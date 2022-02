Vikings op veroveringstocht, slechte huisgenoten en een Koreaanse jeugdrechter: Humo tips wat u deze week kan streamen

Beeld BERNARD WALSH/NETFLIX

Vikings: Valhalla

Vanaf 25 februari op Netflix

SERIE Geen heviger strijd momenteel dan die tussen de streamingdiensten over wie er met een opvolger voor ‘Game of Thrones’ op de proppen kan komen. Amazon Prime Video zet al zijn hoop (en geld) in op de nieuwe ‘Lord of the Rings’-reeks die na de zomer verschijnt, HBO kiest de logische weg met de ‘GOT’-prequel ‘House of the Dragon’ (najaar) en Netflix heeft, zoals het de grootste streamer betaamt, meerdere ijzers in het vuur. Eén daarvan is ‘Vikings: Valhalla’, een vervolg op de populaire historische dramareeks die zes seizoenen meeging. ‘Vikings’ zelf was geen reeks van Netflix – je kunt ze vandaag ook via verschillende platformen bekijken – maar deze sequel is dat wel. ‘Valhalla’ speelt zich honderd jaar na de originele serie af en volgt drie Vikingleiders tijdens hun veroveringstochten in én buiten Europa. Eén van hen is namelijk Leif Eriksson, van wie wordt aangenomen dat hij als eerste Europeaan en vijfhonderd jaar voor Columbus voet aan wal heeft gezet in Amerika.

Worst Roommate Ever

Vanaf 1 maart op Netflix

DOCU Bij het onderwerp ‘slechte huisgenoten’ moeten wij nog altijd onwillekeurig aan Eddie uit ‘Friends’ denken, de man met de erg intense blik en een verontrustende voorliefde voor gedroogd fruit die even bij Chandler kwam wonen. Maar zijn gedrag is niets vergeleken met dat van de hoofdrolspelers in ‘Worst Roommate Ever’, een vijfdelige truecrimeserie over kamergenoten die wel wat meer deden dan hun muziek te luid afspelen of de toiletbril naar boven laten staan: KC Joy bijvoorbeeld vermoordde zijn roommate toen die hem wegens achterstallige huur aan de deur wilde zetten, en het lieflijke bejaarde dametje Dorothea Puente bleek uiteindelijk één van de zeldzame vrouwelijke seriemoordenaars in de VS.

Beeld Netflix

Cat Burglar

Vanaf 22 februari op Netflix

SERIE De nieuwste interactieve show van Netflix is een dolle cartoon over een kat met criminele aspiraties. Rowdy de Poes wil een kostbaar kunstwerk stelen uit een museum en rekent op uw expertise om de wachter en zijn boobytraps te omzeilen. De humor en tekenstijl hebben de charme van ‘Tom & Jerry’, en de keuzes zijn veelvuldig: u zult na één afgerond verhaal slechts een zesde van alle mogelijke scenario’s gezien hebben. ‘Cat Burglar’ komt uit de koker van Charlie Brooker, de bedenker van ‘Black Mirror’ die in 2018 pionierswerk leverde met ‘Black Mirror: Bandersnatch’, Netflix’ eerste interactieve show voor volwassenen.

Beeld COURTESY OF NETFLIX

No Exit

Vanaf 25 februari op Disney+

FILM Een jongedame moet schuilen voor een sneeuwstorm met vier vreemden in een bezoekerscentrum in de Rocky Mountains. Wat een gezellig onderonsje had kunnen worden, ontaardt in een nachtmerrie als onze heldin in de kofferbak van een wagen op de parking een gekneveld meisje ontdekt. Wie van de reizigers is een kidnapper? En wil de dader nog méér slachtoffers maken? ‘No Exit’ is een vervaarlijke thriller waarin niemand kan ontsnappen of hulp inroepen. De trailer belooft alvast bloedsporen in de sneeuw, een stroomonderbreking en meerdere smeekbedes. Scott Frank, bezieler van ‘The Queen’s Gambit’, zit achter deze verfilming van de bestseller van Taylor Adams.

Beeld Disney+

De bunker – seizoen 2

Vanaf 25 februari op Streamz

SERIE Wie herinnert zich ‘De bunker’ nog? Die dramaserie op VTM volgde het werk van een cel van de Staatsveiligheid die vanuit een ondergronds commandocentrum in Antwerpen de situatie in het land in de gaten hield en eventuele bedreigingen onschadelijk probeerde te maken. Het eerste seizoen kwam in 2015 op televisie en werd goed bekeken, waarna de makers ook een tweede reeks mochten maken. Die was in 2017 af en verdween toen, samen met onder meer ook ‘De bende van Jan de Lichte’, in de kelders van VTM, in afwachting van de oprichting van de eigen streamingplatform. Anderhalf jaar na de lancering van Streamz mag het tweede seizoen van ‘De bunker’, met onder meer Sven De Ridder, Hilde Van Mieghem en Sachli Gholamalizad, nu alsnog het daglicht zien.

Beeld Streamz

Juvenile Justice

Vanaf 25 februari op Netflix

SERIE Shim Eun-seok, net aangesteld als rechter in een jeugdrechtbank in Zuid-Korea, staat bekend om haar strenge vonnissen en haar beperkte begrip voor de misstappen van jonge misdadigers. Haar onorthodoxe aanpak laat dan ook meteen stof opwaaien, maar door de verhalen van de delinquenten in haar rechtszaal, over hun opvoeding en hun plek in de samenleving, begint ze te beseffen dat veel situaties niet zo zwart-wit zijn als ze altijd dacht. Een sociaal geëngageerde dramareeks dus, die moet bewijzen dat Koreaanse titels ook succes kunnen hebben als er geen zombies, bovennatuurlijke monsters of bloederige kinderspelletjes in te bekennen zijn.