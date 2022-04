Moet er nog satire zijn? Niet te veel, zo blijkt, want na enkele klachten van VRT-kijkers en een verontwaardigde reactie van NVA-kamerlid Michael Freilich heeft de VRT beslist om een sketch van ‘De ideale wereld’ van alle sociale mediaplatformen te verwijderen.

‘Ik moest naar adem happen’, reageerde ex-hoofdredacteur van Joods Actueel Michael Freilich op de sketch van ‘De ideale wereld’ over het dreigende Cent Wafer-tekort in onze supermarkten. Net als de koekjesfabriek in Oekraïne vandaag lag ook de Antwerpse Cent Wafer-fabriek tijdens de Tweede Wereldoorlog in puin na bombardementen, ‘en wij hebben daar nog beelden van’, beweerde ‘DIW’-presentator Jan Jaap van der Wal in de aflevering van 7 april. Wat volgde, was een parodie van de Spielberg-klassieker ‘Schindler’s List’. De aangrijpende film vertelt het verhaal van Oskar Schindler, een Duitse industrieel die het leven van ongeveer 1.200 Joden gered zou hebben door hen in zijn emaillefabriek te laten werken.

In de sketch van ‘De ideale wereld’ is Schindler plotsklaps fabrikant van ‘Jodenkoeken’, en maakt hij zich eerder zorgen om het lot van zijn geliefde Cent Wafers dan om dat van de gedeporteerde Joden. Het iconische beeld van het meisje in de rode jas, een van de enige kleurdetails in de zwart-witte film, is door ‘DIW’ omgevormd tot het meisje met het laatste pakje Cent Wafers in haar handen, de koekjes geel en de jas weer grijs.

Het befaamde lijstje van Schindler, de lijst met de namen van Joden die niet naar de werkkampen gestuurd mochten worden, verandert in de parodie in ‘Schindler’s Shopping list’, een winkellijstje met ingrediënten die hij nodig heeft om zelf Cent Wafers te produceren.

Net als in de film springt de sketch van DIW op het einde plots 50 jaar verder. In een van de enige scenes volledig in kleur zien we in ‘Schindler’s list’ hoe zowel acteurs als de echte door Schindler geredde Joden het graf van de industrieel bezoeken en er steentjes op leggen. In ‘De ideale wereld’ zijn de steentjes echter vervangen door pakjes Cent Wafers.

Na overleg met de Dossinkazerne, die door Freilich was ingeschakeld als bemiddelaar, heeft de VRT dus besloten het filmpje van alle sociale mediakanalen te verwijderen. Maar wie de integrale sketch nog wil bekijken, kan wel nog hier terecht. De volledige aflevering blijft namelijk op VRT NU staan, en ook in de toekomst is de openbare omroep niet van plan om de sketch van dat platform te verwijderen: ‘in de uitzending zit zoiets ingebed in een ruimere context van satire’, klinkt het.