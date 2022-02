Vooral het belang van cafés in ‘De Kasteelmoord’ staat buiten kijf

Gegons in kantoortuinen, juristen die de sporen kregen. Zou er bij VTM écht iemand de ogen ten hemel geslagen hebben na het uitzendverbod voor ‘De Kasteelmoord’, al dan niet begeleid door een door merg en been snijdende jammerklacht? Zelden komt het uitstel van een uitzending namelijk neer op afstel, dat weten ze daar ook wel. Vooral als dat uitstel wordt bekomen na een eenzijdig verzoekschrift. En er is nauwelijks een doeltreffender manier te bedenken om het publiek warm te krijgen voor een nieuwe truecrimereeks.

‘De Kasteelmoord’ troonde ons mee naar de laatste januaridag van 2012. Een regiocorrespondent van Het Laatste Nieuws, de ruime omtrek van Wingene afspeurend naar nieuws, kreeg toen een bijzonder nerveuze agent aan de lijn, waaruit hij instinctief afleidde dat er wat op til was. Die correspondent werd nu geïnterviewd aan een toog. Ofwel werd hier het lokale karakter van de regiojournalistiek onderstreept, ofwel werd er op sluikse wijze één en ander geïnsinueerd aangaande de werkijver van de schrijvende pers, want even later zagen we ook een journalist van Het Nieuwsblad in een onmiskenbaar volkscafé.

Die aanhef, journalisten spreken journalisten, werd doorgetrokken naar de hele aflevering, en dat resulteerde in een polonaise van een uur langs al wat de misdaadverslaggeving tien jaar geleden zoal aan voetvolk te bieden had. De verklaring voor die aanpak liet zich raden, want hadden niet vrijwel alle betrokken partijen elke medewerking aan ‘De Kasteelmoord’ geweigerd via hun advocaten, die er na die mededeling ook al treiterig het zwijgen toe deden? Dan maar een reconstructie aan de hand van de reporters die destijds een dagtaak hadden aan het verslaan van de feiten. Zonder die moderne muckrakers geen Kasteelmoord zoals we die vandaag kennen, zoveel was duidelijk. En wat was je dan begonnen?

Nog twee journalisten van Het Nieuwsblad later echter, aangevuld met weer eentje van Het Laatste Nieuws, nog twee van De Krant van West-Vlaanderen en een handjevol van VTM zelf, kon ik me moeilijk van de indruk ontdoen dat ‘De Kasteelmoord’, om als feitenrelaas boven alle twijfel verheven te zijn, toch getuigen ontbeerde die meer konden opdissen dan kennis uit tweede, derde of vierde hand.

Dat grijze journalistenbestand verbleekte bij de bonte couleur locale die ‘De Kasteelmoord’ ook opvoerde, want je hoefde geen perskaart bij je te hebben om in deze documentaire als expert gezien te worden. Zo kwam le tout Ruiselede, waar dokter Gyselbrecht kabinet hield, aan het woord bij monde van één inwoner. Die was allicht na een sluitende volksraadpleging dan wel een dorpsbreed gedragen sjoelbaktoernooi door zijn gelijken aangesteld als hun spreekbuis in ‘De Kasteelmoord’. Nu ja, ook de garagehouder van Pierre Serry werd voor de camera gehaald – Serry had Gyselbrecht zonder voorschrift aan een stel huurdoders geholpen. Er kwam ook een ex-cafébaas aan het woord. Die had Serry ooit een paar schoenen geleend. Het belang van cafés in dit dossier staat buiten kijf.

Misschien kunnen opleidingen journalistiek nog iets beginnen met ‘De Kasteelmoord’. Als studiemateriaal.