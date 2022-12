Waarom moesten we zo lang wachten op ‘Avatar 2’? En willen we die film nog wel?

Onvoorstelbaar maar waar: dertien jaar na de release van ‘Avatar’ kunt u zich vanaf deze week in ‘Avatar 2: The Way of Water’ eindelijk opnieuw verliezen in de onwerkelijke schoonheid van de maan Pandora. Maar waarom heeft het vervolg op de succesvolste film aller tijden zo onwaarschijnlijk lang op zich laten wachten? Zal het in de bioscoop opnieuw stormlopen voor de lenige Na’vi? En dient u wederom een 3D-bril op uw neus te planten? Voor u samengevat: alles wat u moet weten over ‘Avatar 2’!

Het was een compleet ander tijdperk, toen de eerste ‘Avatar’ in 2009 uitkwam. ­Alberto ­Contador won de Tour, ­René ­Vander­eycken was bondscoach, ­Barack ­Obama zat nog maar net in het Witte Huis, en ú was nog jong. En misschien was u in die onbezorgde periode ook wel één van de tientallen miljoenen aardbewoners die zich in de bioscoopzaal onder hypnose lieten brengen door de magische wereld van ‘Avatar’.

Groot mysterie

Korte recap: omdat de natuurlijke rijkdommen van de aarde in de 22ste eeuw door de mens volledig zijn opgesoupeerd, is het mijnbedrijf RDA neergestreken op de maan ­Pandora, een feeërieke wereld die wordt bevolkt door de ­Na’vi, vredelievende wezens die zo rank zijn als foto­modellen en zo blauw als smurfen. In de kern draaide het verhaal van ‘Avatar’ rond het ontwaken van Jake ­Sully, een verlamde ex-marinier wiens bewustzijn wordt gelinkt aan het lijf van een ­Na’vi. Op bevel van de ­boosaardige kolonel Quaritch gaat Jake ­undercover bij de ­Na’vi, maar wanneer hij tot het inzicht komt dat zijn nieuwe blauwe vrienden op alle vlakken deugdelijker, ecologischer, nobeler en meer woke zijn dan de hebzuchtige aardse kolonisten, besluit hij om de kant van de ­Na’vi te kiezen en in de rimboe van ­Pandora te blijven wonen.

De meer dan drie uur durende sequel – ledig op voorhand uw blaas! – pikt de draad op ongeveer tien jaar nadat de door de ­Na’vi geadopteerde Jake in het allerlaatste shot van ‘Avatar’ de ogen heeft geopend. Over de plot is op dit moment nog niet veel uitgelekt, maar uit de trailer viel wel af te leiden dat Jake is getrouwd met Neytiri, de ­Na’vi-prinses op wie hij in het eerste deel verliefd werd, dat hij vier ukken heeft, dat hij het tot onbetwiste leider van zijn ­Na’vi-clan heeft geschopt, én dat hij nog steeds rondvliegt op zijn ikran, het gevleugelde inheemse wezen dat zo goed lijkt op een voorhistorische pterosauriër.

En wat wellicht ook geen verrassing is, is dat Jake opnieuw in de clinch zal moeten gaan met de kwaadaardige mariniers die hij van Pandora meende te hebben verjaagd.

Avator 2 Beeld rv

Recordbrekende cast

In de cast komen we ­enkele vertrouwde namen tegen: ­Sam ­Worthington en ­Zoe ­Saldana keren terug als Jake en Neytiri, en ook ­Sigourney ­Weaver en ­Stephen ­Lang zijn in ‘The Way of Water’ op de één of andere manier opnieuw van de partij, ook al durven we te zweren dat hun personages, Grace en kolonel Quaritch, op het eind van ‘Avatar’ morsdood waren.

We lopen op Pandora ook nieuwe personages tegen het lijf: ­Edie ­Falco, beter gekend als Mevrouw Soprano in ‘The Sopranos’, vertolkt een bikkelharde generaal die voor eens en voor altijd komaf wil maken met de opstandige ­Na’vi; ­Cliff ­Curtis geeft gestalte aan de nobele leider van de op het water levende Metkayina-clan; en in het uit blauwe digitale pixels opgetrokken gelaat van Ronal, een lid van de Metkayina, zult u misschien de gelaatstrekken herkennen van ­Kate ­Winslet.

Overigens heeft Winslet tijdens de opnamen het record van zo-lang-mogelijk-je-adem-inhouden-op-een-filmset gebroken: op de bodem van een onderwatertank wist de ster uit ‘Titanic’ het welgeteld 7 minuten zonder zuurstof te rooien, waarna regisseur ­James ­Cameron tot haar grote opluchting eindelijk ‘cut!’ riep. Het vorige record stond op naam van ­Tom ­Cruise: die hield het op de set van ‘Mission: Impossible – ­Rogue Nation’ 6 minuten en 30 seconden lang vol. Probeer dat niet thuis in uw badkuip!

Ronal (Kate Winslet) in 'AVATAR 2' Beeld Courtesy of 20th Century Studios

Uitstel, geen afstel

Dat we zo verschrikkelijk lang op de sequel hebben moeten wachten, gaf de voorbije jaren aanleiding tot een stortvloed van memes, zoals dat beeld van een onderuitgezakt skelet met daaronder het zinnetje: ‘Me, waiting for ‘Avatar’’. Maar waarom heeft het écht zo lang geduurd? ­

Covid-19 was één oorzaak: de opnamen dienden de voorbije jaren geregeld te worden stilgelegd (Cameron heeft nog even met het idee gespeeld om de ­Na’vi mondkapjes te laten dragen, maar dat was écht geen gezicht).

