‘Viervoeters’ op Play4 is het meest verantwoorde datingprogramma in tijden, afgezien van de onuitstaanbare woordspelingen

Voor mensen wordt het rijk der vrijheid stilletjes aan werkelijkheid, voor veel honden die tijdens een van de lockdowns in huis zijn gehaald als extra argument om te gaan wandelen geldt het omgekeerde. Nu blijkt dat de zorg voor zo’n dier minder goed te combineren valt met een normaal sociaal leven en job waarvoor je elke dag het huis uit moet, belanden zij steeds vaker in het asiel.

‘Viervoeters’ op Play4 probeert mensen die op zoek zijn naar een hond te koppelen aan een exemplaar dat ergens in een kooi verlangend ligt te wachten op een baasje, en heeft zo alvast de eer om het eerste programma uit dit nieuwe tv-seizoen te zijn waarvan het praktisch nut zo duidelijk is. Experts kiezen een dier dat het best bij de levensstijl en het karakter van de deelnemers past en geven de mogelijke adoptieouders tips over waar ze op moeten letten. Daarna mag iedereen in een houten chaletje kennismaken en als er een ‘match’ is, kan een paar weken later en na nog een paar ontmoetingen beslist worden om de viervoeter in huis te nemen. Eigenlijk, en dat zegt misschien ook wel iets over de televisie van nu, is dit het meest verantwoorde datingprogramma dat we in tijden hebben gezien.

Elke aflevering volgt drie ontmoetingen tussen mens en dier, en de eerste begon met wat uiteindelijk het mooiste verhaal van de drie zou blijken. Bij de kroostrijke familie Verleyen liepen naast de vier kinderen ook al enkele schapen en kwartels, maar toch wilde het gezin nog plek maken voor een hond. Vooral het nageslacht drong sinds een paar jaar aan op de aankoop, maar pas toen dochter Kato tijdens de eerste lockdown te horen kreeg dat ze aan diabetes leed, hadden de ouders geen argument meer om dwars te liggen. Vooraf hoopten de kinderen vurig op een golden retriever of een border collie, maar in plaats daarvan kwam er een vier maanden oude Franse bulldog de set binnen getrippeld: Billy was ‘een impulsaankoop’, zei de experte, alsof hij bij de kassa nog vlug op de band was gelegd, en na nauwelijks een handvol weken was hij al naar het asiel gebracht. Dankzij ‘Viervoeters’ kreeg de hond een nieuwe thuis en Kato weer wat vonkjes in haar vermoeide oogopslag, twee dingen die ons oprecht gelukkig stemden. Je moet in deze tijden met weinig genoegen nemen.

Dominque Van Malder (rechts) bij de familie Verleyen. Beeld Play4

De presentatie van ‘Viervoeters’ is in handen van Joris Hessels en Dominique Van Malder, van wie de tweede dankzij ‘De bachelorette’ al enige ervaring heeft met vrijgezellen die zich onhandelbaar gedragen en op alle mogelijke manieren hun terrein willen afbakenen. Het duo trad mens, dier en experts met de typische onbevangenheid tegemoet, al had het misschien ook een tikje minder jolig gemogen. Na enkele seizoenen in de caravan van ‘Radio Gaga’ kunnen de zon en de frisse lucht langs de Schelde rare dingen doen, maar woordspelingen als ‘hondmoeting’ of ‘drolbeurt’ vallen toch in alle omstandigheden te vermijden. En als een uitbaatster van een lingeriewinkel deelneemt, hoeft dat niet per se te leiden tot grappen over cupmaten, de verschillende soorten borsten en het onderscheid tussen een billen- en een borstenman: we vermoeden dat de dame dat soort dingen in het dagelijkse leven al vaak genoeg over zich heen krijgt.