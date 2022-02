Voor ‘Murderville’ op Netflix geldt hetzelfde als huwelijksspeeches: leuk om te maken, maar een belediging voor de intelligentie om te bekijken

Wat zou er gebeuren als je een politieserie maakt, maar je één acteur het script vergeet toe te sturen? Het antwoord zie je in ‘Murderville’.

Voor improvisatiekomedie geldt hetzelfde als voor bruiloftstoespraken of Christmas pudding: het is vaak ontzettend leuk om te maken, maar voor de consument valt het meestal tegen. Zo was het ook bij ‘Murder in Succesville’, de Britse serie vol onderbroekenlol waarvan tussen 2014 en 2017 drie seizoenen gemaakt werden. Het concept: in een stad vol middelmatig geïmiteerde beroemdheden wordt een moord gepleegd. Deze moord moet opgelost worden door de verknipte rechercheur DI Sleet (Tom Davis). In iedere aflevering kruipt een gastacteur, een échte beroemdheid, in de rol van stagiair die de misdaad moet zien op te lossen. Deze gastacteur heeft echter geen script, en moet zich dus laten verrassen door de aanwijzingen van zijn medespelers.

Dankzij de hoofdrol van Davis en de krankzinnige parade aan imitaties was ‘Murder in Succesville’ soms verrassend lollig, maar over het algemeen precies even flauw als het concept doet vermoeden. Toch besloot Netflix dat het tijd was voor een nieuwe versie, met een paar kleine aanpassingen. Uiteraard werden de acteursgroep en de beroemdheden veramerikaniseerd. Daarnaast werden de imitaties geschrapt en zette men in op een doorlopende verhaallijn. Wat overblijft is… tsja, ‘Murderville’.

De magistrale snor van DI Sleet is vervangen door het vlassnorretje van Senior Detective Terry Seattle. Will Arnett doet ongelofelijk zijn best om geestig te zijn, maar het wil maar niet lukken. Hetzelfde geldt voor Conan O’Brien, die als eerste gastacteur voortdurend probeert de leukste te zijn. Dat hij daar vaak in slaagt, is geen goed teken. Het improvisatieconcept van ‘Murderville’ zou alleen werken wanneer alle acteurs de ruimte zouden krijgen het grappigste in zichzelf naar boven te halen – in plaats daarvan hebben de schrijvers een script vol platitudes geschreven, en bestaat de improvisatie daaruit dat de acteur daar heel af en toe om moet lachen. Het is dan ook het aanstekelijke gegiechel van Ken Jeong dat in de allerlaatste aflevering de show redt. De vijf afleveringen daarvoor zijn een belediging voor de intelligentie van de kijker.