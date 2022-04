Waarom Jim Carrey zo weinig te zien is op het grote doek: ‘Ik hoef niets meer te bewijzen’

Op zijn 60ste lijkt Jim Carrey zijn carrière op een laag pitje gezet te hebben. Wie de komiek nog eens in de bioscoop wil bewonderen, moet daarvoor naar ‘Sonic the Hedgehog 2’, de tweede film naar het gelijknamige videospel. Zijn rol als de machtswellusteling Dr. Robotnik is het enige wat de man sinds 2016 op het grote scherm heeft gedaan. Op tv was hij vaker te zien, en wel in het populaire satirische programma ‘Saturday Night Live’, waarin hij op tijd en stond in de huid van Joe Biden kroop.

JIM CARREY «Ik mocht hem niet te bejaard spelen, want dat kon een negatieve invloed hebben op de verkiezingen en dat wilde ik niet op mijn geweten hebben. (Grijnst) De toekomst van de vrije wereld rustte in die periode op mijn schouders.»

– De polarisering in de VS was zelden groter dan tijdens de jongste presidentsverkiezingen.

CARREY «Ja, iedereen hield me scherp in de gaten, links en rechts. Het waren natuurlijk ook spannende tijden. Er had net zo goed bloed door de straten kunnen vloeien. Het was raar om in die omstandigheden comedy te brengen, maar ik had het voor geen goud willen missen.»

– Voor ‘Sonic the Hedgehog’ heb je ’s nachts vast minder wakker gelegen?

CARREY (lacht) «Die films zijn puur amusement voor het hele gezin. Het is ook niet al te gewelddadig: de raketten die erin voorkomen, doden geen mensen, het is cartoongeweld dat zo ver van de werkelijkheid af staat dat kinderen er geen nachtmerries van krijgen. Dr. Robotnik is ook een heerlijk personage om te spelen. Hij zit vol zelfhaat, is megalomaan en tegelijk een supergenie. Ik vond dat hij er moest uitzien als een slechterik uit het tijdperk van de stomme film. Daarom heb ik een enorme snor, en in de tweede film is die nog groter geworden.»

– De ‘Sonic’-prenten zijn jouw enige filmexploten van de voorbije jaren. Hoe komt dat?

CARREY «Ik hoef niets meer te bewijzen. Ik krijg nog wel aanbiedingen, maar de meeste kunnen niet tippen aan mijn beste films, zoals ‘The Truman Show’ of ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’. En ook niet onbelangrijk: ik hou van een rustig leven. Ik sta ’s ochtends op, drink een kopje koffie op mijn terras en luister naar het gezang van de vogeltjes. Daar, mijn vriend, kan ik intens van genieten.»

