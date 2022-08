De eerste aflevering van ‘House of the Dragon’? Pffff! De slotaflevering van ‘Better Call Saul’? Huh! Het eerste seizoen van ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’? Ammehoela! Neen, het enige waar wij nu al maandenlang met trillende vingers, bonzend hart en bloeddoorlopen zwellichaampjes écht op zitten te wachten is ‘The Next 365 Days’, het laatste deel van de buitengewoon succesvolle ‘365 Days’-trilogie die sinds vorige vrijdag in z’n geheel op Netflix staat!

Zelfs diegenen onder u die de verfilmingen van de gelijknamige romans van Blanka Lipinska maar niets vinden, zullen moeten erkennen dat de vorige episode, het uit april daterende ‘365 Days: This Day’, méér drama, méér intriges en meer ophefmakende plotwendingen bevatte dan de verzamelde werken van Shakespeare. Massimo werd door Laura in een kasteel met de broek op de enkels en met de tong uit de mond betrapt terwijl hij zijn ex-lief, de triomfantelijk lachende Anna, achterwaarts in de poes stond te nemen. De geschokte Laura vluchtte van de weeromstuit naar de luxueuze strandvilla van Nacho, Massimo’s knappe tuinman die even later eigenlijk de zoon bleek te zijn van Massimo’s eeuwige mafiarivaal.

In een reeks scènes waar zelfs de meest doortrapte deelnemers aan ‘Temptation Island’ nog iets van kunnen opsteken, had Laura meermaals wraakseks met Nacho, maar wat ze niet besefte was dat ze eigenlijk het slachtoffer was van een duivelse intrige, bedacht door Anna. Die kerel die Anna in dat kasteel achterwaarts in de poes stond te nemen, bleek - in wat één van de meest ophefmakende twists was sinds de ontknoping van ‘The Sixth Sense’ - niet Massimo zélf te zijn, maar niemand minder dan Massimo’s boosaardige tweelingbroer Adriano! Het gekonkel culmineerde in een doorslagje van de beroemde Mexican standoff-scène uit ‘Reservoir Dogs’ waarin Mr. White, Nice Guy Eddy en meesterbrein Joe Cabot mekaar in de loods minutenlang onder schot houden: Laura kreeg een kogel van Adriano in het lijf, Adriano en Anna werden doorzeefd, en in de allerlaatste scène was te zien hoe Massimo mistroostig neerknielde bij de zwaar bloedende Laura.

Dat was al behoorlijk heavy, maar niets of niemand, zelfs Hot Marijke niet, had ons kunnen voorbereiden op de somberheid van het slotdeel van de trilogie - en vanaf nu volgens er godsliederlijke spoilers. In het begin van ‘The Next 365 Days’ - in het ‘365 Days’-universum bestaan geen schrikkeljaren - lijkt alles weer peis en vree tussen Massimo en de van haar schotwond herstelde Laura, al maant Massimo haar in bed voorlopig aan om voorlopig geen wilde seks te hebben (Goddank voor ons, de kijkers, luistert ze niet naar hem). Maar algauw duiken er oude en nieuwe demonen op: zo laat die dekselse Nacho z’n tattoo’s en z’n gescheurde jeansbroek opnieuw zien. Laura wimpelt hem in eerste instantie af, maar haar dromerige blik maakt meteen duidelijk dat ze niet helemaal ongevoelig blijft voor Nacho’s liefdesverklaringen. De nattigheid voelende Massimo van zijn kant zit in talloze scènes somber in de vlammen van zijn peperdure sfeerhaard te turen. En het ondenkbare gebeurt: de passie tussen hen begint uit te doven.

‘Mijn God, wat ben je nat!’ kreunt Massimo terwijl hij met een indrukwekkende overgave de edele kunst van de cunnilingus bedrijft, en het dient gezegd: de smak- en likgeluiden die Massimo hierbij maakt, klinken zó waarachtig en zó overtuigend dat we de geluidsman van ‘365 Days’ persoonlijk de Oscar voor het Beste Geluid zouden willen schenken. Wanneer hij evenwel aanvoelt dat Laura er totaal niet bij is met haar gedachten, stopt Massimo abrupt met smakken: niets treuriger dan de kop van een hitsige man die ineens werkloos geworden tussen de dijen van een verveelde vrouw hangt. Dat hun seksleven op een laag pietje staat, blijkt ook uit de scène waarin Massimo uit arren moede onder de douche aan z’n eigen leuter begint te rukken. Is het zover? Is de betovering tussen Laura en Massimo eindelijk verbroken? De echtelijke misère bereikt een tragisch hoogtepunt wanneer Laura de vier fatale woorden uitspreekt die geen enkele geliefde ooit wil horen; de vier woorden die het doodvonnis vormen van élke liefdesrelatie: ‘Ik heb ruimte nodig’. Voor Massimo zit er niets anders op dan ‘Fuck!’ uit te roepen terwijl hij wanhopig de glazen balustrade van het dakterras vastgrijpt, waarbij ons opviel dat Massimo wel héél vette handafdrukken op het glas achterlaat - maar dit geheel terzijde.

Hoe dat afloopt? Zal Laura kiezen voor Nacho, blijft ze bij Massimo, of opteert ze voor een ménage à trois? In een ophefmakende fantasiescène, die de meer preutse en behoudsgezinde toeschouwers onder u een kreet van afschuw zal ontlokken, zien we in ieder geval hoe de drie hoofdpersonages zich aan een hitsig triootje wagen en hoe Massimo en Nacho elkaar een innige tongzoen geven - maar het was dus maar een droom. Ach, als immer zou het gemakkelijk zijn om neerbuigend te doen over de belabberde vertolkingen, de spuuglelijke fotografie, het achterlijke scenario en over de verschrikkelijke liedjes op de soundtrack, maar wij bekijken het liever van de positieve kant. We hebben smakelijk gelachen met Massimo’s befgeluiden. De blote kont van Nacho ziet er goed uit, maar niet zo goed als de onze. En als kers op de taart heeft ‘The Next 365 Days’ ons vreselijk veel zin gegeven om onze eigen spuitkan in de hand te nemen en om de vettige handafdrukken op onze ramen te lijf te gaan. En dat kan allemaal níet worden gezegd over ‘House of the Dragon’, ‘Better Call Saul’ of ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’. Nèh!