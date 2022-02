‘Waar lachen de mensen het hardste om op televisie? Om pis en kak. Zo simpel is het’

Zijn stilaan grenzeloos media-imperium en blik die scherper priemt dan een vaccinnaald zouden je kunnen verleiden tot het idee dat Gert Verhulst een alwetende, altijd wijs zakenwezen is. Maar zie daar, hij is in bijberoep ook gewoon een man van vlees en bloed die zich occasioneel vergrijpt aan één der 7 Hoofdzonden. In 2005 opende De Grote Kindervriend zijn zondenboekje voor Humo, wat resulteerde in een zelfverzekerd en eerlijk gesprek over de bloemetjes en Maya de bijtjes. ‘K3 heeft meer voor de verdraagzaamheid gedaan dan om het even welke campagne tegen racisme.’

GERT VERHULST« Ik kom uit een socialistisch-vrijzinnig nest, waar met geen woord over de hoofdzonden werd gerept. Mijn vader is nog misdienaar geweest, ik vrees dat hij daar een geweldige schrik heeft gepakt (lacht). Maar hij was geen papenvreter: anders had ik nooit in het kerkkoor mogen zingen. De dochter van Lode Hancké, voorman van de Antwerpse socialisten, zat trouwens ook in dat koor. Maar bij andere gelegenheden zongen we dan weer samen de Internationale.»

Hoogmoed

HUMO Over het gigantische succes van Samson zei je in ‘92 in Humo: ‘Walt Disney kon ook niet vermoeden wat er nog allemaal zou gebeuren toen hij in 1942 zijn eerste muis tekende.’ Een gedurfde vergelijking voor iemand van vierentwintig.

GERT VERHULST« De gelijkenissen zijn intussen overduidelijk, alleen de schaal verschilt. Samson zal tot in lengte van dagen onze Mickey Mouse zijn.»

HUMO Wat is het geniale aan Samson? Een kind van drie in de huid van een bobtail?

VERHULST « Wat ik geniaal vind, vindt iemand anders bullshit.»

HUMO Ketnet en Cartoon Network zenden nog altijd de tekenfilms van Mickey Mouse uit. Zal ‘Samson’ in 2030 ook nog elke dag op de televisie zijn?

VERHULST « Samson is geen tekenfilmfiguurtje, en dus iets minder tijdloos. En ook mijn figuur is niet bestand tegen de tand des tijds: over vijfentwintig jaar is Gert onherroepelijk gedateerd. Maar één ding is zeker: Samson zal blijven bestaan.»

HUMO Hoeveel geniale vondsten als Samson heb je nog in je mouw zitten?

VERHULST « Geen idee. In ‘Spring’ zit geen geniale vondst, daar gaat het in de eerste plaats om goede liedjes en goede performers.

» Misschien onderscheidt ons buikgevoel me van de anderen. Wij zijn hier niet bezig met marktonderzoek, wij maken uitsluitend dingen die we zelf leuk vinden. Samson heeft een hoge X-factor, zoals dat tegenwoordig heet, maar wat ís dat precies? Is Will Tura - in technisch opzicht - de beste zanger van België? Hij zal zelf de eerste zijn om daar ‘neen’ op te antwoorden. En toch blijft hij de top.»

HUMO ‘Bumba’, dé hit bij de kleuters van tegenwoordig, is genomineerd voor de prijs van de radio- en tv-kritiek. Trots?

VERHULST « Wij zijn elk jaar wel genomineerd met een programma, maar vreemd genoeg vallen we nooit in de prijzen. Dat is not done.»

HUMO Welke programma’s hadden al een prijs verdiend?

VERHULST « Met onze kinder- en jeugdprogramma’s hebben we grenzen verlegd. Kijk naar de rol die K3-liedjes in het dagelijks leven van kinderen spelen: ‘Alle kleuren’ heeft meer voor de verdraagzaamheid gedaan dan om het even welke campagne tegen racisme.»

HUMO Zul je Bumba wél wereldwijd kunnen slijten, in tegenstelling tot Samson en Plop?

VERHULST « Het blijft heel lastig. Er zijn duizenden Bumba’s in de wereld, de markt is waanzinnig groot. En: onze programma’s worden met een klein budget gemaakt, waardoor onze production value onder de internationale norm ligt. Met het geld voor één aflevering van ‘Teletubbies’ kunnen wij honderd programma’s maken. In principe hadden al onze programma’s wereldwijd kunnen scoren, alleen ogen ze zo eenvoudig dat de doorsnee Amerikaanse producer denkt: ‘Ach, een hond en een mens, dat flansen we zelf wel in elkaar.’

» In sommige landen zijn ze bang van Kabouter Plop. Portugezen, bijvoorbeeld, vragen zich af wie ‘die Taliban-figuren met hun rare mutsen’ zijn. In hun zonnige land met uitgestrekte stranden kunnen ze zich niks voorstellen bij een bos met paddestoelen en kabouters. Kabouters blijven een noordelijk gegeven: Duitsland, Scandinavië en dan heb je het wel gehad.

