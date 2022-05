Vier Pride vanuit uw zetel: de 10 beste reeksen met LGBTQIA+ in de hoofdrol

Je hoeft niet per se naar buiten of mee te lopen in een stoet om Pride te vieren: dat kan ook gewoon vanuit de luie zetel. De tien beste reeksen op de streamingdiensten waarin LGBTQIA+-thema’s een hoofdrol spelen.

1 HEARTSTOPPER (NETFLIX)

Deze Britse young adult-reeks over de prille liefde tussen tienerjongens Charlie en Nick was de afgelopen maanden een kleine hype, en volledig terecht. ‘Heartstopper’ is warm, ontroerend en grappig, verbloemt niet dat in het reine komen met je geaardheid lastig kan zijn maar stelt homoseksuele of andere gevoelens nooit voor als problematisch. De ideale serie om te bekijken op een dag van trots.

2 IT’S A SIN (VRTNU)

Als het wat politiek bewuster mag zijn, verwijzen we u graag door naar deze meeslepende Britse minireeks die aan de hand van een steeds kleiner wordend vriendengroepje toont wat voor ravage de aids-epidemie heeft aangericht in de jaren 80. Vooral de manier waarop homoseksuelen, al dan niet seropositief, in die tijd werden behandeld, is shockerend, al moeten we onszelf ook niet te hard op de borst kloppen: bedenker Russell T Davies (zie ook ‘Years and Years’) heeft namelijk heel lang moeten aandringen voor hij ‘It’s a sin’ mocht maken.

3 EUPHORIA (STREAMZ)

‘Euphoria’ is veel in één: de explosieve, bejubelde en controversiële dramaserie gaat over opgroeien, verslaving, zelfhaat, mishandeling en een enkele keer over de impact van urine op een tapijt. Maar in de kern is dit een reeks over de vriendschap, liefde en af en toe haat tussen twee van de mooiste en meest complexe hoofdpersonages van de afgelopen jaren: de gekwelde Rue (Zendaya) en transmeisje Jules.

Beeld rv

4 OUR FLAG MEANS DEATH (STREAMZ)

Een comedy over piraten is niet meteen de plek waar je een rijkgeschakeerd verhaal over homoseksualiteit zou verwachten, maar ‘Our Flag Means Death’ bewijst op overtuigende wijze dat het kan. In het begin draait de reeks rond Stede Bonnet, een Engelse aristocraat die begin 18e eeuw zijn comfortabele leventje opgeeft om de oceanen af te schuimen als ‘gentleman pirate’. Maar na een paar afleveringen, als Stede de beruchte Blackbeard heeft ontmoet, bloeit ze open tot een erg geestig en intelligent portret van twee mannen die worstelen met de rol die ze in de maatschappij hebben gekregen en steeds dichter naar elkaar toegroeien.

5 POSE (NETFLIX)

Het verre neefje van ‘It’s a sin’, een flamboyante dramaserie van de onvermoeibare Ryan Murphy over hoe de homogemeenschap van New York zich staande hield tijdens de aids-epidemie van de jaren 80, toen geen enkele verzekering de behandeling terug wilde betalen en politici het woord ‘aids’ nauwelijks in de mond durfden te nemen. ‘Pose’ focust op de wereld van de ballrooms, waar dragqueens, transpersonen, homo’s en andere leden van de queer community – die nergens anders welkom waren – samen komen om te feesten en elkaar te steunen.

6 SEX EDUCATION

In de veelbesproken Britse dramedy over de jonge relatietherapeut Otis komt seks in alle vormen voor, dus ook die uit de LGBTQIA+-sfeer, vooral via Otis’ beste vriend Eric. In het derde seizoen krijgen Otis en co. op school ook het gezelschap van de non-binaire Cal Bowman, en dat thema wordt net als alle andere in ‘Sex Education’ even moeiteloos als vrijpostig in het verhaal geïntegreerd.

Beeld Sam Taylor/Netflix

7 FEEL GOOD (NETFLIX)

Mae (gespeeld door de Canadese Mae Martin, die de reeks ook bedacht) is een stand-up comédienne met een donker verleden vol trauma’s en verslavingen, George is een brave lerares die net haar lesbische kant heeft ontdekt: de twee worden stapelverliefd maar de relatie raakt gecompliceerd door de obsessieve neigingen van Mae en de onzekerheden van George. Fijne Britse dramedy die uitstekend geschikt is voor de fans van ‘Fleabag’.

8 TRANSPARENT (PRIME VIDEO)

Een van de eerste alom bejubelde titels van Prime Video, en van het streamingtijdperk in het algemeen, was deze ‘dramedy’ over een universiteitsprofessor die zich tegenover familie en vrienden out als transvrouw. Zeker in het eerste seizoen was ‘Transparent’ erg geslaagd komisch drama over disfunctionele families in de stijl van ‘Six Feet Under’, met Jeffrey Tambor in een glansrol als Maura.

9 ORANGE IS THE NEW BLACK

‘Orange is the New Black’ had vele verdiensten maar de bijna voltallig vrouwelijke cast en de vele LGBTQIA+-personages maakten het een extra opvallende titel in een periode dat de mannelijke antiheld nog volop de scepter zwaaide op tv. Laverne Cox, die gestalte gaf aan Sophia Bursett, werd dankzij ‘OITNB’ ook de eerste transpersoon die een Emmy-nominatie kreeg.

Beeld Netflix

10 THE HAUNTING OF BLY MANOR

Een horrorreeks over de lesbische liefde? Wees gerust, het is minder fout dan het klinkt. In ‘The Haunting of Bly Manor’ wordt de jonge Amerikaanse au-pair Dani ingehuurd om in een griezelig en behekst landhuis voor twee kinderen te zorgen. Maar tussen alle spookachtige verschijningen door draait deze serie ook om de ontluikende liefde tussen Dani en Jamie, die de tuin van het landgoed onderhoudt.