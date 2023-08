Waarom Marvel steeds meer fans verliest: ‘Het verzadigingspunt is bereikt’

Als de serie ‘Secret Invasion’, waarvan de zwaar tegenvallende apotheose onlangs verscheen op Disney +, één iets in een pijnlijk helder licht plaatst, dan wel dat de ondergang van het Marvel Cinematic Universe nabij is. Dat het uitgerekend Nick Fury (Samuel L. Jackson) is die gedurende zes ontgoochelende afleveringen ongewild de verpersoonlijking werd van de teloorgang van het MCU, is niets minder dan tragisch.

Want als er in het MCU nu eens één personage rondloopt die verdomme een fantastische soloshow verdiende, dan toch zeker Nick. Nick Fury: de bezieler van het Avenger Initiative, de man met het alziende oog, het meesterbrein dat de rest van de kosmos altijd één stap voor is. Nick deed niet in elke film of in elke serie mee, maar áls zijn ooglap in beeld verscheen, dan wíst je met absolute zekerheid dat er iets belangrijks op het spel stond, dat de aarde meer dan ooit in gevaar was, én dat het een goede film ging worden.

Hoe triest dat Marvelopperhoofd Kevin Feige juist hém liet verdwalen in een serie die nooit onder stoom kwam en die nuchter bekeken een creatief dieptepunt vormt in het MCU. Alles aan ‘Secret Invasion’ stelde teleur, te beginnen met de manier waarop de scenaristen Nick afschilderden als een teneergedrukte, uitgebluste, uit z’n haak geslagen grijsaard die gebukt gaat onder het trauma van de Blip - de door Thanos veroorzaakte vernietiging van de helft van alle levende wezens in het universum. Kijk: dat er in ‘Spider-Man: Far From Home’ (2019) nog even met hangende kopjes werd nagekaart over de Vingerknip van Thanos, was een noodzaak. Tony Stark was dood, Cap was weg, we hadden een hoop te verwerken. Maar vandaag zijn we vier jaar, acht televisieseries en tien Marvelfilms verder, en nog stééds teren de voelbaar aan ideeënarmoede lijdende scenaristen op die godvergeten Blip: wordt het niet stilaan tijd om die verhaallijn af te ronden?

‘Secret Invasion’ bevatte nog meer elementen om neerslachtig van te worden. De booswicht van dienst, Gravik? Een dooievisjesvreter met nog minder uitstraling dan Anakin Skywalker. De doelloos in het verhaal rondbanjerende Emilia Clarke? Onze kop eraf als Emilia op de set niet met heimwee zat terug te denken aan de tijd dat ze schrijlings op een vliegende draak mocht zitten. De dreiging van de afvallige Skrulls? De serie waagde weliswaar een oprechte poging om de lotgevallen van de ontheemde Skrulls te linken aan de huidige globale asielcrisis, maar het probleem was dat de infiltratie van de Skrulls op geen enkel moment leidde tot de verhoopte ‘Invasion of the Body Snatchers’-achtige paranoïa. Maar niet alleen het verhaal ontgoochelde: de serie zág er ook niet uit. Alsof er door de Marvel Studios dringend bespaard diende te worden op de production design en op de CGI, speelden de meeste actiescènes zich af op de saaist denkbare locatie: een braakliggend fabrieksterrein. Arme Nick. Zelfs een slak met reuma beweegt zich sneller voort dan de lusteloze, doodse, zich futloos voortslepende serie die ‘Secret Invasion’ was.

Het punt is dat de bedroevende kwaliteit van ‘Secret Invasion’ niet op zichzelf staat, maar symptomatisch is voor wat er de laatste jaren in het MCU aan het gebeuren is. Wat ooit een monumentale franchise was, is de laatste tijd in sneltempo in verval aan het raken. Oké, het zou te ver gaan om te stellen dat het MCU is geïmplodeerd: de films brengen nog steeds honderden miljoenen dollars op. Maar het lijkt ons níet overdreven om te poneren dat het MCU stilaan bezig is aan een dodendans. Dat het MCU ineenzijgt is overigens géén wilde gok: ook de harde cijfers laten zien dat de interesse van het grote publiek afneemt en dat de ooit zó stevige greep van Kevin Feige op de box office zwakker en zwakker wordt. Ter illustratie: tussen 2018 tot 2020 overschreden vijf Marvelfilms (‘Black Panther’, ‘Avengers: Infinity War’, ‘Captain Marvel’, ‘Avengers: Endgame’, ‘Spider-Man: Far From Home’ en ‘Spider-Man: No Way Home’) aan de kassa’s de magische grens van één miljard dollar. Van de negen Marvelfilms die sindsdien zijn verschenen, lukte het alleen ‘Spider-Man: No Way Home’ om door die grens te breken.

Spider-Man: No Way Home Beeld /

Reken maar dat er om die reden in de hoofdkantoren van Marvel in New York City en Los Angeles momenteel een gespannen sfeertje heerst. Een tweede teken aan de wand is dat de tevredenheid van het grote publiek over de kwaliteit van de Marvelproducten afneemt. Nu weten wij als geen ander dat het niet altijd makkelijk is om de gebruikersscores op IMDB, Rotten Tomatoes en Metacritic te interpreteren, en dat het niet altijd verstandig is om die scores als bewijsmateriaal te hanteren voor één of ander groot gelijk. Voorbeeldje: iemand kan in de user comments van IMDB ‘Barbie’ de mantel uitborstelen (‘Te veel mannenhaat’, ‘Slechte Margot Robbie’, ‘Verschrikkelijke muziek’), om vervolgens dan tóch doodleuk een 10 op 10 te geven, ‘voor Ryan Gosling’. Enige voorzichtigheid is dus geboden, maar goed: als we in het geval van het Marvel Cinematic Universe naar de publieksscores kijken, dan zijn sommige tendenzen zo klaar als een klontje. Ter illustratie: haalden ‘Avengers: Endgame’ en ‘Spider-Man: Far From Home’ op Metacritic nog gemiddelde user scores van respectievelijk 7.9 en 7.5, dan halen het meer recente ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ en ‘Black Panther: Wakanda Forever’ scores van 5.6 en 5.2. Oeps! En kregen ‘Avengers: Endgame’ en ‘Far From Home’ op Rotten Tomatoes scores van 90% en 95%, dan komen ‘Eternals’ en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ niet verder dan 77% en 82%.