» In principe zoeken we een producent die samen met ons een plaatselijke Plop of Samson op de markt wil brengen. Het origineel in een andere taal laten dubben is geen optie. In Duitsland stonden we op het punt met een grote producent in zee te gaan, maar ik had er een slecht gevoel bij: de deal is niet doorgegaan.

» We leggen de lat hoog.»

HUMO Ben je te wantrouwig om met onbekenden samen te werken?

VERHULST « Ik zou het veeleer een gebrek aan opportunisme noemen - dat speelt alle Vlamingen in het buitenland parten. Nederland is wat anders: dat heeft zich naar ons toegezogen, daar hebben we geen bijzondere moeite voor gedaan.»

HUMO Dit bedrijf telt intussen driehonderd werknemers. Gaat het je goed af: mensen aantrekken en motiveren?

VERHULST « Ja, maar het heeft wel tien jaar geduurd voor ik de vijf mensen die dicht bij me staan volledig durfde te vertrouwen.»

HUMO Is roem nog altijd je drijfveer?

VERHULST « De drang naar roem neemt recht evenredig af met de mate waarin je beroemd wordt. Als je eet, neemt je honger ook af.»

HUMO Honger komt altijd terug.

VERHULST « Je hebt uitzonderingen die kunnen blijven eten: de artiesten die alles doen om in de belangstelling te staan. Daar kun je mij toch niet mee vergelijken?»

Gulzigheid

HUMO Ben je aan het lijnen met het oog op de kerstshows?

VERHULST « Ik sta voor een verscheurende keuze: ofwel word ik een lelijke vadsige vent, ofwel blijf ik in proportie. Maar dan moet ik wel als een gek sporten. Ik heb voor het laatste gekozen. En voorlopig houd ik het vol.»

HUMO Gulzigheid is ook: te veel willen. Hoeveel mag een bedrijfsleider maximaal verdienen?

VERHULST « Iemand mag verdienen wat hij waard is.»

HUMO Ben jij evenveel waard voor Studio 100 als je vennoot Hans Bourlon?

VERHULST « Ja, en wij verdienen ook evenveel.»

HUMO Hebben jullie de VRT - je ‘preferentiële partner’ - onder druk gezet om ook ‘s ochtends kindertelevisie te programmeren?

VERHULST « Die druk hebben de commerciële kinderzenders ontwikkeld. Het taboe om ‘s ochtends televisie te kijken is helemaal weggevallen. De cijfers van Nickelodeon en Cartoon Network zijn bij de openbare omroep bekend: de grote strijd tussen de kinderzenders wordt ‘s ochtends vroeg uitgevochten.»

HUMO Het blijft een wansmakelijke gedachte, kinderen om halfzeven ‘s ochtends voor de televisie laten zitten.

VERHULST « Kunnen jullie daar één goed argument voor geven?»

HUMO Onze kinderen moeten ‘s ochtends ontbijten, en daarna naar school. En misschien ook slapen ‘s nachts.

VERHULST « Jullie zijn een andere generatie, hè. Ik heb geen probleem met televisie ‘s ochtends. Als ik een douche neem, mogen mijn kinderen best kijken.»

HUMO Mogen ze ook voor de televisie ontbijten?

VERHULST « Ja.»

HUMO Wat is de filosofie daarachter?

VERHULST « Moet er dan overal een filosofie achter zitten? Ze zullen hun vader minder interessant vinden dan de televisie, zeker (lacht). Tv heeft in de loop der jaren een andere functie gekregen: het is een schemerlamp geworden die af en toe oplicht.»

HUMO Zegt de man die elke gelegenheid aangrijpt om een pleidooi te houden voor warme televisie, zoals je die vroeger zelf op zaterdagavond beleefde.

VERHULST « Dat zaterdagavondgevoel heb ik nu nog als ik samen met de kindjes naar ‘FC De Kampioenen’ kijk. Voor mezelf is dat geen aardigheid - ik heb elke aflevering al zevenenvijftig keer gezien - maar het gaat ‘m om de sfeer.»

Traagheid

HUMO Je leest tegenwoordig ook de bijbel. Daar wordt traagheid gedefinieerd als ‘te weinig streven naar het goede’.

VERHULST « Ik heb de nieuwe, ‘hertaalde’ versie gekocht, met het idee dat die meer verteerbaar zou zijn. Dat viel lelijk tegen: op de eerste bladzijde kwam ik al meer namen tegen dan in één aflevering van ‘The Bold and the Beautiful’.

» Ik ben, net als mijn moeder, geboren met een groot schuldgevoel - mijn vader heeft dat probleem niet. Als ik een dag niks heb gedaan, voel ik me ongemakkelijk. Ik heb dagen gehad dat ik drie nummers geschreven had en ‘s avonds dacht: ‘Verdorie, ik had nog een vierde liedje moeten schrijven.’ Daar word je zot van.»

HUMO Toen bekend raakte dat Ivo de Wijs af en toe nummers voor Studio 100 schreef, zei jij: ‘Ik doe dat ook. Die van mij zijn iets minder geraffineerd, maar het zijn wel de hits.’

