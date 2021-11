Vijf dingen die u moet weten over Léa Seydoux, de actrice die u nu overal ziet

Léa Seydoux (36) speelt al heel wat jaren in zowel arthouse- als Hollywoodfilms, maar 2021 is volledig haar jaar: niet alleen schittert ze als Madeleine Swann aan de zijde van Daniel Craig in de nieuwste Bondfilm ‘No time to die’, ze steelt ook de show als strenge cipier in ‘The French Dispatch’ van Wes Anderson en is nu in de bioscoop te zien als weinig scrupuleuze journalist in het satirische ‘France’. Vijf dingen die u moet weten over de Franse actrice.

Franse elite

De familie Seydoux is zeer bekend in Frankrijk en heeft een geschat eigen vermogen van 1,3 miljard euro. Jérôme Seydoux, haar opa, is sowieso een klinkende naam binnen de filmindustrie: hij is de CEO van Pathé, wat niet alleen de grootste bioscoopketen van Frankrijk en Nederland is, maar ook een producent van bekende films als ‘Slumdog Millionaire’. Lea’s vader Henri is dan weer de oprichter van Parrot, de grootste Europese fabrikant van drones. Ook haar oudooms, Nicolas en Michel, hebben hoge functies. Haar moeder, Valérie Schlumberger, is een schrijfster die ook in twee films acteerde, en Camille Seydoux, de zus van Léa, werkt in de filmwereld als styliste.

Ellenlange lesbische seksscènes

Bij een deel van het grote publiek is Seydoux al bekend sinds 2013, toen ‘La vie d’Adèle' uitkwam. Het Gouden Palm-winnende drama over een lesbische liefdesrelatie zorgde niet alleen voor rijkelijk vloeiende tranen, maar ook voor rode kaken en licht gechoqueerde blikken bij zoekende tieners die de film met hun ouders in de cinema gingen bekijken. De meer dan tien minuten durende seksscène ging ten tijde van de release vlot over de tongen, maar niet alleen vanwege haar zeer, zéér expliciete karakter - al zijn de geslachtsdelen in beeld wel degelijk van plastic. Seydoux en tegenspeelster Adèle Exarchopoulos verklaarden achteraf dat ze de opnames ervan als vernederend hadden ervaren, en critici bestempelden de scène als een uitstekend voorbeeld van de male gaze. De man in de regisseursstoel, Abdellatif Kechiche, zou de actrices tegelijk emotioneel gekraakt hebben door takes steeds opnieuw te willen overdoen. De opnames van het gerampetamp in ‘La vie d’Adèle’ duurden zo maar liefst tien dagen.

Léa Seydoux, regisseur Abdellatif Kechiche en Adele Exarchopoulos met de Gouden Palm Beeld Corbis via Getty Images

#Metoo

Toen in 2017 de bom rond Harvey Weinstein barstte, deed ook Léa Seydoux een boekje open over Hollywoods beruchtste filmproducent. In een vlammende brief in The Guardian beschrijft ze hoe Weinstein haar eerst ‘de hele avond aanstaarde alsof ze een stuk vlees was’, en haar nadien als een gek besprong. Seydoux nam naast andere grensoverschrijdende regisseurs bovendien de hele filmindustrie op de korrel: ‘het is een vrouwonvriendelijke wereld waarin je moet vechten om je als vrouw staande te houden’. Maar een paar jaar later sloeg de actrice een ietwat gematigerde toon aan, daarbij de radicalisering van sommige vrouwen na de #Metoo-beweging hekelend. ‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik minderwaardig was aan een man’ en ‘Het is goed om feministe te zijn, maar we zouden ook een ‘masculinist’ moeten zijn. We moeten elkaar steunen’, klonk het.

Wes Anderson

In ‘The French Dispatch’ van regisseur Wes Anderson kan de rol van Léa Seydoux u moeilijk ontgaan, al was het maar omdat ze in haar eerste shot volledig naakt poseert voor de schilderende gevangene Benicio Del Toro. Minder bekend is dat ze al twee keer eerder met de regisseur werkte: als eerste in een kortfilm voor het modemerk Prada, hier te zien op YouTube, én ze had een minirol als dienstmeisje Clotilde in het fijne ‘The Grand Budapest Hotel’.

The French Dispatch Beeld rv

Topregisseurs

En Wes Anderson was niet de enige bekende regisseur waarmee Léa Seydoux werkte. Eerder had ze al een kleine rol in ‘Inglourious Basterds’ van Quentin Tarantino, en speelde ze mee in Ridley Scotts ‘Robin Hood’, ‘The Lobster’ van Yorgos Lanthimos en ‘Midnight in Paris’ van Woody Allen. Volgend jaar zal ze nog te zien zijn in ‘Crimes of the Future’, de nieuwe horrorfilm van David Cronenberg. Ook opmerkelijk: Seydoux was de enige actrice die zowel in spionnenfilms ‘Mission Impossible’ áls James Bond een grote rol had.