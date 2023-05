Waarom is ‘Arcadia’ zo geflopt? ‘Het is niet heel vreemd dat er toch een tweede seizoen komt’

Vanavond komen we niet alleen te weten wie de saboteur was in ‘De mol’ maar ook hoe het eerste seizoen van ‘Arcadia’ eindigt. Van dat tweede liggen wel veel minder mensen wakker, want de prestigieuze reeks sloeg nooit aan en zag de kijkers de voorbije weken ook in dichte drommen weglopen. Waarom is ‘Arcadia’ geflopt? Humo vroeg het aan chef televisie en professionele ‘couch potato’ Stefaan Werbrouck.

HUMO ‘Arcadia’ heeft de hoge verwachtingen nooit kunnen inlossen. Hoe komt dat?

Stefaan Werbrouck «Die hoge verwachtingen hadden vooral te maken met het budget: ruim één miljoen euro per aflevering, de duurste serie ooit van de VRT, zoiets spreekt tot de verbeelding. Maar eigenlijk wist je op voorhand dat ‘Arcadia’ het moeilijk zou hebben om een groot publiek te bereiken. Het is sciencefiction, de reeks speelt zich af in een totalitaire samenleving, het ziet er allemaal grauw en ongezellig uit, Gene Bervoets doet erin mee…: allemaal zaken die de gemiddelde kijker op zondagavond kunnen afschrikken.

»Nu, dat is een verklaring voor de lage score waarmee ‘Arcadia’ half maart begonnen is. Maar dat de kijkcijfers week na week verder zijn ingezakt, komt volgens mij doordat de reeks ook gewoon niet goed genoeg is: de personages spreken niet aan, de dialogen zijn bij momenten erg knullig en de spanning was zeker in de eerste helft van het seizoen ver te zoeken.»

HUMO Heeft de concurrentie met ‘De mol’ ‘Arcadia’ parten gespeeld?

WERBROUCK «Het heeft zeker niet geholpen, ook omdat ze op precies dezelfde dag zijn begonnen. Maar het zou te makkelijk zijn om de schuld echt daar te zoeken. Ten eerste stond ‘Arcadia’ niet oog in oog met ‘De mol’: daar stond ‘Chateau Planckaert’ en dat programma hield wel elke week ongeveer gelijke tred met ‘De mol’. Op zich was dat dus een ideale locomotief, alleen zapte de helft van het publiek telkens weg wanneer ‘Arcadia’ begon.

»Daarnaast is uitgesteld kijken vandaag steeds belangrijker, zeker voor fictie, maar op dat vlak deed ‘Arcadia’ het ook niet goed. Om maar één voorbeeld te geven: de aflevering van 16 april had op zondagavond zelf 503.000‏ kijkers, zeven dagen later was dat opgelopen tot 561.000‏ kijkers. Maar ‘Chateau Planckaert’ van diezelfde avond ging van 1.038.000 naar 1 253.000 kijkers en‏ ‘De mol’ steeg van zelfs 978.000 naar 1.287.000 kijkers, terwijl bij dat laatste programma de nood om live te kijken veel groter is.»

HUMO Nog een mogelijke verklaring: misschien lust de Vlaming de Europese coproducties niet.

WERBROUCK «Coproducties zijn automatisch een beetje gekunsteld. Vanwege de prijs was een samenwerking - in dit geval tussen VRT, KRO-NCRV en ARD - onvermijdelijk, maar daardoor bestond de helft van de cast uit onbekende acteurs en was de samenstelling van de familie-Hendriks, het gezin dat centraal stond in het verhaal, ronduit raar. En dan mogen we nog van geluk spreken dat in Duitsland alles gedubd wordt, anders had ARD kunnen vragen om ook enkele personages Duits te laten praten. Al had dat in de context van die totalitaire staat natuurlijk wél weer gepast.»

HUMO Ondanks de magere ontvangst is er al een tweede seizoen besteld. Is dat een goed idee?

WERBROUCK «Zeker de timing van het nieuws, op een moment dat overal te lezen stond dat de reeks flopte, was ongelukkig. Maar ergens snap ik het wel: het eerste seizoen eindigt op een ‘cliffhanger’, dus de stop eruit trekken, was heel pijnlijk geweest. Bovendien zal een tweede seizoen goedkoper zijn omdat sommige grote kosten, zoals de bouw van de decors, toch al gemaakt zijn. En als je alle kijkers optelt, bij ons, in Nederland, in Duitsland, zul je nog altijd wel aan een respectabel aantal uitkomen. Tegelijk kan ik me voorstellen dat andere producenten van Vlaamse dramaseries, die overal moeten bedelen om geld, het vreemd vinden dat een reeks die afgekraakt wordt én duidelijk niet aanslaat heeft zomaar een tweede seizoen krijgt.»

HUMO Op wie straalt deze miskleun het meest af? Toch maar op de al fel geplaagde VRT?

WERBROUCK «Misschien hebben ze zich bij de VRT een beetje laten verblinden door het concept en er te weinig bij stilgestaan dat ‘Arcadia’ moeilijk zou zijn om te verkopen. Maar ik wil ook niet te hard zijn. Televisie is geen exacte wetenschap: deze gok is slecht uitgedraaid, maar ‘1985’ was evenmin een evidente serie voor op zondagavond en daarover was iedereen - terecht - laaiend enthousiast. Ik heb liever dat de openbare omroep risico’s neemt, ook al loopt het soms eens mis, dan dat we gewoon elk jaar een nieuw seizoen van ‘Flikken’ of ‘Witse’ krijgen.»