VERHULST « Als je in Vlaanderen met een cd break-even wil draaien, moet je 15.000 exemplaren verkopen. De Vlaamse artiesten die dat cijfer halen, kun je op de vingers van één hand tellen. Om ons streefcijfer te halen - vijftigduizend - heb je grote hits nodig, meer dan geraffineerde nummers. Ik heb duizenden keren in een zaal opgetreden: ik weet wanneer een liedje pakt en wanneer niet.»

HUMO Midden jaren negentig traden jullie drie keer per dag op in de Efteling, en ‘s avonds scheurden jullie nog in ijltempo naar een tent, ergens in Vlaanderen. Dat was een doorsnee-werkdag, die zomer.

VERHULST « En toch was het één van de mooiste zomers uit mijn leven. Ik herinner me dat we achterin ons busje zaten te wiezen, uren aan een stuk. Het gebeurde dat ik mijn kaarten mee op het podium nam en via ingenieuze tekens aan de gasten in de coulissen duidelijk maakte of ik vroeg, paste of meeging. Ik won ook altijd, trouwens (lacht).

» Na het vierde optreden trokken we dikwijls met z’n allen nog de stad in. Rock-’n-roll!»

HUMO Maar: geen drugs?

VERHULST « Neen, en de seks was ook ver weg. Ik ben niet vatbaar voor verslavingen: ik ben weleens dronken, maar ik ga niet over de grens.»

Hebzucht

HUMO Ouders die twee weken geleden naar jullie Sinterklaas-show kwamen kijken, waren ontstemd: er was geen snoep voor alle kinderen.

VERHULST « Geloof nu toch eens niet wat de gazetten allemaal schrijven! Wij hadden honderd snoepzakjes te weinig. Honderd! En de ‘gedupeerden’ krijgen een zakje thuisbezorgd.»

HUMO Als K3 in het Sportpaleis optreedt, loopt het openbaar vervoer in Deurne-Noord in het honderd. Hoort een bedrijf met jullie impact vooraf niet even te overleggen met De Lijn?

VERHULST (verontwaardigd:) « Wat willen jullie, dat ik na mijn uren ook nog directeur van de tram ga spelen? Straks verwijten jullie me nog dat het ‘s zomers in Plopsaland regent. Als het verkeer rond het Sportpaleis vastzit, kunnen we één ding doen: de show een kwartier later laten beginnen.

» In Plopsaland mag iedereen die kleiner is dan één meter gratis binnen. Daarom hangt aan de ingang een meterke, als scheidsrechter. Toch zijn er altijd mensen die zich daar niet bij neerleggen. Ze trekken de schoenen van hun kinderen uit, daarna hun sokken - álles om toch maar onder die meter te komen. Meestal eindigt het ermee dat ze weigeren te betalen, want: ‘Die Gert Verhulst verdient al meer dan genoeg!’

» Zulke mensen schrijven dan een brief naar de krant om hun beklag te doen. En de krant publiceert ‘m, om me dezelfde ochtend nog te bellen met een verzoek om een reactie. Sorry, maar in dat circus speel ik niet meer mee.»

HUMO Vraag je niet heel veel geld van de mensen? Een gezin met drie kinderen is 125 euro kwijt voor de kerstshow van Samson en Gert.

VERHULST « Dan zitten ze op de beste plaatsen! Wat ze in ruil krijgen, kost ook veel geld. Ga eens met vijf mensen naar een show voor volwassenen, je betaalt drie, vier keer zoveel.

» Waarom treden wij tijdens de kerstvakantie drie keer per dag op? Omdat het pas vanaf de derde show begint te renderen. Maar jullie weten ook hoe de mensen rekenen: ‘1.000 frank per ticket, 2.000 man in de zaal: dat is één miljoen voor den hond en één miljoen voor de Gert.’ (Gooit handen in de lucht) Tegen zoveel waanzin kan ik niet op.

» En ik zal nog een mythe ontkrachten: om geld te verdienen moet je echt niet met Plopsaland beginnen. Believe me!»

HUMO Graag, maar waarom open je eind deze maand dan Plopsaland Indoor in Hasselt?

VERHULST « Omdat wij dat nu eenmaal graag doen! Toen ik tien jaar was, bouwde ik met legoblokjes de Efteling na. Vandaag rijd ik twee keer per week naar Hasselt: als ik daar binnenstap, ben ik de gelukkigste mens ter wereld.»

HUMO Op de merchandising van Studio 100-figuurtjes staat steevast: ‘Made in China’. Hebben jullie nooit met Vlaamse politici gepraat over ‘werk in eigen streek’?

VERHULST « Speelgoed hier laten fabriceren is niet realistisch. (Haalt een lijst van de muur met alle in China vervaardigde Studio 100-merchandising) Neem deze zonnebril: laat hem in België maken en je kunt de prijs met vijf vermenigvuldigen. Dan krijgen we weer het verwijt dat we te duur zijn.»