Conclusie? Op een schare hondstrouwe fans na, verliest het grote publiek stilaan z’n interesse in het MCU. Het momentum is voorbij, de betovering is verbroken, de formule is uitgewerkt, de verwondering is weg. Laten we eens een kleine test doen: in november komt de nieuwe grote Marvelfilm uit, ‘The Marvels’, met Brie Larson als Carol Danvers, Iman Vellani als Ms. Marvel en Samuel L. Jackson - hij weer! - als Nick Fury. Kreeg u bij dit nieuws een kick? Voelt u nu al een opstoot van opwinding? Begint u al te likkebaarden? Of dient u een geeuw te onderdrukken en denkt u schouderophalend: ‘So what?’ Voilà: het MCU begeestert niet meer, het verzadigingspunt is bereikt. Het zat er natuurlijk aan te komen. De laatste jaren is er doodeenvoudigweg té veel superheldenstuff uitgekomen: zelfs wij, die nochtans trots rondlopen met een Loki-T-shirt rond onze schouders, beginnen ons stilaan te voelen als een vetgemeste gans die door Kevin Feige altijd maar opnieuw een buis in de slokdarm krijgt geduwd.

The Marvels (2023)Brie Larson as Captain Marvel/Carol Danvers Beeld Photo News

Het grootste probleem is dat het MCU na de grandioze afronding van Phase Three, dus na ‘Avengers: Endgame’ en ‘Spider-Man: Far From Home’, verhaalgewijs nooit meer een tweede adem heeft gevonden. Geef toe: alles wat ná ‘Endgame’ werd uitgebracht, zélfs het heerlijk nostalgische ‘Spider-Man: No Way Home’ en het amusante ‘Thor: Love and Thunder’, voelt in wezen aan als overbodig restafval. Héél even leek er met Kang The Conquerer een nieuwe interessante booswicht te zijn opgestaan, maar nu acteur Jonathan Majors diverse aanklachten van mishandeling aan z’n broek heeft, ziet het er naar uit dat hij opzij zal worden geschoven. Misschien is het publiek dat opgroeide met Steve Rogers en Tony Stark inmiddels ook te oud geworden voor het superheldendom. Die 12-jarige jongen die in 2008 gek was op ‘Iron Man’, is vandaag een 27-jarige millennial die op zoek is naar een betaalbaar huis en met zijn vriendin mee moet naar ‘Barbie’.

En voor diegenen die het MCU vandaag leren kennen, is het haast onmogelijk geworden om er nu nog in te stappen. Het gedoe met het Multiverse, de manier waarop de vele verhaallijnen en tijdslijnen op elkaar inhaken, de doorgedreven fan service waar het MCU zich nu al een tijd aan bezondigt en die door de neutrale toeschouwer allang niet meer valt te volgen: het MCU is te complex, te zwaar en te incestueus geworden. Goddamn, zelfs de kwaliteit van de CGI deugt niet meer (‘She-Hulk’!). By the way: bewijzen de uitverkochte zalen voor ‘Oppenheimer’ en ‘Barbie’ ergens ook niet dat het publiek snákt naar iets anders dan altijd maar die superhelden? De sprankelende frisheid van ‘Barbie’ steekt in ieder geval schril af tegen de dufheid van het MCU: rollerbladend geven Ken en Barbie de superhelden het nakijken.

Tom Hiddleston als/in 'Loki'. Beeld Disney

De teloorgang van het superheldendom was overigens voorspeld: Steven Spielberg orakelde in 2015 al dat er vroeg of laat een einde zou komen aan de cyclus van de superheldenfilms, net zoals er ooit een einde kwam aan de hoogdagen van het westerngenre. Het MCU is als een café dat ooit iconisch was maar nu stilaan leegloopt: de deur staat nog wel open, en die paar treurige slingers aan het plafond vormen de laatste herinneringen aan de geweldige feestjes die er ooit plaatsvonden, maar in de gelagzaal en aan de toog vallen meer en meer lege plekken en uit de tap druipt alleen nog maar verschaald bier.

Hoewel... één van de ijzeren wetten in Hollywood luidt dat niemand iets met zekerheid kan voorspellen. Nobody knows anything. Wie weet groeit ‘The Marvels’ straks onverwacht uit tot een gigantische hit, en wie weet pakt Kevin Feige in 2025 uit met een alweer monumentale Avengers-film. En het kan bijna niet anders of het tweede seizoen van ‘Loki’, met Tom Hiddleston als de onverbeterlijke onruststoker met de poëtische inborst, wordt in november weer fantastisch. Maar voorlopig wijst alles erop dat het MCU hetzelfde lot is beschoren als het Oude Rome, het Oude Egypte en de Vlaamse regering: de implosie is nabij. Niet getreurd: vervolgens komt er iets nieuws.