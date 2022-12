‘Vrede op aarde’ zal altijd wel een beetje doen denken aan ‘Alles kan beter’

Kerstavond. Terwijl ten oosten soldaten aan weerszijden van het slagveld behoedzaam de loopgraven uitklommen om zich middenin het pokdalige niemandsland over te geven aan een broederlijke pot voetbal, zat ik voor het scherm. Een beetje frontstrijder neemt nog vrijaf op zo’n gelegenheid, maar wie zich tegen betaling vrolijk maakt over de televisie, moet nu eenmaal ambtshalve verzaken aan hartverwarmende familiemomenten. In stilte smolt de ijsstronk.

De wetenschap dat tradities méér gewicht krijgen rond kerst, speelt ongetwijfeld een rol in de jaarlijkse terugkeer van ‘Vrede op aarde’, een programma met terugblikkend karakter dat me zelden verveelt, maar waarop ik evenmin zit te wachten met het ongeduld van een onderkoelde pendelaar die zijn enige rit naar huis gehypothekeerd ziet door een spontane vakbondsactie.

Ook dit jaar was er een chalet te Vielsalm afgehuurd om met een schare BV’s, die qua samenstelling misschien wat eclectischer had gemogen, in conclaaf te gaan. Maar laat ik me deze keer - de kerststronk kwijlt intussen het tapijt onder - eens beperken tot het studiogedeelte van dit programma. Daarvoor hadden zich rond een tafel met versnaperingen, en fluitjes waarvan ik almaar sterker de indruk zou krijgen dat de inhoud allesbehalve alcoholvrij was, Peter van de Veire, Maaike Cafmeyer en Joris van Rossem verzameld. Die laatste staat tijdens de beroepsbezigheden ook bekend als Metejoor, een bard die te mijnent nauwelijks of geen aftrek vindt - als ik even niet aan het behangen ben, heb ik niet onmiddellijk nood aan papperige kleefstoffen - maar die niettemin gebòren lijkt voor het ongenadige voetlicht. Zo beleefd worden ze niet altijd afgeleverd in de Kempen. Geheel in de geest van ‘Mag ik u kussen?’ had hij zelfs een gedichtje gemaakt voor Cafmeyer, een ode die ik, uiteraard louter uit plaatsgebrek, hier niet zal repliceren.

Zoals gebruikelijk werden de aanwezigen door Sven de Leijer onderworpen aan compilaties uit hun eigen televisiejaar. Bij Cafmeyer bestond die grotendeels uit flarden van ‘Chantal’, waarin ze de gelijknamige hoofdrol op zich nam, terwijl bij Van de Veire onder meer werd stilgestaan bij zijn afscheid als ochtendlijke MNM-stem, een functie die hij dit voorjaar in tranen neerlegde om straks gewoon hetzelfde te gaan doen op Radio 2. We hebben nog maar net de heruitzendingen achter de rug, de herinnering is dus weer opgefrist, maar de selectieprocedure die De Leijer hanteert bij het uitlichten van eventuele motiefjes in zulk archiefmateriaal zal me wel altijd een béétje doen denken aan ‘Alles kan beter’. Soms lach ik er weleens mee, bedoel ik dan, tegelijk hopende dat het nog mag van De Standaard. En anders red ik me ook wel.

Het overkomt me niet elke aflevering, maar af en toe leer je daardoor nog eens iets bij in ‘Vrede op aarde’. Bijvoorbeeld: dat Van de Veire een zodanig mayonnaisefanaat is dat hij er zelfs pizzapunten mee bestrijkt. Een Italiaanse vergeldingsactie is naar verluidt al in de maak. In Van Rossem bleek dan weer een fervent liefhebber van luizige woordspelingen schuil te gaan, zo werd door De Leijer aan het licht gebracht middels gerichte beeldenkeuze.

Gezien ‘s mans klaarblijkelijke gretigheid tot behagen, vond ik het misschien net iets te makkelijk om Metejoor daarna ook nog in het ootje nemen - het metejootje zelfs - door hem onder valse voorwendselen een TikTok-filmpje te laten opnemen, net zoals je vrolijk maken over het feit dat er in ‘Chantal’ West-Vlaams gesproken werd misschien ook wat dubbelop is, maar ik hou er tegelijk rekening mee dat voor laaghangende kerstballen misschien wel het omgekeerde geldt als voor fruit. Maar zoals Metejoor zou beamen: een piek is toch iets anders. Traagjes dreef de kerststronk voorbij.