VTM lanceert nog eens een nieuwe talentenshow, Marc-Marie Huijbregts aangevallen en nieuwe beelden ‘Stranger Things’

Regi komt met de ‘Regi Academy’

Om te voorkomen dat ergens in Vlaanderen een zangtalent onopgemerkt zal blijven, lanceert VTM op 19 augustus de gloednieuwe talentenjacht ‘Regi Academy’. DJ Regi Pinxten, die de laatste jaren de ene na de andere Nederlandstalige hit scoort, gaat op zoek naar een ‘unieke, straffe stem’. Dat doet hij niet alleen, maar ook met zijn rechterhand Lester Williams en die andere ‘unieke, straffe stemmen’ Jaap Reesema, Olivia en Camille. De winnaar mag een single met Regi maken én optreden in het Sportpaleis op 19 oktober.

Eerste beelden van ‘Stranger Things 4'

Een volwaardige trailer kunnen we het nog niet noemen, maar Netflix heeft een nieuw voorsmaakje voor het vierde seizoen van de hitserie ‘Stranger Things’ online gezet. In de nieuwe afleveringen, die pas in 2022 op de streamingdienst verschijnen, zou dieper in worden gegaan op de jeugd van het personage Eleven. Ook zouden er acht nieuwe acteurs de cast vervoegen, waaronder Robert ‘Freddy Krueger’ Englund.

Marc-Marie Huijbregts aangevallen

De Nederlandse cabaretier en televisiepersoonlijkheid Marc-Marie Huijbregts is vrijdag aangevallen in Amsterdam, zo liet hij zelf weten in een video op social media. Huijbregts zat op zijn fiets en sprak een autobestuurder aan op zijn rijgedrag. De cabaretier zou vervolgens in zijn gezicht zijn geslagen door een ‘oude’ en ‘hele dikke’ vrouw, zo vertelt hij in de video, waarin hij ook het kenteken van de auto prijsgeeft. Het gaat inmiddels wel weer goed met hem, vervolgt Huijbregts. Wel wil hij graag ophelderen dat het niet een ‘homofobe aanval’ was. “Er werd natuurlijk uiteindelijk ‘vieze homo’ geroepen maar het echtpaar viel me niet aan omdat ik homo was maar vanwege mijn fietsbel’', besluit Huijbregts.