HUMO Wat concludeert de ondernemer Gert Verhulst daaruit?

VERHULST « Mensen moeten beseffen dat we zullen moeten inleveren. Als alle Chinezen met een auto gaan rijden - en dat moment is niet veraf - zal dat een onwaarschijnlijke weerslag hebben op de prijs van het staal. Met als gevolg dat een auto misschien vijf keer zo duur zal worden. Zullen we ons nog allemaal een auto kunnen permitteren?»

HUMO Zegt de man van een ruim een half miljard oude Belgische franken.

VERHULST « We mogen onze ogen niet sluiten voor de veranderingen in de wereld. Werken tot je vijftigste, allemaal goed en wel, maar er komt ook nog een generatie na de onze. De loonkosten in onze contreien zijn te hoog: dat weerhoudt Studio 100 ervan meer mensen in dienst te nemen.»

HUMO Gaan jullie binnenkort delokaliseren, naar Leipzig of zo?

VERHULST « Om televisie te maken zitten we hier nog beter dan in Duitsland. Alleen: ons afzetgebied is zo klein dat het bijna niet meer winstgevend is - zeker niet voor kinderprogramma’s. Het verbod op kinderreclame is ook nog altijd van kracht.»

HUMO Komaan, jullie hebben zelfs geen concurrentie.

VERHULST « Er zijn nog meer kinderprogramma’s. En wat de rest betreft: loop eens een Fun-speelgoedwinkel binnen en vergelijk de ruimte die onze producten innemen met die van pakweg Barbie. (Cynisch:) Je zult zien hoe nietsontziend wij zijn in de jacht op kinderzieltjes.»

HUMO Begin 2000 zei je dat je nooit tot je veertigste ‘Gert van Samson’ zou blijven. Nog drie jaar en het is zover.

VERHULST « Hebben jullie echt geen andere vragen?

» Kijk, ik doe het nog ontzettend graag, maar als er morgen een goede nieuwe Gert opstaat, zal ik hem met open armen ontvangen. Alleen: we zijn niet actief op zoek. Ik heb van de zomer vijf weken in Plopsaland opgetreden, en het waren weer de vijf mooiste weken van het jaar. Het zal er misschien toch op uitdraaien dat mijn medewerkers me van dat podium moeten sleuren.»

HUMO Gert wordt grijs aan de slapen. Zie je jezelf over tien jaar nog ‘Gert van Samson’ spelen?

VERHULST « Ik doe daar geen uitspraken meer over. Wij hebben nooit een leeftijd op dat personage geplakt. (Zwijgt) Ik zal natuurlijk voor de rest van mijn dagen ‘Gert van Samson’ zijn.»

HUMO Is K3 even tijdloos als Samson?

VERHULST « Nee, K3 is minder fictie. Zij heten in het echt ook Karen, Kristel en Kathleen, maar op een gegeven moment zullen de meiskes het gehad hebben. In vergelijking met vijf jaar geleden leiden ze tegenwoordig wel een minder hectisch bestaan. Ze hebben twaalf keer Ahoy’ uitverkocht, nu zitten ze in Oostenrijk om een special op te nemen, maar tussendoor hebben ze tijd om op adem te komen. Hoe je het ook draait of keert: K3 is zo succesvol dat we wel gek zouden zijn om er nu een punt achter te zetten.»

Onkuisheid

HUMO Het kan aan ons liggen, maar sommige teksten van K3 hebben iets heel dubbelzinnigs.

VERHULST (verbaasd) « Alleen hun eerste nummers hadden zo’n dubbele bodem. Jullie moeten je dirty minds laten nakijken.»

HUMO ‘Antwoordapparaat’ op hun nieuwe cd is anders suggestief genoeg.

VERHULST « Maar allez, jongens! (Loopt naar zijn bureau, haalt het tekstvel uit het cd-hoesje en begint hardop te citeren:)’ ‘k Wil niet storen, ‘k wou je nog es horen - Kan je raden wie ik ben? Of hoor je ‘t aan m’n stem? - ‘k Wou gewoon eens praten enkel jij en ik - Ik fluister zachte woordjes, aan de andere kant geen kik! - Ik verklaar mijn liefde aan je antwoordapparaat - Lig hier op mijn bed en doe alsof ik met je praat.’ Oké, het gaat over liefde, maar is het dubbelzinnig? Natuurlijk, als je achter ‘Borst vooruit!’ van alles gaat zoeken, zul je ook wel iets vinden.»

HUMO Komaan, K3 doet jou, als volwassen vent, ook iets. Na een optreden van de groep in Nijmegen - het eerste onder jouw regie - zei je: ‘Ik heb moeten huilen.’

VERHULST « Daar blijf ik bij: als K3 op het podium staat, gebéúrt er iets. Iets magisch. X-factor maal honderd.»

HUMO Je hebt wel een jaar lang getwijfeld of je ze, met Studio 100, zou overkopen.

