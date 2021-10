Vóór baby Pia was er ‘Red Sandra’: ‘Dief of vader?’

In 2007 kregen Olga en William Massart verschrikkelijk nieuws te verwerken: hun 6-jarige dochter Sandra leed aan een terminale spierziekte. Meelevende Vlamingen zetten en masse steunacties op poten onder de noemer ‘Red Sandra’, al keerde de publieke opinie toen bleek dat het ingezamelde geld niet naar het beloofde medicijn ging. Koppel Jan Verheyen en Lien Willaert verfilmden de controversiële strijd van de Massarts in ‘Red Sandra’, met Darya Gantura en Sven De Ridder in de hoofdrol.

HUMO Heb je met de echte Olga Massart gesproken?

DARYA GANTURA «Meermaals, om haar kant van het verhaal te begrijpen. Het viel op dat Olga, naast de pijn, ook veel goeie herinneringen aan die periode heeft overgehouden. Haar gezin is sterker uit de storm gekomen.»

HUMO Wat vonden beide ouders van de film?

GANTURA «William is vorig jaar, jammer genoeg, aan een hersentumor overleden. Tijdens zijn laatste dagen heeft hij de eerste versie nog kunnen zien, bij Jan en Lien thuis. William heeft hen nadien bedankt: hij zag het als een eerherstel, want vele mensen in zijn omgeving beschouwden hem eerder als een dief dan als een wanhopige vader.»

HUMO Tijdens de opnames van ‘Red Sandra’ beroerde een soortgelijke zaak ons land: baby Pia.

GANTURA «Alweer: een zeldzame ziekte en een peperduur medicijn. Bij baby Pia is het gelukkig beter afgelopen: tegenwoordig mogen we kleuter Pia zeggen, want ze gaat al naar school. Verschillende Europese landen hebben zich verenigd om het medicijn van Pia terug te betalen. Maar de Massarts stonden minder sterk in hun schoenen tijdens hun strijd tegen de industrie. Onze film neemt evenwel geen standpunt in: farmabedrijven zijn niet per se boosaardig, het ontwikkelen van medicijnen ís kostelijk.»

HUMO Er is vermoedelijk heel wat afgehuild op de set.

GANTURA «Zeker. Als Olga en William ruzie maakten, dan ging dat niet over de afwas, maar over het leven van hun kindje, dat elke dag zieker werd. Als de buitenwereld je dan nog in twijfel trekt, lopen de emoties op. De Massarts waren geen superhelden, hè, ze hebben alleen maar hun uiterste best gedaan om hun dochter te redden.»

HUMO Je bent zelf onlangs moeder geworden. Kijk je nu anders naar de film?

GANTURA «Ja. Ik was blij dat ik nog geen mama was tijdens de opnames, anders had ik het veel moeilijker gehad om de knop om te draaien. Toen ik ‘Red Sandra’ onlangs opnieuw zag, kwam alles extra hard binnen. Ik heb nadien mijn zoontje Felix eens goed vastgepakt. Onze film maakt me dankbaar voor wat ik heb.»

‘Red Sandra’ loopt nu in de zalen.