Maar de voornaamste reden is dat het héél lang heeft geduurd vooraleer de motioncapture­techniek op punt stond. Zoals Kate Winslet kan getuigen, dienden tal van scènes van ‘The Way of Water’ te worden opgenomen in reusachtige onderwatertanks. Probleempje: omdat algauw bleek dat de sensoren op de speciale pakken van de acteurs nog minder water­dicht waren dan een Apple-­watch, diende Cameron – er loopt in Hollywood geen fanatiekere techneut rond – eerst een volledig nieuwe, ditmaal waterbestendige motioncapturetechnologie te ontwikkelen. Zó kennen we Jim natuurlijk: zolang dat ene strookje zonlicht niet perféct op de uiterst rechtse wimper van Neytiri valt, zal hij – perfectionist tot in de kist – koppig aan zijn shots blijven sleutelen, desnoods járenlang.

3D-bril

Of u opnieuw een 3D-­loerijzer zult mogen opzetten? You bet! Zoals u zich wel zult herinneren – al herinneren wij het ons eerlijk gezegd liever níét – zorgde het gigantische succes van de eerste ‘Avatar’ voor een kortstondige doorbraak van de 3D-kijkervaring. Hoewel ze even snel weer uitstierf, raakt ­Cameron er niet op uitgekeken: wie straks de volle ‘Way of Water’-totaalervaring wil beleven, zal volgens de cineast toch weer die 3D-bril op de neus moeten schuiven. Terugdenkend aan de schele hoofdpijn die wij steevast aan die dingen overhielden, kunnen we slechts één tip geven: meng Dafalgan tussen uw popcorn.

SEOUL, SOUTH KOREA - DECEMBER 09: Director James Cameron attends the press conference for "Avatar: The Way Of The Water" on December 09, 2022 in Seoul, South Korea. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images) Beeld Getty Images

Kassa, kassa?

Dé vraag in de filmindustrie, is of ‘The Way of Water’ in de buurt zal komen van de waanzinnige box office-­cijfers van de eerste ‘Avatar’. Die staat vandaag nog steeds geboekstaafd als de succesvolste film ­aller tijden, al diende Cameron daar wel een beet­je vals voor te spelen: in 2019 nam ‘Avengers: Endgame’ de ­koppositie nipt over, waarna Cameron zo gewiekst was om zijn film andermaal in de bioscoopzalen uit te brengen zodat ‘Endgame’ kon worden ingehaald.

Maar heeft het inmiddels aan de streamingdiensten verknochte publiek anno 2022 nog zin in een nieuw bioscoopavontuur met de ­Na’vi? Lééft de ‘Avatar’-mythologie na dertien lange jaren nog genoeg om de toeschouwers wederom in dichte drommen naar de zalen te lokken? Uw gok is even goed als de onze.

Sinds de koortsige ‘Avatar’-hype in 2009 is er wel iets merkwaardigs gebeurd: veel fans zullen de ­Na’vi wel voor eeuwig in hun hart blijven dragen, maar minstens evenveel mensen zijn de voorbije jaren tot het inzicht gekomen dat ‘Avatar’ eigenlijk helemaal niet zo’n denderende film was. In Camerons filmografie is ‘Avatar’ er in ieder geval nooit echt in geslaagd om de klassieke status te bereiken van ‘Aliens’, ‘The Terminator’ of ‘Titanic’. En wie een kijkje gaat nemen op één van de duizenden filmfora, zal merken dat er ook daar maar lauwtjes wordt uitgekeken naar de terugkeer van de ­Na’vi.

Maar let op! Als er één cineast in staat is om de geesten op korte tijd te doen shiften, dan wel Cameron. Niet vergeten: toen ‘Titanic’ in 1997 uitkwam, voorspelden velen dat die film roemloos zou floppen. Twaalf maanden later mocht Cameron met een Oscar in zijn hand uitroepen dat hij ‘the king of the world’ was. Hetzelfde met ‘Avatar’ in 2009: de eerste box office-­cijfers waren matig, maar de ­euforische mond-aan-mondreclame zwol snel aan, de mensenrijen aan de bioscopen vermenigvuldigden zich als de broden en vissen van ­Jezus, en drie maanden later hadden de ­Na’vi alle records gebroken. Onderschat nooit James Cameron!

En eerlijk gezegd: ofschoon ook wij niet dol waren op de eerste ‘Avatar’, en ofschoon we het een doodzonde vinden dat Cameron in 22 jaar tijd slechts één film heeft gemaakt, en ofschoon we het jammer blijven vinden dat Cameron de kinetische actie van ‘Aliens’ en ‘The Terminator’ heeft ingeruild voor de esoterische sfeer van ‘Avatar’, kijken zelfs wij reikhalzend uit naar een nieuw tripje naar Pandora: er is immers altijd de hoop dat Cameron de meeslepende verhalenverteller én de virtuoze actieregisseur in zichzelf heeft teruggevonden.

U bent hoe dan ook nog niet af van de ­Na’vi: het reeds ingeblikte ‘Avatar 3: The Seed Bearer’ komt uit in december 2024, ‘Avatar 4’ verschijnt in december 2026 en ‘Avatar 5’ in december 2028. Hoewel: het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat ‘Avatar 3’ wordt uitgesteld tot het jaar 2043. Met James Cameron weet je maar nooit.

‘Avatar’ speelt vanaf woensdag 14 december in de bioscoop.