VERHULST « We hebben een jaar onderhandeld - niet getwijfeld. Zij twijfelden of ze bij Studio 100 hun plannen nog zouden kunnen uitvoeren. Maar K3 paste helemaal in ons plaatje: kinderen, optredens, muziek, merchandising - ze zijn met dezelfde dingen bezig.»

HUMO Ga je liever met vrouwen om dan met mannen?

VERHULST « Te veel vrouwen bij elkaar is niet goed. Een vrouw is toch anders dan een man: iets complexer, iets emotioneler ook. Dus ik werk vooral met mannen.»

HUMO Was jij zelf een toonbeeld van ratio toen je een relatie begon met Karen van K3?

VERHULST « Ik heb nooit over die affaire gepraat, en ik zal dat ook nooit doen. Dat is mijn privé-leven: ik heb ervoor gekozen in de belangstelling te staan, de mensen om mij heen niet.»

HUMO Doordat je er hardnekkig over zweeg, kreeg je wel een paparazzo in je hotel in Dubai. Resultaat: een smeuïg stuk in Privé over het ‘liefdesnest’ van Gert en Karen dat ‘600 euro per nacht kostte’.

VERHULST (Cynisch:) « Het waren mooie foto’s.»

HUMO Ben je naïef geweest?

VERHULST « Het was geen geheim onderduikadres, zoals in de pers werd gesuggereerd: ‘En de vrouw van Gert weet nergens van.’ Iedereen die het moest weten, wist het.

» Het is wel schrikken als je van vakantie terugkeert en je kiekjes liggen al in de krantenwinkel nog voor je ze hebt laten ontwikkelen. Ik heb me daar een beetje mispakt. Je denkt: dat zijn toestanden voor Stephanie van Monaco. Ik wist niet dat Karen zo belangrijk was in Nederland.»

HUMO Káren?

VERHULST « De combinatie: Karen en ik zelf, zeker? Het is een sappig verhaal, daar moet ik geen tekeningetje bij maken.

» Het moet een pák geld kosten, een fotograaf naar Dubai sturen. Hij heeft ons dagenlang bespied, neem ik aan: we hebben één keer in het zwembad gekust - en die foto had hij. Naar het schijnt is hij nog samen met ons teruggevlogen.»

HUMO De wet van Tony Mary zegt: ‘Doe het met alle vrouwen, maar niet met de vrouwen op het werk.’

VERHULST « Een mens is maar een mens. (Zwijgt langdurig) Op een bepaald moment is er geen weg meer terug. Alleen, je weet niet wanneer je dat punt voorbij bent. Je speelt met vuur, en opeens staat de schuur in brand.»

HUMO Besefte je dat het een onmogelijke liefde was?

VERHULST « Misschien zijn onmogelijke liefdes wel des te aantrekkelijker? Er gebeuren moorden in naam van de liefde, passionele drama’s. Dat bewijst toch hoe sterk gevoelens kunnen zijn?»

HUMO Heb je ontslag uit Studio 100 overwogen?

VERHULST « Ik zie niet in waarom het één niet het met het ander te combineren zou zijn geweest.»

HUMO Je was ook de baas van Karen.

VERHULST « Wij zijn de baas van niemand. Af en toe zitten wij met Karen, Kristel en Kathleen om de tafel, en dan streven wij naar evenwichtige afspraken - inhoudelijke én financiële. Dat evenwicht blijft hetzelfde, of ik nu het lief van Karen ben of niet.

» Wij proberen in alle redelijkheid met iedereen afspraken te maken: ‘Plop’ loopt al tien jaar met dezelfde acteurs, ‘Samson’ al vijftien jaar - zij het nu zonder Danny Verbiest - en K3 zeven jaar.»

HUMO A propos, heb je Robbie Williams en de meisjes van K3 bij Paul de Leeuw gezien?

VERHULST « Helaas niet. Ik heb wel veel goede reacties gehoord.»

HUMO Robbie kon er zijn ogen niet van afhouden.

VERHULST « Er is iets met die meisjes, dat zul je mij niet horen ontkennen (lacht).»

HUMO Je hebt niet even gebeld: ‘Meisjes, blijf voortaan in je rol, en Kristel, sta daar asjeblief niet te heupwiegen met Robbie Williams’? Het was opeens geen stelletje bakvissen meer, het waren verleidelijke vrouwen.

VERHULST « Kristel is gewoon een waanzinnige fan van Robbie Williams; ze vond het enig hem eens ‘in het echt’ te zien. Oké, op dat moment zijn ze K3, maar ze zijn ook mensen. En: om kwart over elf kijken er geen kinderen.»

HUMO K3 zit in een rol, maar dat geldt ook voor jou als Gert, de vriend van Samson. Je bent, of je dat nu prettig vindt of niet, de Nonkel Bob van je generatie. En Nonkel Bob is seksloos.

VERHULST « Dat heeft me vaak beperkt, ja, en in interviews geremd omdat ik vond dat ik me aan mijn rol moest houden. Dat vind ik overigens nog. Ik verwijs graag naar mijn idool van vroeger, Peter Jan Rens, de onovertroffen held uit ‘De Grote Meneer Kaktus Show’. Op een avond zat ik, als kind van tien, naar een film te kijken, ‘Brandende Liefde’ met Monique van de Ven, waarin Rens haar urine drinkt om zijn liefde te bewijzen. Mijn wereld stortte in.

