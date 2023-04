Vijf kijktips voor deze vrijdagavond: van het woelige leven van Astrid Lindgren tot een veelbelovende miniserie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Last Thing He Told Me’

Owen, de man van Hannah, verdwijnt spoorloos en laat enkel een briefje achter met de korte boodschap ‘Bescherm haar’. ‘Haar’ is de stiefdochter van Hannah, de 16-jarige ­Bailey, die haar echte moeder al jong heeft verloren. Ze haat haar stiefmoeder, maar nu zijn ze gedwongen om samen op zoek te gaan naar de belangrijkste man in hun leven. Als ook de politie interesse toont in de verdwijning, wordt duidelijk dat Owen niet altijd open kaart heeft gespeeld. Jennifer Garner speelt de hoofdrol, het scenario is van Josh ­Singer, die een Oscar won voor ‘Spotlight’.

Nu op Apple TV+

‘Becoming Astrid’

Aangrijpende biopic over het bewogen bestaan van de wereldberoemde Zweedse kinderboekenschrijfster Astrid Lindgren, die na een turbulente periode in haar leven— ze stond haar bastaardzoon af én de Tweede Wereldoorlog brak uit — het sterkste meisje ter wereld verzon: ­Pippi Langkous.

Om 21.15 uur op Canvas

‘Captain Philips’

Tom Hanks neemt het als kapitein Richard Phillips op tegen Somalische piraten in deze waargebeurde thriller over de kaping van een vrachtschip in 2009. Regisseur Paul Greengrass voert de spanning net zo hard op als in zijn eerdere blockbusters ‘The Bourne Ultimatum’ en ‘United 93’.

Om 20.35 uur op VTM3

‘Lethal Weapon 2'

Deze vervolgfilm behoudt de troeven die van ‘Lethal Weapon’ twee jaar eerder een onverwachte hit maakten: een mix van scherts en adrenaline, en de chemie tussen Danny Glover en Mel Gibson. De bekvechtende agenten pakken ditmaal Zuid-Afrikaanse drugdealers aan in Los Angeles. Never too old for this shit.

Om 22.40 op Play6

‘Teen Spirit’

Max Minghella schildert in zijn regiedebuut het portret van een introvert zangeresje (Elle Fanning) dat deelneemt aan een nationale zangwedstrijd. Dankzij de bijzonder fraaie, welhaast dromerige fotografie en de uitstekend gebruikte soundtrack zit je met hart en ziel te duimen voor dat meisje.

Om 22.38 uur op NPO3

