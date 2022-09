Vettige snorren, de klopjacht op Osama Bin Laden en op zoek naar de Heilige Graal: deze films mag u de komende week niet missen op televisie

‘THE GENTLEMEN’ ★★★☆☆

VTM 2, ZATERDAG 17 SEPTEMBER, 20.25

ACTIE Na zijn vreselijke live action-versie van ‘Aladdin’ – Robin Williams ligt nog steeds te draaien in zijn graf – keerde Guy Ritchie terug naar zijn roots: de geezer-gangsterfilm, waarin Londens tuig met een vettige snor en een nog vettiger Cockney-accent elkaar naar het leven staat. Matthew McConaughey speelt een wietbaron die door riooljournalist en wannabe-filmscenarist Hugh Grant wordt gechanteerd: als McConaughey niet het budget ophoest om Grants scenario te verfilmen, zal zijn vuile was snel buitenhangen. Wie ‘Snatch’ of ‘RocknRolla’ heeft gezien, weet op welk terrein we ons bevinden: oneliners, zwarte humor, bloedvergieten en veel ironisch (of niet?) machismo. Maar de acteurs maken er méér van. Vooral Grant wordt hier knap tegen zijn imago in gecast en speelt één van zijn beste rollen in jaren. Vernieuwend is het niet, maar zolang Ritchie dit maakt in plaats van Disney-nonsens, zijn wij tevreden.

‘MEET JOE BLACK’ ★★★☆☆

VTM 3, VRIJDAG 16 SEPTEMBER, 20.35

DRAMA Losse remake van ‘Death Takes a Holiday’ uit 1934, met Brad Pitt als de verpersoonlijking van de dood, die aan Anthony Hopkins vraagt om hem het menselijke leven te leren kennen. Met z’n drie uur jammer genoeg een te lange zit, maar er hangt een bezwerend, prettig ijl sfeertje rond de film.

‘ON THE BASIS OF SEX’ ★★★☆☆

CANVAS, VRIJDAG 16 SEPTEMBER, 21.20

BIOPIC Het verhaal van Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones), de legendarische progressieve rechter van het Hooggerechtshof, die tot haar dood in 2020 de ergste conservatieve uitspattingen van de Amerikaanse politiek kon tegenhouden. Een brave, weinig verrassende film, maar wel goed gemaakt.

Beeld Reporters / Capital Pictures

‘LOOPER’ ★★★★☆

EEN, VRIJDAG 16 SEPTEMBER, 22.45

SF In de nabije toekomst kan de maffia haar slachtoffers naar het verleden teleporteren, waar ze worden afgeknald door hitman Joseph Gordon-Levitt. Tot hij plots oog in oog staat met zijn eigen oudere zelf (Bruce Willis in één van zijn laatste goede rollen). Inventieve sf-thriller, met schwung geregisseerd door Rian Johnson.

Beeld Photo News

‘ZERO DARK THIRTY’ ★★★½☆

NPO 3, VRIJDAG 16 SEPTEMBER, 23.10

OORLOG Oscarwinnend docudrama met Jessica Chastain als CIA-agente die een cruciale rol speelt in de klopjacht op Osama Bin Laden. De film kreeg kritiek omdat hij de folteringen van verdachte terroristen wel toont, maar niet expliciet veroordeelt. Dat maakt er echter een fascinerend schouwspel van.

‘JUSQU’A LA GARDE’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 17 SEPTEMBER, 0.05

DRAMA De 11-jarige Julien is het lijdend voorwerp van een hoederechtstrijd tussen zijn ouders. Aanvankelijk lijkt het alsof de film geen partij zal kiezen, maar al snel wordt duidelijk dat vader Antoine een losgeslagen projectiel is en zijn ex-vrouw en kind terroriseert. Akelig realistisch gezinsdrama dat evolueert naar een thriller.

‘FISHERMAN’S FRIENDS’ ★★★☆☆

EEN, ZATERDAG 17 SEPTEMBER, 22.30

KOMEDIE Britse dramedy gebaseerd op ware feiten, over een groepje vissers dat door een halfbezopen platenbaas wordt gerekruteerd om een cd met zeemansliedjes op te nemen. Wat dacht u: die plaat wordt een enorm succes. Sympathieke feelgoodfilm die past in het rijtje van ‘The Full Monty’ en ‘Brassed Off’.

‘INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE’ ★★★★½

PLAY6, ZONDAG 18 SEPTEMBER, 19.55

AVONTUUR Het slotstuk van de trilogie is wervelend, met een afgemeten mix van actie, humor en emotie. Samen met zijn vader (een heerlijke Sean Connery) gaat Indy op zoek naar de Heilige Graal. Het plezier dat Steven Spielberg zelf aan deze film beleeft, spat van het scherm.

‘HACKSAW RIDGE’ ★★★½☆

VTM 3, WOENSDAG 21 SEPTEMBER, 20.40

OORLOG Mel Gibson mocht de movie jail verlaten om het verhaal van Desmond Doss te verfilmen, een gewetensbezwaarde die tijdens WO II weigerde om een geweer vast te nemen, maar als hospik tientallen levens redde. Gibson mag dan een halve gek zijn, hij kan regisseren: de finale veldslag is fenomenale actiecinema.

‘GET OUT’ ★★★★☆

VTM 3, WOENSDAG 21 SEPTEMBER, 23.10

HORROR De debuutfilm van Jordan Peele werd een intense horrorthriller die slim inspeelt op de spanningen tussen blank en zwart in Amerika. Daniel Kaluuya speelt een jonge zwarte kerel die op bezoek gaat bij de ouders van zijn blanke vriendin. Hun wat geforceerde vriendelijkheid slaat al snel om naar iets heel sinisters.

‘TRAFFIC’ ★★★★☆

VTM 4, DONDERDAG 22 SEPTEMBER, 21.35

DRAMA Steven Soderbergh won een Oscar voor deze film over de drugshandel tussen Mexico en de Verenigde Staten. Drie verhalen worden vakkundig in elkaar verweven, elk met zijn eigen visuele stijl. Maar veel meer dan een informatieve film is dit vooral een pakkend drama én een spannende thriller.