» Mij zul je dus geen urine zien drinken. Er zit altijd een filter op mij: ‘t is intussen een tweede natuur geworden.»

Gramschap

HUMO Je hebt wel een cassant - Antwerps - trekje, dat op de televisie tot spectaculair resultaat zou kunnen leiden.

VERHULST « Dat is dan jammer. Je moet het één tegen het ander afwegen, en nagaan wat je het meeste waard is.»

HUMO Had je dat trekje niet kunnen tonen t oen Luk Alloo in ‘Sterren en Kometen’ plotseling in een hijskraan voor je appartement aan zee verscheen?

VERHULST « Die ingebouwde filter, hè. Die gaat alleen uit als ik onder vrienden ben. Dan ben ik ontegensprekelijk het zwaarste geval. Een kwestie van compensatie, zeker?»

HUMO Overcompensatie.

VERHULST (lacht) « Het was niet zo’n fijne stunt van Alloo. Ik houd niet van onverwachte toestanden. En zeker daar niet, op de laatste plek waar je het zou verwachten, vijf hoog.»

HUMO Het was wel je verjaardag.

VERHULST (Cynisch:) « Zo had ik het nog niet bekeken.

» Ik was boos, maar ik stond niet op ontploffen. Mijn boosheid blijft niet duren: ik heb Alloo graag.»

HUMO Je behoudt, zeg je, graag de controle. Nu gaat Piet Piraat in de politiek. Sta je dan te applaudisseren?

VERHULST « Ik heb het liefste dat onze figuren zo neutraal mogelijk blijven. Maar lokale politiek is minder ingrijpend dan nationale politiek. Hopelijk doet Peter (Van De Velde) het uit overtuiging, en laat hij zich niet misbruiken.

» Walter De Donder (de burgemeester uit ‘Samson’, red.) zit ook in de politiek, omdat hij zo’n sociaal bewogen mens is: hij zit al van jongs af aan in het verenigingsleven van zijn gemeente. Is dat bij Peter ook zo? In elk geval: ik ben blij dat ik apolitiek ben. Ik heb mijn opvattingen, maar ik ben niemand schatplichtig. We hebben geen cadeaus gekregen, van geen enkel kamp.»

HUMO Je hebt in de jaren negentig een kasteeltje in Kapellen gekocht, op een aanzienlijke lap grond. De prijs lag volgens onze informatie belachelijk laag: 7,5 miljoen frank.

VERHULST « Nog lager: 7,1 miljoen frank.»

HUMO In de gemeente ging algauw het gerucht dat Samson een huisje had geregeld.

VERHULST « Het was een gebouw van het OCMW.»

HUMO Het Chantal Pauwels-scenario?

VERHULST « Het gebouw werd openbaar verkocht: je mocht een bod onder gesloten enveloppe uitbrengen. Maar wat bleek? Er waren maar twee enveloppes binnengekomen, en de andere bieder was op de dag van de verkoop nergens te bekennen. Enfin, ik had nog honderdduizend frank te veel geboden.»

HUMO Er was geen politieke lange arm?

VERHULST « Nee. Ik dacht dat ik de koop van mijn leven had gedaan, tot ik enkele jaren later plannen voor de restauratie liet maken, om het gebouw helemaal tiptop te hebben: ik kon dat niet aan. Ik heb het doorverkocht.

» Ik ben niet boos over speculaties of roddels. Die heb je altijd als je een beetje bekend bent.»

HUMO Als jij je belastingen niet of te laat betaalt, staat dat ook in de krant.

VERHULST « Da’s weer zo’n zaak. Ik heb daar een rechtzetting voor afgedwongen - die berichtgeving was he-le-maal fout.

» Het was een BTW-kwestie. We hanteerden een tarief waarvan ik twijfelde of het wel het juiste was. Waarop ik, simpele duif, besloot zélf contact op te nemen met de BTW-administratie. Bleek dat we inderdaad ons tarief moesten aanpassen. En we moesten ook nog met terugwerkende kracht een hoop geld betalen. Waartegen wij in proces gingen. En zo is het uitgelekt.»

HUMO Jij bent Mister Clean?

VERHULST « Dit bedrijf is uitermate correct, ja. Ik heb er geen probleem mee belasting te betalen: als ik naar huis rijd, rijd ik op de belastingen. Ik ben niet zo’n type dat denkt dat zijn bijdrage in een grote pot gaat waarin Verhofstadt en co. naar hartenlust kunnen graaien. Die lantaarnpaal die hier voor de deur staat, heb ik mee betaald.»

HUMO Je komt uit een buurt waar veertig procent inmiddels Vlaams Belang stemt.

VERHULST « Geen veertig procent: ik ben van Berchem, niet van Deurne. Maar ik begrijp waarom mensen op die partij stemmen. Ik veroordeel hen niet.»

