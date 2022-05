Als het begint te zomeren, en het aanbod op televisie onder het genadeloze schroeien van de zon weer verdroogt en verschrompelt tot een vale, ongeïnspireerde invuloefening, voel ik me als verstokte lineaire kijker met nog enigszins waarneembare hersenactiviteit uitzonderlijk geroepen om toch maar digitale oorden op te zoeken. Die poging tot uitwijken valt niet elke keer mee, want alle jolige heiltijdingen ten spijt als zou de toekomst van het kijkgedrag zich uitgerekend dààr ontvouwen, in het beloofde land tussen de eentjes en de nulletjes - alsof er op het aloude scherm geen nullen rondlopen - is die bejubelde nieuwe verkaveling in de praktijk toch nog vaak een parkeerplaats voor al wat gewoon niet in aanmerking komt voor uitzending langs traditionele weg. Dat het aantal tijdvakken in een ouderwets zendschema beperkt is, kun je desgewenst ook zien als een ingebakken kwaliteitscontrole. Je mag alleen de televisie niet aan hebben staan als je zoiets beweert.

Bij een digitale aanbouw als GoPlay valt elk plaatsgebrek vanzelfsprekend weg, waardoor je er bijvoorbeeld ook je aandacht kunt vergooien aan een restproduct als ‘Viktor vs Francesco’. Ik weet niet of dit niemendalletje een vervolg is op ‘De Verhulstjes’, ‘Chateau Planckaert’, of, zoals het zelf probeert vol te houden, op de onderlinge wedren die deze twee uitgesproken geinponems eerder liepen in ‘De container cup’. Als ik eerlijk ben, wil ik me er ook niet langer dan nodig het hoofd over breken; ik moet ook nog het concept achter ‘Viktor vs Francesco’ uit de doeken doen, en dat dreigt zo al meer te vergen van mijn lankmoedigheid dan gezond is. In elk geval lijkt het een doelgroep te willen bedienen die ook vandaag nog meent dat het reguliere aanbod te weinig Verhulsten en Planckaerts telt. Niet mijn slag van mensen, kortom.

Vooruit dan: Viktor Verhulst en Francesco Planckaert nemen het tegen elkaar op in een reeks uitdagingen waarrond érgens ter wereld een kampioenschap bestaat. Zo bestond het de onzichtbare, en dus onterecht buiten schot blijvende krachten achter ‘Viktor vs Francesco’ om de twee tegen elkaar uit te spelen in een potje Hawaiiaans vuurdansen - kortgerokt misbaar met toortsen gedrenkt in lampolie. Later wordt het nog doller, want een vooruitblik beloofde ons al een soort regatta waarbij de deelnemers met behulp van een opblaaspop elkaar en de verdrinkingsdood voor probeerden te blijven. Dat wordt ongetwijfeld lachen, gieren, én brullen tegelijk, en dat terwijl mijn lijfarts me zulke dingen toch uitdrukkelijk heeft verboden, want een hernia is nooit ver weg.

Dat ‘Viktor vs Francesco’ geenszins ernstig te nemen valt, ook niet als programma, staat buiten kijf. Na hun opdracht ter harte genomen te hebben, en zich in afzondering een weekje voorbereiding te hebben getroost, een periode die ze natuurlijk wel elk vloggewijs vastlegden, zagen Verhulst en Planckaert er al klapwiekend tijdens hun respectievelijke vuurdansen immers nog altijd uit als een stel klaarblijkelijke malloten, wat ongetwijfeld ook de betrachting was. Verhulst won, maar vooral omdat Planckaerts dansnummer niet zonder jokken brandveilig genoemd kon worden. Gelukkig hoef ik na één aflevering de tussenstand nog niet mee te delen, want dan zou het me toch écht droef te moede worden.

Nadien moest ik nog even denken aan ‘Viktor Vlogdown’ van enkele zomers geleden, het eertijds onschadelijk ogende, want enkel naast het huiskamerscherm terug te vinden probeersel dat al terugblikkend niets minder was dan de opmaat tot ‘De Verhulstjes’. Met die bijgedachte ben ik geneigd ‘Viktor vs Francesco’ toch enigszins te wantrouwen.