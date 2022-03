Vincent Voeten: ‘Ik vind het leuk om op het podium een eikel te spelen’

Pratende airfryers, kindonvriendelijke K3-liedjes en een flik die zijn beroep eer aan doet: dit is wat u vanavond mag verwachten van de finale van Humo’s Comedy Cup op VTM2.

De winnaar kennen we ondertussen al, maar of die ook uw winnaar is – daar kan u vanavond (om 22.45 op VTM2 om precies te zijn) zelf over oordelen. Voor wie de Comedy Cup dan weer volledig aan hun neus is voorbijgegaan, voor u speciaal nog eens de finalisten op een rijtje:

CHARLES LE RICHE

Charles Le Riche (30) – né Karel De Rijcke – ijvert op het podium voor een dieet van chocolade en Duvel, laat zich van zijn Ingeborgste kant zien, en bewijst dat airfryers kunnen praten: baldadige en absurde humor is niet dood.

Charles Le Riche Beeld Wouter Van Vaerenbergh

HUMO Je doet in absurde, ongerijmde humor. Dat verdeelt een publiek weleens.

DE RIJCKE «Het is waar: een deel van de zaal blijft soms stil. Ik vind het dan plezierig om die mensen recht in de ogen te kijken en ze nóg ongemakkelijker te maken. Al zal ik ze nooit kleineren – het moet wel een beetje aangenaam blijven.»

HUMO Je bent al lang bezig met comedy, zei je net.

DE RIJCKE «Ik was 16 toen ik voor het eerst op een podium stond met eigen materiaal. Maar eigenlijk moet ik nog verder terug in de tijd: mijn eerste optreden was op de bonte avond in het vijfde leerjaar. Klasgenoten playbackten iets en deden een dansje, ik had mijn scoutskostuum aangetrokken en imitaties geïmproviseerd. De zaal ging plat, en dat maakte heel veel indruk op de 10-jarige Karel. Ik had een roeping!»

HUMO Wat heb jij eigenlijk met Ingeborg Sergeant?

DE RIJCKE «Ik vind haar een indrukwekkende carrièrevrouw. Ze deed op jonge leeftijd al veel voor televisie, en toen dat een mentale tol eiste, gooide ze het roer krachtig om. Haar ideeën over mindfulness spreken me ook aan. En ze weet van alles geld te maken – dat is toch een kwaliteit.»

JADE MINTJENS

Jade Mintjens (23) maakt het oeuvre van K3 een ietsje minder kindvriendelijk, roept de gure actualiteit tot de orde, en ontkracht het idee dat ‘meisje met gitaar’ als vanzelf leidt tot kampvuurmeligheid.

Jade Mintjens Beeld Wouter Van Vaerenbergh

HUMO Jij gaat gulzig aan de slag met de actualiteit. Daarmee was je een uitzondering in deze editie.

MINTJENS «Eigenlijk is dat niet zo slim van mij. Veel comedians kiezen bewust niet voor de actualiteit, omdat die moppen vergankelijk zijn. En dat klopt, hè: hoe briljant zo’n grap ook is, ooit zal ze gedateerd zijn.»

HUMO Ik las dat je ooit een eindwerk schreef waarin je onderzocht hoe comedians hun materiaal kiezen.

MINTJENS «Klopt. Ik vroeg gasten als Xander De Rycke, Bart Cannaerts, Adriaan Van Den Hoof en William Boeva waar ze precies hun inspiratie haalden. Het antwoord: een beetje overal. Nu denk ik: Jade, wat een kutvraag was dat toch! Nee, wie revolutionaire inzichten wil, kan beter naar mijn shows komen dan die paper te lezen (lacht).»

HUMO Vertel je tot slot nog iets over Vincent Voeten dat we niet weten?

MINTJENS «Dat hij een zachtgekookt ei is! Hij is niet die snoeiharde vent vanop het podium, wel een warme, lieve mens.»

VINCENT VOETEN

Dat zachtgekookt ei glorieert dus in de finale met een salvo van gortdroge, indrukwekkend getimede, hárde grappen.

Vincent Voeten Beeld Wouter Van Vaerenbergh

VINCENT VOETEN «Ik heb er wel corona aan overgehouden. De dag na de finale had ik prijs. Bedankt, Humo!»

HUMO Je bent gespecialiseerd in het grovere werk.

VOETEN «Niet élk publiek houdt daarvan. Speel ik in het voorprogramma van Alex Agnew, dan weet ik dat het wel zal loslopen. Maar doe ik dat van Jens Dendoncker, dan is het harder werken. Een familiepubliek zit niet altijd te wachten op moppen over dode kinderen, hè.

»Ik hou het meest van de aarzelende, licht beschaamde lach. Mensen die zich afvragen of het niet te grof is, of er wel mág gelachen worden – en het vervolgens toch niet houden. Die spanning vind ik geweldig.

»In een workshop vertelde Bas Birker eens dat je als comedian zo dicht mogelijk bij jezelf moet blijven. Maar ik doe net het omgekeerde. Ik ben geen harde, cynische seksist. Maar ik vind het leuk om op het podium een eikel te spelen – het type dat de hoofdpersoon zou kunnen zijn in een roman van Herman Brusselmans.»