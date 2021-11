Vogelpikker Jinnih Beels gooit recht in de roos: ‘Ik ga Conner opeten’

Op de vleugels van het succes van ‘Dancing’ Dimi Van den Bergh zijn ze bij VTM op het briljante idee gekomen om een handvol BV’s de beginselen van de edele vogelpiksport bij te brengen, en hen een dartstoernooi met alles erop en eraan (cheerleaders, ‘callers’, vuurwerk, walk-onmuziek) te laten uitvechten. Naast te verwachten personages als Andy Peelman en Céline Van Ouytsel tekent zowaar ook de Antwerpse schepen van onderwijs en jeugd present, Jinnih ‘GI Jenny’ Beels. Wat zou zij met darts hebben?

JINNIH BEELS «Niets (lacht). Voordat ik hieraan meedeed, had ik zelfs nog nooit een pijltje van dichtbij gezien. Ik dacht dan ook dat het een grap was toen mijn woordvoerder Michiel me een paar maanden geleden kwam zeggen dat VTM gebeld had: ‘Of je wilt meedoen aan een dartsprogramma?’ Wie verwacht dat nu? Ze zijn eens langsgekomen op het kabinet, om te praten: dat was best plezierig, temeer omdat ze een dartsbord hadden meegenomen. Ik vond het moeilijker dan ik had verwacht, dus ik zei: ‘Ik doe het.’ Tegen een uitdaging zeg ik zelden nee.»

HUMO Hoe waren ze überhaupt bij u terechtgekomen?

BEELS «Geen idee. Goeie vraag wel, want ik voel me totaal geen BV. Ik heb nog lachend gevraagd of ze de titel wilden veranderen, maar nee.

»Enfin, als geboren diesel ben ik pas laat beginnen te oefenen. Ik had thuis en op het kabinet wel een dartsbord opgehangen, maar ’t was niet eenvoudig om er tijd voor vrij te maken. En als ik alleen oefende, was ik het soms na een kwartier al beu. Als je dat dan vergelijkt met een professional als Kim Huybrechts, die de deelnemers tips heeft gegeven: zes tot acht uur per dág oefent die man!»

HUMO Wat hebt u zoal van hem opgestoken?

BEELS «In het begin hoorde ik van veel mensen dat mijn werphouding niet goed was. Ik sta dan ook als een gendarme wanneer ik gooi: één arm op de rug, de benen lichtjes gespreid, de voeten op één lijn. Ik voel me in die houding het meest comfortabel, omdat ik zo heb leren schieten tijdens mijn politieopleiding. Kim stelde me gerust: ‘Het maakt geen bal uit hoe je staat, zolang je er maar consistent in blijft.’»

HUMO De meeste profdarters drinken wat voordat ze aan een wedstrijd beginnen. U ook?

BEELS «Nee. Ik heb het wel uitgetest, omdat Kim me had gezegd dat hij het ook doet, om rustig te worden. Niet dat ik een hele fles Malibu achterover heb geklokt, hè. Op de receptie van een partijbijeenkomst in Nieuwpoort heb ik één of hooguit twee glaasjes bubbels gedronken, waarna ik mijn collega’s heb uitgedaagd. Ha ja: ik had mijn dartsbord meegenomen, vooral omdat ik Conner (Rousseau, red.) eens wilde verslaan. Maar helaas, ik kon me echt niet focussen.»

HUMO In de pan gehakt door de voorzitter?

BEELS «Enkel omdat ik een glas gedronken had! De volgende keer eet ik ’m met huid en haar op.»

