Vijf veelbelovende titels die komende week verschijnen op Netflix en co

1. THE GUILTY - VANAF 1 OKTOBER OP NETFLIX

FILM In afwachting dat Christopher Nolan eindelijk eens werk maakt van zijn adaptatie van ‘De buurtpolitie: De grote geldroof’, pakt Netflix uit met de remake van de uit 2018 daterende Deense thriller ‘Den skyldige’. Net zoals in de originele versie speelt ‘The Guilty’ zich af op één locatie: een alarmcentrale waar een vermoeide operator een noodoproep ontvangt van een doodsbange vrouw die zich naar eigen zeggen in een witte bestelbus bevindt en wordt bedreigd door een gewapende man. Waarna de operator op basis van enkele summiere aanwijzingen de juiste locatie van de ontvoerde vrouw probeert te bepalen. In ‘Den skyldige’ hadden de makers enige moeite om uit de knappe beginsituatie een langspeelfilm te puren: benieuwd of regisseur Antoine Fuqua (‘Training Day’, ‘The Equalizer’) en hoofdacteur Jake Gyllenhaal in hun versie beter doen. (es)

2. MAID - VANAF 1 OKTOBER OP NETFLIX

SERIE Met ‘The Queen’s Gambit’ kon Netflix vorige week geheel naar verwachting de Emmy voor beste miniserie binnenhalen, maar voor de uitreiking van volgend jaar ziet het er minder rooskleurig uit. Reeksen als ‘Behind Her Eyes’, ‘Sex/Life’ of ‘Clickbait’ worden wel erg druk bekeken, maar stellen inhoudelijk zo weinig voor dat een Emmy-nominatie al een wonder zou zijn. Misschien is er beterschap op komst met ‘Maid’, een dramaserie naar het gelijknamige non-fictieboek van Stephanie Land. De schrijfster kampte na een auto-ongeval op haar 16de met psychische problemen en had steeds meer moeite om haar leven op orde te houden. Ze zonk weg in de armoede en moest allerlei slecht betaalde jobs aanvaarden om rond te komen. In ‘Maid’ beschrijft ze hoe hard het leven aan de onderkant van de samenleving is, een ontluisterend beeld van ‘de bittere, eindeloos lijkende strijd die voor miljoenen Amerikanen de dagelijkse realiteit is’, zoals USA Today noteerde. (sw)

MAID (L to R) MARGARET QUALLEY as ALEX in episode 101 of MAID Cr. RICARDO HUBBS/NETFLIX © 2021 Beeld RICARDO HUBBS/NETFLIX

3. ONLYFANS: DE NAAKTE VLAAMSE WAARHEID - VANAF 5 OKTOBER OP STREAMZ

SERIE Jolynn en Jason, het Vlaamse koppel dat zijn boterham probeert te verdienen op het seksplatform OnlyFans, deed onlangs al zijn verhaal in ‘Durf te vragen’ op Eén en op deze bladzijden, en duikt nu ook op in de nieuwe docureeks ‘OnlyFans: De naakte Vlaamse waarheid’. Samen met acht andere content creators vertellen ze over hun werk op OnlyFans, de voor- en nadelen van de seksindustrie en de contacten met de fans. Bij de getuigen zitten ook enkele mensen die ooit te zien waren in ‘Ex on the Beach’ of ‘Temptation Island’ en nu munt proberen te slaan uit hun vijftien minuten roem: Megan, bijvoorbeeld, die samen met haar toenmalige vriend Kevin deelnam aan ‘Temptation Island’ en op OnlyFans ten overvloede bewijst dat er – zoals Kevin toen beweerde – géén kaas uit haar oren, noch uit andere lichaamsdelen komt. (sw)

4. NO ONE GETS OUT ALIVE - VANAF 29 SEPTEMBER OP NETFLIX

4b. THERE’S SOMEONE INSIDE YOUR HOUSE - VANAF 6 OKTOBER OP NETFLIX

FILM Zoek alvast een comfortabel plekje in uw grootste uitgeholde pompoen, want na de horrorserie ‘Midnight Mass’ lanceert Netflix in de aanloop naar Halloween nog twee films om bij te griezelen. In ‘No One Gets Out Alive’ zoekt een arme, wanhopige Mexicaanse migrante logies in een vervallen pension, waar ze te maken krijgt met duistere krachten die het op haar gemunt hebben. Ook het concept van ‘There’s Someone Inside Your House’ klinkt niet echt revolutionair voor een horrorfilm: enkele tieners worden vlak voor hun afstudeerfeest gestalkt door een psychopaat, die hun donkerste geheimen bekend dreigt te maken. Extra creepy: de man (of vrouw?) draagt als vermomming levensechte maskers van zijn slachtoffers, waardoor niemand nog weet wie te vertrouwen is. (sw)

NO ONE GETS OUT ALIVE Beeld Netflix

5. LA BREA - VANAF 29 SEPTEMBER OP STREAMZ

SERIE La Brea is een plek in hartje Los Angeles waar teer uit de aardbodem naar de oppervlakte sijpelt en grote plassen vormt: in het nabijgelegen museum kunt u gaan kijken naar de resten van mammoeten en andere dieren die er duizenden jaren geleden in vast kwamen te zitten. In de serie die de naam van de site draagt, veranderen de teerputten plotseling in een gigantisch zinkgat dat een groot deel van het omliggende gebied opslokt. De mensen die worden meegesleurd, komen niet om het leven maar ontwaken in de prehistorie, waar ze snel moeten leren samen te werken om alle gevaren het hoofd te bieden. Enkele leden van een familie zijn elkaar door de ramp ook kwijtgeraakt en moeten elkaar zien terug te vinden in dit dure prestigeproject van de Amerikaanse zender NBC, dat daags vóór de première op Streamz van start gaat in de VS. (sw)