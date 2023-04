Vreemd: ineens verliest de familie Planckaert een heleboel kijkers

Hebben we iets gemist? Was er zondagavond een eetfestijn voor de fans van ‘Château Planckaert’, waar de deelnemers de leden van de familie in levenden lijve konden zien?

Het moet haast wel: hoe valt anders te verklaren dat de populaire docusoap in vergelijking met vorige week (1.038.234) een dreun van ruim 200.000 kijkers krijgt? Met 835.000 kijkers haalt het programma ook veruit de laagste score van dit seizoen: het vorige negatieve record was 957.330 kijkers, een paar weken geleden. ‘De mol’ maakt richting de finale daarentegen de omgekeerde beweging en eindigt voor het eerst sinds eind maart nog eens boven het miljoen. ‏

Ook stevig gezakt: ‘Laurent, prins op overschot’, dat bij de start vorige week nog tegen het half miljoen zat (488.982‏) en nu met 380.000 kijkers net niet de top 25 haalt. De eerste aflevering van de documentaire over de koning onder de hoofdredacteurs, ‘Guy Mortier: schudden voor gebruik’, kon dan weer 225.000 mensen naar Canvas lokken.

Viel ook net buiten de lijst: ‘Shalom Allemaal’, de nieuwe docureeks op Play4 over de ultraorthodoxe joden in Antwerpen. Die haalde met de eerste aflevering een respectabele 370.012 kijkers, of zowat 300.000 meer dan de magere 77.000 waarmee ‘Recht naar de gevangenis’ een week geleden op dinsdagavond afsloot.

De top 25 van best bekeken programma’s Week van vrijdag 21 tot en met donderdag 27 april. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1. The Masked Singer (VTM) 1.151.065‏

2. Thuis (Eén) 1.015.949‏

3. De Mol (Play4) 1.014.749‏

4. Het Journaal (19u) (Eén) 924.861‏

5. Luik-Bastenaken-Luik H. (Eén) 864.940‏

6. Chateau Planckaert (Eén) 835.887‏

7. Een Jaar Op Zee (Eén) 752.722‏

8. Iedereen Beroemd (Eén) 718.715‏

9. Het Nieuws (19u) (VTM) 659.759‏

10. Met de wind mee (Eén) 644.000 ‏

11. Blokken (Eén) 638.041‏

12. Sportweekend (Eén) 612.618‏

13. Familie (VTM) 572.448‏

14. Boer Zkt Vrouw (VTM) 542.389‏

15. Het Journaal (13u) (Eén) 540.778‏

16. De Cel Vermiste Personen (Eén) 523.327‏

17. Liefde Voor Muziek (VTM) 479.653‏

18. Campus Cup (Eén) 471.033‏

19. Arcadia (Eén) 456.172‏

20. Geubels En De Hollanders (Eén) 448.644‏

21. Blind Gekocht (Play4) 445.000 ‏

22. Comedy Toppers (VTM) 399.790‏

23. Fc De Kampioenen (Eén) 398.512

24. Basket. Bk. Fin H. (S.) (Eén) 385.649‏

25. Cafe De Mol (Play4) 381.829