HUMO Maar als, bij wijze van parodie op ‘De Kabouterdans’, ‘De Makakkendans’ wordt uitgebracht, stuif je op.

VERHULST « Dat ging me te ver. Kijk, ik sport nu geregeld op het Zuid, waar heel wat Marokkanen wonen. Ik ken die gasten. Ik lach met hen. En zij lachen met mij: ‘Pas op hè, Gertje, of ik ga mijn broer halen!’ Maar dat is humor die de zeden verzacht. Die ‘Makakkendans’ was helemaal niet grappig.»

HUMO Is het grappig in de topvijf van ‘De ergste Belg’ van Deng te staan?

VERHULST « Het ergste is dat zo’n marginaal blaadje in de andere media zoveel weerklank krijgt, tot in Nederland toe.»

HUMO Opeens sta je daar naast Filip Dewinter, Leopold II, Marc Dutroux - bien étonnés de se trouver ensemble?

VERHULST (Zwijgt)

HUMO Sinds Madonna door Salvatore Acquaviva, de Will Tura van Moeskroen, van plagiaat is beschuldigd, moet een beetje liedjesschrijver op zijn hoede zijn voor schadeclaims. Kun jij je daarover opwinden?

VERHULST « Die hele zaak is waanzin. Je gelooft toch niet dat Madonna zich bezighoudt met het pikken van nummertjes van een marginale Belgische artiest?»

HUMO Ze hééft in België verbleven.

VERHULST « Ja, natuurlijk, en ik ben de Ergste Belg. Geloof me: als dit doorgaat, is het hek van de dam.»

HUMO Dan staan hier binnenkort ook mensen voor de deur?

VERHULST « Dat gebeurt nu al. Mensen, altijd onbekenden, die beweren dat een nummer van hen gekopieerd is.

» Wij krijgen hier, ongevraagd, veel dingen toegestuurd die we zelfs niet beluisteren. Maar achteraf blijkt dat we twee regels uit een inzending hebben ‘overgenomen’, of enkele sleutelwoorden. Da’s evident, lijkt me: het aantal thema’s waarover wij schrijven is beperkt. Als wij morgen besluiten een liedje over een duikboot te maken, is de kans reëel dat het woord ‘duiken’ erin voorkomt, en ‘water’ en ‘vis’. Nee?»

Jaloersheid

VERHULST « Ik ben jaloers op mensen met een uitgesproken talent: goede pianisten, bijvoorbeeld. Of goede zangers. Het is positieve jaloezie: ik benijd ze niet, ik bewonder ze.»

HUMO Voel je geen spatje nijd om mensen die op de televisie gevat en grappig zijn?

VERHULST « Dan zitten we weer bij die filter van mij: als het snel moet gaan, en heel direct, ontspoor ik nog weleens. En dat ik me niet veroorloven.»

HUMO Je hebt nog ooit ‘Zeg eens euh’ gepresenteerd, in de donkere dagen dat niks werkte op de VRT.

VERHULST « ‘Zeg eens euh’ werkte wel: het was het enige VRT-programma in de toptien. En: het heeft zeven jaar gelopen.»

HUMO Heeft het niet de erkenning gekregen die het verdiende?

VERHULST « Natuurlijk niet. Het was onderbroekenlol, zogezegd.»

HUMO Het had geen niveau.

VERHULST (Fel:) « Wat is het niveau van ‘De rechtvaardige rechters’? Toch ook pis en kak? Daar is, wat mij betreft, niks mis mee. Maar als Guy Mortier in zijn blote staat met een moeilijke bril op zijn neus, wordt het wel uitgezonden op Canvas. Dan heeft het zogezegd een meerwaarde. Waar lachen de mensen het hardste om? Om pis en kak. Zo simpel is het.»

HUMO Bekijk het panel van ‘Zeg eens euh’ eens: Emiel Goelen, Margriet Hermans, Jacques Pijpen - allemaal lichtjes aangebrande types.

VERHULST « Aangebrand? Wie zijn jullie om mensen in te delen in goed of slecht? Legt Humo de norm vast waarmee mensen mogen lachen en waarmee niet? Ik heb die pretentie niet. Dát noem ik hoogmoed. Ik kan zonder probleem naar het Echt Antwaarps Teater gaan kijken en de dag daarop naar Freek de Jonge. Maar kennelijk ligt dat nog altijd moeilijk in Vlaanderen. Hokjesdenken, hè. De ziekte van deze tijd.»

HUMO ‘Zeg eens euh’ had zijn verdienste?

VERHULST « Veel mensen hebben daar veel plezier aan beleefd. Maar misschien waren dat foute mensen. Foute, stoute, slechte mensen die geen goede smaak hebben en niet weten wat humor is.»

HUMO Het punt is: in jou schuilt iemand die scherp en hard en cassant kan zijn, die op zoek gaat naar de grens van wat kan en niet kan, maar op het scherm zagen we alleen de gestroomlijnde, onschadelijke Gert Verhulst.

