VRT-correspondent weet na 50 jaar eindelijk welke terrorist haar man vermoordde tijdens Olympische Spelen: ‘De dader is er nog altijd trots op’

Op 6 september 1972, precies vijftig jaar geleden, kwam haar echtgenoot, schermcoach Andre Spitzer, in München om het leven nadat een Palestijns terreurcommando het Olympisch dorp was binnengevallen en elf leden van de Israëlische equipe had gegijzeld. Al die tijd is VRT-correspondente Ankie Rechess niet te weten gekomen hoe haar man precies was vermoord en door wie, en wat er vervolgens van de dader was geworden. Tot Twan Huys en Evert-Jan Offringa, makers van het tweeluik ‘Ankie’, er zich mee gingen bemoeien.

TWAN HUYS «De directeur van het staatsarchief in München schaamde zich dermate te pletter over het feit dat de nabestaanden al die tijd geen toegang hadden gekregen tot de relevante documenten dat hij alle deuren voor ons heeft geopend. We zijn dan op een stuk gestoten van de hand van de toenmalige officier van justitie: een tijdlijn waarin de gebeurtenissen van seconde tot seconde in detail zijn opgeschreven. Toen we Ankie dat stuk lieten lezen, was ze volkomen verbouwereerd: eindelijk kreeg ze de antwoorden waar ze al zo lang naar zocht.»

HUMO Wat was er dan precies gebeurd?

HUYS «De Duitse overheid was met de Palestijnse terroristen overeengekomen een Boeing voor hen te regelen waarmee ze met de gegijzelde Israeli’s naar Egypte konden vliegen: daar zouden de onderhandelingen worden hervat, zodat de Spelen verder konden gaan. Tot zover de bekende feiten. Wat wij nu te weten zijn gekomen, is dat op het moment dat de Palestijnen erachter kwamen dat de Boeing geen bemanning had, hun leider opdracht gaf om alle Israëli’s te vermoorden. De bestuurder van de helikopter waar Andre op dat moment samen met vier andere Israeli’s in zat, Mohammed al-Safady, nam daarop zijn kalasjnikov ter hand en schoot alle vijf de Israeli’s dood. Daar is hij nu nog altijd trots op.»

HUMO Hij leeft dus nog?

HUYS «Ja, en onder anderen via zijn neef weten we dat hij, ook al leeft hij ondergedoken, een fijn leven heeft gehad – getrouwd, kinderen, kleinkinderen. Maar goed, Ankie heeft er vrede mee. De cirkel is rond voor haar, in die mate zelfs dat ze voortaan niet meer als Ankie Rechess bekend wil staan.

»Ankie, die eigenlijk De Jong heet, is nadat ze van hem gescheiden was de achternaam van haar tweede echtgenoot blijven gebruiken, bang als ze was dat men haar als Israël-correspondente van subjectiviteit zou verdenken wanneer ze de achternaam van Andre opnieuw zou aannemen. Maar die tijd is voorbij. ‘Ik ben nu 76 jaar,’ zei ze me, ‘en ik vind het eervol dat de VRT me nog altijd contracten aanbiedt. Maar nu is het moment gekomen om de naam waaronder men me al zo lang kent te laten vallen, en verder te gaan als de vrouw die ik wil zijn: Ankie Spitzer.’»

Canvas, dinsdag 6 en 13 sep., 22.45