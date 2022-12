Voor u bekeken en afgekeurd: de 10 allerslechtste tv-programma's van het jaar

Helaas was het niet enkel ‘Chantal' en ‘Nonkels’ wat de klok sloeg op de Vlaamse televisie: afgelopen jaar waren er ook een hoop programma’s die onze recensenten niet in vervoering brachten maar tot wanhoop dreven. De tien grootste miskleunen op een rij.

‘De VRT heeft nu ook haar eigen versie van ‘The Sky is the Limit’: ze staat op VRTMAX, ze heet ‘FIRE’ en ze zorgt ervoor dat Michel Van den Brande een toonbeeld van nuchterheid en eerlijkheid lijkt.’

‘‘Een iconisch programma wordt vanonder het stof gehaald,’ zo klonk het in een persbericht bij de start van ‘We Like to Party’. Alsof het hier de langverwachte comeback van ‘Het huis van wantrouwen’ betrof en niet het vervolg op een reeks die ooit te zien was op een zender die niet meer bestaat en waarin mensen in allerlei stadia van dronkenschap hun zegje mogen doen.’

‘Drugsoorlogen, Gerard Joling, pinda­saus... Alle drek rolt naar beneden en deze week komt er weer iets nieuws van bij onze noorderburen in onze kraag gesijpeld: ‘Marble Mania’, een VTM-­programma waarin enkele BV’s wars van enige ironie tegen elkaar aan het knikkeren gaan. Eén uur en dertien minuten lang, knikker na knikker, hersencel na weggeketste hersencel.’

‘Zeg wat je wil over ‘BV Darts’, maar de makers verstaan de kunst om het beste tot het laatste te bewaren. Maar liefst tachtig minuten liet het hoogtepunt van de tweede aflevering op zich wachten, het moment waarop Sean Dhondt eindelijk zei: “Deze aflevering zit er volledig op.” Dat was nadat Pascal Braeckman zijn derde dartsmatch had gewonnen van Francesco Planckaert en zo naar de volgende ronde mocht. Ja, dat is een spoiler, maar dan hoeft ú tenminste niet meer te kijken.’

‘‘Als ik pijn heb, dan moet ik lachen’, zei Stijn, een vastgoedexpert die voor een keer niet op televisie kwam op een moment dat er een huis aangekocht, verkocht dan wel gerenoveerd moest worden, maar die opdook in ‘De grootste lefgozer’, een programma op VTM2 dat de grenzen opzoekt. Niet alleen die van de pijn, zoals Stijn al snel zou merken, maar ook die van de goede smaak.’

‘‘De blauwe vinvis is het grooste dier ter wereld’ verscheen er in beeld, waarop mij geen andere conclusie restte dan dat zelfs de krachten achter ‘Even goeie vrienden’ hun eigen programma niet ernstig genoeg namen om tot een soort kwaliteitsstreven te komen. Wat moet ik er dan mee?’

‘Wat ons, meer nog dan alle door de camera nog aangewakkerde platte patsergedrag, pathologische ijdeltuiterij en idioterie, stoorde aan deze realityrommel, is dat na een tijdje opviel hoe alle opgevoerde mensen al dan niet terzijde wel een bedrijf of product te verkopen dan wel te promoten hadden.’

‘Als fuik waarin jaarlijks een niet te verwaarlozen som belastinggeld verstrikt raakt vind ik het niet minder dan billijk dat de openbare omroep álle segmenten in de bevolking bedient, en dus ook alleenstaanden. Ik versta daar evenwel iets anders onder dan wat men in ‘Junior op zoek naar de liefde’ probeert, namelijk: eventuele vrijgezellen onder het publiek proberen op te zadelen met een schermgezicht, en dat in een programma dat qua opzet in niets verschilt van een Planckaert-special van ‘De Bachelor’.’

‘Zeg van Sam Gooris en Sergio wat je wil, maar waar de twee vrienden opduiken, gebeurt er iets. Tenten vol, pinten leeg, hier en daar een politiek correcte scheen die lichtjes wordt gestampt. Maar die twee zijn nooit saai, nooit zomaar, nooit mwa. Helaas was de eerste aflevering van ‘Het jachtseizoen’ met hen in de hoofdrol bwa tot de bwade macht.’

‘In het allereerste shot van ‘K3, één jaar later’ zaten de drie zangeressen van de peuterpopgroep naast elkaar op een oncomfortabele bank. ‘Nou, daar zitten we weer,’ begon Marthe. ‘Ja, jongens, daar zitten we dan,’ vulde Julia aan. Hanne staarde naar een punt links buiten beeld, alsof ze het op dat moment al niet meer zo zag zitten. Al kan dat laatste ook projectie zijn geweest.’

Oneervolle vermeldingen: ‘Personal Trainers’ (Play4), ‘Viktor vs Francesco’ (Goplay), ‘De Kasteelmoord’ (VTM), 'Zijn daar geen beelden van?’ (Play4), ‘Welkom in de familie’ (VTM), ‘Da’s dikke liefde’ (Play4), ‘Zomerhit’ (Eén), 'Don’t scream’ (Streamz), '2DEZIT’ (Streamz), ‘Is crypto het nieuwe goud?’ (Streamz), ‘Ik ben Camille’ (VTM)