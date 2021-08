Waarom de start van ‘Temptation Island’ het bekijken waard wordt, de eerste beelden van nederhopthriller ‘Forever Rich’ én het toploon van Robert Downey jr.

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Het nieuwe tv-seizoen moet nog goed en wel beginnen, maar vandaag starten toch al ‘Storm Lara’ op Streamz (u leest hier ons interview met hoofdrolspeelsters Ella Leyers en Anemone Valcke) en ‘Villa Zuid-Afrika’ op VTM 2 (u kunt hier op eigen risico de bijbehorende themasong van Kathleen Aerts al checken). En er is in televisieland nog meer lekkers om naar uit te kijken.

De eerste dramatische beelden van ‘Temptation Island: Love or Leave’

Na een volledig Nederlandse versie vorig jaar, komt er dit jaar voor het eerst een ‘Temptation Island: Love or Leave’ met Vlaamse deelnemers. In het nieuwe format maken de gekende verleid(st)ers plaats voor singles die zelf ook op zoek zijn naar een serieuze relatie. Als zelfs ‘Temptation Island’ vernieuwt, kan Humo natuurlijk niet achterblijven: onze eigenste (tr) zal de start van het nieuwe seizoen middels een liveblog voorzien van deskundig commentaar, verrassende inzichten en scherpe analyses. Voor het zover is, kunt u hier al in preview kijken naar ‘de eerste dramatische beelden’ van het nieuwe seizoen.

‘Temptation Island: Love or Leave’, vanaf vrijdag 27 augustus om 20.35 op Play5

Netflix releaset trailer van nederhopthriller ‘Forever Rich’

Goed nieuws voor al wie na een maand ‘Temptation Island’ snakt naar nóg meer patsers op z’n scherm: op 1 oktober verschijnt op Netflix ‘Forever Rich’, een ‘nederhopthriller’ – jawel – van regisseur Shady El-Hamus over een jonge rapper (Jonas Smulders) die, net wanneer hij op het punt staat finaal door te breken, wordt beroofd van zijn veel te kitscherig en veel te duur horloge. Voor hem een voorval met verstrekkende gevolgen, voor ons mogelijk een grote stap richting een televisionele lobotomie. Toch zin in de trailer? Hieronder!

Robert Downey Jr.

Kan zich dra koffers vól veel te kitscherige en veel te dure horloges veroorloven: Robert Downey Jr.. De acteur, bekend van onder meer ‘Iron Man’ en ‘Sherlock Holmes’, zal de hoofdrol spelen in de HBO-serie ‘The Sympathizer’ en krijgt daarvoor een schappelijke 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) per aflevering. Downey wordt daarmee één van de best betaalde tv-sterren. De toplonen in de tv-wereld gaan al langer door het dak doordat traditionele ‘filmacteurs’ door de stijgende populariteit (en groeiende budgetten) van streamingdiensten hun neus niet meer ophalen voor het kleine scherm. ‘The Sympathizer’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Viet Thanh Nguyen en vindt plaats aan het einde van de Vietnamoorlog. Naast Downey Jr. zijn er nog geen castleden bekend. Ook op de releasedatum is het nog wachten.