‘Voordat de bom valt’: laat televisie alstublieft weer spontaan zijn – liefst zonder dat dat begrip wordt verward met James Cooke

Vroeger, toen kinderen nog analoog waren en radio nog straffeloos gezapig mocht zijn, luisterde ik op zaterdagochtend op mijn legowerven steevast naar ‘De zoete inval’ op Radio 2. Daarin stelde Luc Appermont vragen waarop gasten als Margriet Hermans, Koen Crucke, Martin De Jonghe en Wendy Van Wanten zelden het antwoord kenden. Dat hoefde ook niet. Het ging om de sfeer. Vragen werden ingezonden door luisteraars, het enige wat een redacteur moest kunnen was een envelop openmaken. De sfeer was er, de luisteraars ook: één miljoen, om precies te zijn.

Het kan dus, een quiz voor de sfeer, al doen talloze vijftigers elk weekend aan jurytafels in iedere parochie nog zo hun best om het tegendeel te bewijzen. Afgaand op de staat van ons onderwijs is de sfeer straks wellicht de enige bestaansreden voor een quiz; we kunnen dus maar beter voorbereid zijn.

Dit in tegenstelling tot de panelleden van het als quiz verpakte jaaroverzicht genaamd ‘Voordat de bom valt’. Wat is dat tegenwoordig toch met tv-makers dat ze zo panisch zijn voor spontaniteit? Zeker als ze hun programma laten presenteren door harige schelm Pedro Elias zou je denken dat ze het belang ervan erkennen, waarom dan laten ze Alex Agnew, Erik Van Looy, Maaike Cafmeyer, Elisabeth Lucie Baeten en Vincent Voeten vrijwel elke grap aflezen van een autocue?

Neem een voorbeeld aan ‘The Big Fat Quiz of the Year’ en heb vertrouwen in je gasten. En als je dat niet hebt, vráág dan Margriet Hermans, vráág Koen Crucke, verpak je als quiz verpakt jaaroverzicht desnoods als ‘Zeg eens euh’, of graaf Jacques Vermeire en Walter Grootaers op en strik er Kurt Van Eeghem omheen; zet zo nodig Walter Zinzen en Louis Tobback tegenover elkaar, maar laat televisie alstublieft weer spontaan zijn – liefst zonder dat dat begrip wordt verward met James Cooke.

Je kan niet pointe na pointe feilloos afleveren en je vervolgens een weg door de helft van een correct antwoord stamelen. Wil je het echt laten overkomen, zorg dan dat ook enkele foute antwoorden worden gegeven die géén moppen zijn.

‘Voordat de bom valt’ is op zijn best wanneer even wordt afgeweken van deze gedwongen ongedwongenheid, bijvoorbeeld wanneer Van Looy Cafmeyer het juiste antwoord influistert en Elias hém dan maar de punten toebedeelt. Dát is leuk, dát is echt. Een beetje chaos! Wat kunnen ons de punten bommen – alsof thuis iemand zit te supporteren. Laat de antwoorden maar eens op stilte worden vergast, op teleurstelling of hoongelach. Laten we eens zien wie grappig ís in plaats van wie grappig speelt. Geef ons humor zonder autotune. Voeten, Baeten en Agnew zullen wel hun eigen grollen verzinnen, maar waarom dagen van tevoren? Op café haal je toch ook geen spiekbriefje boven? Bovendien is het toch niet zo dat Cafmeyer en Van Looy droogstoppels zijn?

En nu ik toch aan het vragen ben geslagen: bestaan er ook decorbouwers die geen stage hebben gelopen bij een datingshow? Had op de achtergrond een blote vent in een glazen koker me een uur lang ongemakkelijk grijnzend staan aankijken, ik zou het niet eens hebben gemerkt. Roze, paars, oranje, de zaal leek wel gedrenkt in Petit Gervais. En dan dat lage plafond, alsof enkel de kelder nog vrij was.

‘Voordat de bom’ valt was niet onaangenaam, daarvoor zijn de protagonisten te sympathiek, en de humor is best oké, maar dit leek toch vooral een proefaflevering. In het beste geval is het een opwarmertje voor volgend jaar, wanneer in alle spontaniteit kan worden teruggekeken op een jaar dat hopelijk beter was dan 2022.