Waanzinnige trailer toont waargebeurd verhaal van beer die 40 pakjes cocaïne verorbert

U zal het tussen alle voetbalheisa nog vergeten, maar er zijn nog ándere, opvallende dingen te zien tegenwoordig – en dan hebben we het niet alleen over Theo Francken die medelijden heeft met een Iraanse voetballer die huiswaarts moet keren. Voorbeeld bij uitstek: de trailer voor de horrorkomedie ‘Cocaine Bear’ over – u raadt het nooit – een beer die zich op cocaïne stort alsof hij in de Zillion vertoeft. Gebaseerd op waargebeurde feiten!

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? De trailer voor horrorfilm ‘Cocaine Bear’ Waar? Op Twitter en YouTube Waarom is het opvallend? Het verhaal over een beer die 40 pakjes cocaïne consumeert, is ‘gebaseerd op waargebeurde feiten’

Een zwarte beer stort zich op veertig pakjes cocaïne die uit een vliegtuig zijn gevallen en terroriseert enkele onschuldigen. U denkt misschien aan een scène die zich afspeelt in een voormalige Antwerpse discotheek, maar het gaat wel degelijk om de apex predator uit de nieuwe horrorkomedie ‘Cocaine Bear’ - ‘gebaseerd op waargebeurde feiten’. Die feiten speelden zich af in het jaar 1985 in Knoxville, Tennessee, waar het lichaam van voormalig advocaat en agent Andrew Carter Thornton II werd gevonden. Hij had zo’n 14 miljoen dollar aan cocaïne bij, verstopt in een tas die hij rond zijn middel had gebonden. Thornton had geprobeerd om uit een vliegtuig te springen, maar zijn parachute wilde niet open. Slachtoffer nummer twee was een Amerikaanse zwarte beer, die voor een keertje de zoete honing opzij legde en zich aan het witte poeder waagde. Het dier werd twee maanden later ontdekt, gestorven na een overdosis.

Maar we moeten de ‘waargebeurde feiten’ uit de promotekst met een korreltje zout – of snufje cocaïne – nemen: de film gaat over een krankzinnige beer die op hol slaat in een natuurpark en op zoek is naar nog meer blow en bloed. De trailer belooft alvast stuntelig acteerwerk en een haastig neergepend script met oneliners als ‘The bear, it fucking did cocaine’, ‘There was a bear, it was fucked’ en mogen we zeker niet vergeten: ‘Apex predator, high on cocaine’. Waar ging de film ook alweer over? Het is ons niet zo duidelijk.

Staat aan het witte roer: Elizabeth Banks, onder het jongere publiek vooral bekend als de knotsgekke Effie Trinket uit ‘The Hunger Games’ en tegenwoordig te zien naast Sigourney Weaver in ‘Call Jane’. Op haar cv staat naast ‘regisseur’ voorlopig ‘Pitch Perfect 2’ en ‘Charlie’s Angels’, al werd die laatste op z’n zachtst uitgedrukt ‘middelmatig’ onthaald. Wit lijntje erover! Op 24 februari, wanneer de film in de zalen komt, krijgt Banks een herkansing.