VERHULST « Dat was de format ook niet: dat moest je niet doen met die mensen, voor dat publiek.

» (Windt zich weer op) ‘Dat is goed’ en ‘dat is slecht’ en ‘wij zullen dat bepalen’, sorry, maar daar wasemt zo’n walm van onverdraagzaamheid van af. En meestal zijn het de kampioenen van de verdraagzaamheid die zich eraan bezondigen. Neem nu het feest voor de 80ste verjaardag van Gaston Berghmans. Alle acteurs stonden er te zemelen: ‘Gaston is een groot acteur.’ Diezelfde gasten hadden, twintig jaar geleden, Gaston & Leo afgebrand toen ze op de braderieën speelden. Maar nu is Gaston goedgekeurd. Ik krijg het daarvan.

» Gaston is God voor mij.»

HUMO Zal jou, over dertig jaar, ook zoiets overkomen?

VERHULST « ‘Samson’ is nu al cult. En van andere dingen zal mettertijd de waarde ook wel blijken.»

HUMO Commercieel is het natuurlijk ideaal, alles en iedereen goed vinden. Dat komt een ondernemer prima uit.

VERHULST « Wie ben ik om mij een oordeel aan te matigen? Ik laat met plezier tientallen toneelstukken aan mij voorbijgaan, maar waarom zou ik daarover ook mijn mening moeten geven?

» Wat me wel ergert, zijn dingen die ik kak vind, waar ik wél mee voor betaal. En dan bedoel ik: bijna alles wat gesubsidieerd wordt.»

HUMO Mag cultuur niet gesubsidieerd worden?

VERHULST « Natuurlijk wel, maar te veel gezelschappen spelen voor zichzelf en hun eigen kleine achterban. Terwijl iedereen mee betaalt, ook Jeanneke van de Seefhoek. Maar Jeanneke kan niet naar het gesubsidieerd theater omdat ze er haar meug niet vindt, en een ticket in het commercieel theater kan ze niet betalen: ze heeft geen 20 euro voor ‘Slisse en Cesar’. En dan zeg ik: ‘Subsidieer de tickets.’»

HUMO Kom je nog weleens in het gesubsidieerd theater?

VERHULST « Eerlijk? Nee.»

HUMO Waar is je mening dan op gebaseerd?

VERHULST « In dit bedrijf hebben we een culturo die redelijk wat aankan, maar zelfs hij zegt na een voorstelling van Het Toneelhuis: ‘Ik ben in de pauze weggegaan: het was niet te harden.’ Dan weet ik voor mezelf: ‘Ik was al na twee minuten opgestapt.’

» Maar jullie hebben honderd procent gelijk. Ik word in ‘Nachtwacht’ aangepakt door een madam van Het Paleis (Barbara Wijckmans, red.) die nog nooit naar onze kerstshow is komen kijken. Dat stoort me ontzettend. Alleen, zij betaalt niet voor ons theater - ik doe dat wel voor het hare.»

HUMO Ligt aan de gespannen verhouding met het gesubsidieerd theater nog altijd je mislukte ingangsexamen aan het Antwerps conservatorium ten grondslag?

VERHULST « Nee, dat is achteraf bekeken een geschenk uit de hemel geweest: ik heb het zélf moeten doen.»

HUMO Je klinkt nu echt wel als Jan Verheyen, nog zo’n selfmade man. Schouder aan schouder tegen het gediplomeerde establishment.

VERHULST « Op een dag hoor ik Stany Crets op Radio 1. Hij zit in een spelletje, en de presentator vraagt: ‘Kabouter Lui heeft een vaste uitspraak: ‘Ik word daar zeer moe van.’ Welke andere terugkerende uitspraak van hem kennen jullie?’ Jan Verheyen, die ook in het programma zit, kent het antwoord: ‘Luierdeluierdelui.’ Stany Crets trekt zijn beste humorlade open, en zegt: ‘Ik ken ook een kabouter, kabouter Gert Verhulst, en die zegt altijd: ‘Kassadekassadekassa.’ Waarop Jan: ‘Stany, wat heb jij gezegd toen je een rol in de eerste Plopfilm speelde?’ En toen werd het even stil in de studio. Dan denk ik: ‘De Jan is mijn maat.’

» Ik heb Stany meteen een sms gestuurd. ‘O,’ deed hij, ‘luister jij naar Radio 1?’ Ik zeg: ‘Nog sterker: ik kan ook lezen en schrijven.’ Enfin, na veel vijven en zessen heeft hij gesolliciteerd naar een rol in onze volgende film.»

HUMO Mogen we afsluiten met een vraag waar jij een bloedhekel aan hebt: ben je niet al veel te lang binnen om je nog zo druk te maken?

VERHULST « Als ik wilde, zou ik voor de rest van mijn dagen op mijn gat kunnen zitten. Maar sinds de start van Studio 100 hebben wij nooit dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd: alle winst is opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd. Daardoor zijn we zo groot geworden. En dat is goed.»

(Verschenen in Humo 3406 op 13/12/2005)