NEWMAN «Voor iemand die jarenlang in het hoofd van Escobar heeft gezeten, is het verhaal van OxyContin één grote paradox. Dat spul heeft wellicht meer levens verwoest dan cocaïne of heroïne, en de handelaars zijn even gewetenloos. Maar Richard Sackler is een dokter, hij heeft OxyContin legaal op de markt gebracht en andere dokters hebben de pillen voorgeschreven aan hun patiënten. Sackler is een drugsbaron in maatpak die het publiek heeft voorgelogen en die zo een gezondheidscrisis zonder weerga heeft veroorzaakt.

»Sackler werkte niet alleen. Hij kreeg hulp van big pharma, van de politieke wereld, van rijke vrienden en kennissen… Je kunt deze epidemie niet begrijpen als je niet elk aspect in beeld brengt: de mensen die haar hebben veroorzaakt, zij die alles hebben laten gebeuren én de slachtoffers.»

– Richard Sackler wordt gespeeld door Matthew Broderick, die nochtans een heel braaf imago heeft.

NEWMAN «We hebben lang naar de juiste persoon gezocht, omdat we Sackler niet wilden afschilderen als een monster: dat is te makkelijk. Ik ben er trouwens van overtuigd dat hij zélf denkt dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Sackler had een plan om Purdue weer winstgevend te maken en zo zijn familie te redden. Dat heeft hij met succes uitgevoerd.

»Het is een mooi extraatje dat Sackler wordt vertolkt door Ferris Bueller (Broderick werd wereldberoemd als het titelpersonage in ‘Ferris Bueller’s Day Off’ uit 1986, red.). We willen dat je Richard Sackler graag ziet vóór je hem begint te haten.»

– Elke aflevering begint met een getuigenis van iemand die een geliefde heeft verloren aan OxyContin. Wat is het idee daarachter?

NEWMAN «Dit verhaal is hartverscheurend op elk vlak. Maar je moet natuurlijk wel een reeks maken die – bij gebrek aan een beter woord – entertainment biedt, iets wat mensen willen bekijken. Daarom hebben we gekozen voor een hoog tempo, en voor haast absurde scènes. Maar naast die luchtige momenten zijn er ook schrijnende getuigenissen, die de kijker eraan herinneren dat er werkelijk niets grappigs zit aan wat Sackler heeft gedaan.»

– Er zijn al veel documentaires en series gemaakt over OxyContin: vorig jaar was er ‘Dopesick’ op Disney+. Vertelt u niet gewoon hetzelfde verhaal?

NEWMAN «Nee. De epidemie woekert nog altijd. Dit verhaal is pijnlijk relevant, en dat zal het ook járen na ‘Dopesick’ en ‘Painkiller’ blijven. Dit schandaal is zó groot en zó verschrikkelijk dat het niet vaak en luid genoeg verteld kan worden.»

‘Painkiller’

Nu te zien op Netflix.