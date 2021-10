Vlaanderen kijkt massaal naar deze tien titels op Netflix

Nog steeds de populairste psychopaat ter wereld: Joe Goldberg.

Het derde seizoen van ‘You’ voert voor de tweede week op rij de lijst aan, zowel bij ons als in veel andere landen waar Netflix actief is. In onder meer Scandinavië en India blijft ‘Squid Game' de meest bekeken titel, in België is de Koreaanse reeks ondertussen naar plaats drie gezakt en moet ze ook het nieuwe, vierde seizoen van het glossy familiedrama ‘Dynasty’ laten voorgaan.

Ook nieuw: seizoen twee van fantasyreeks ‘Locke & Key’, de thriller ‘Hypnotic’ en ‘Inside Job’, een animatieserie die zich afspeelt in een wereld waar alle complottheorieën echt zijn - en neen: die wereld heet niet ‘Facebook’. Nog een opmerkelijke nieuwkomer: ‘The Office US’, de Amerikaanse sitcom waarvan Netflix onlangs de rechten voor ons land heeft gekocht. Redelijk oud al - de eerste aflevering dateert van 2005 - maar de prestaties lijden er niet onder. That’s what she said!

De Netflix-top 10 van vrijdag 29 oktober

1 ‘You’ - seizoen drie (lees hier onze ★★★1/2☆recensie)

2 ‘Dynasty’ - seizoen 4

3 ‘Squid Game’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

4 ‘Locke & Key' - seizoen 2

5 ‘Maid’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

6 ‘8 Rue de l’humanité’

7 ‘Hypnotic’

8 ‘The Office US’

9 ‘Maya en de drie krijgers’

10 ‘Inside Job’