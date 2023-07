VTM krijgt klappen: televisiezomer stevig in handen van de VRT

De viering van de Vlaamse feestdag lokte flink veel kijkers naar de VRT, maar net niet genoeg om het Franse geweld te onttronen.

Enkele dagen voor 11 juli had de rit in de Ronde van Frankrijk richting de legendarische Puy-de-Dôme bijna 850.000 kijklustigen aan het scherm gekluisterd, waarmee de wielerwedstrijd het hoogste cijfer van die dag en de hele week liet optekenen. Misschien komt het doordat de berg voor het klassement maar een kleine muis heeft gebaard, maar de ‘Vive le vélo’ waarin op het duel tussen Pogacar en Vingegaard werd teruggeblikt, was niet de best bekeken aflevering van de week: die eer gaat naar de uitzending op donderdag, met gasten Tom Waes en Frank Lammers.

De Grote Prijs Formule 1 in Groot-Brittannië, die vlak na de ontknoping op de Puy-de-Dôme werd uitgezonden, kon wel profiteren en had bijna een half miljoen kijkers. Maar ook zonder sportieve evenementen blijft de zomer op tv stevig in handen van de VRT: het VTM-nieuws handhaaft zich nog in de top 10, verderop kunnen enkel ‘B&b zoekt lief’, ‘Tien om te zien’ en ‘Met vier in bed’ - dat in vergelijking met de topscore van de openingsweek (433.895) wel 100.000 kijkers verliest - de hegemonie doorbreken.