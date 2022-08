Waarom u vanavond zeker niét moet kijken naar ‘Celebs gaan daten’

‘Celebs gaan daten’ is een misleidend optimistische titel voor een tv-programma dat naast een ex-Miss België uitsluitend overlevers van ‘Ex on the Beach’, ‘Temptation Island’ en ‘Love Island’ als celebs naar voren schuift. In navolging doop ik dit stukje alvast: ‘Adonis schrijft recensie.’

De luisterrijke singles in kwestie heten Chey Ciani, Jarne Baele, Dylan Diaz Peña Verlez, Justine De Jonckheere en Pommeline Tillière – achternamen optioneel. Ze worden in hun zoektocht naar eeuwige liefde dan wel verlengde roem geholpen door Goedele Liekens en sidekick Jani Kazaltzis, die meteen naar de kern van de zaak ging met vragen à la: ‘Wat is je wildste seksstandje?’ De celebs mochten hun droompartner beschrijven – die moest ‘grappig en intelligent’ zijn, al was het tegendeel in de praktijk geen dealbreaker – en werden dan voor de leeuwen gegooid in een zaaltje waar ze uit een stuk of honderd nieuwsgierigen één date moesten kiezen. Een ongemakkelijk familiefeest waar iederéén de grijpgrage zatte nonkel was.

Sommige kandidaten wens je het beste toe: Justine is een gewoon meisje dat gereserveerd maar oprecht overkomt, en Pommeline een eeuwig gewond vogeltje dat de leegte van haar gebroken hart al iets te vaak heeft proberen op te vullen met siliconen. Me dunkt dat ze best zo ver mogelijk van dit soort programma’s weg zou blijven. Wat de gemiddelde Vlaamse tv-maker betreft: nóg eens tonen hoe ze haar gevecht tegen de tranen verliest, is de onverschilligheid voorbij.

De jongens zijn een ander verhaal. Gasten die zichzelf als Tarzan omschrijven maar wel ‘een moedertje’ zoeken, haal je niet graag binnen als schoonzoon. En Diaz, de grote filosoof, al helemaal niet: ‘Ik heb eens seks gehad met een meisje én haar moeder, terwijl de vader boven lag te slapen.’ Zijn beste quote? ‘Ik neem geen papier voor de mond.’ Een open roman, die jongen. Toen ie zich bij enkele deernes neerplofte, verklaarde híj – een type dat de hele aflevering in gescheurde jeans had rondgelopen – dat hij ‘kleren héél belangrijk’ vond. Jarne ging daarmee akkoord. Het eerste wat hij zei tegen zijn nieuwbakken date: ‘Maar je doet dan wél hakken aan, mag ik hopen?’ Hij zocht, naast de dichtstbijzijnde spiegel, óók een moedertje.

Verder blijft dit een programma een bakje leegte waarin de voice-over geen kwinkslagen maar uppercuts uitdeelt. Wanneer Jani een banaan eet: ‘Goesting, Jani?’ ‘We komen,’ heeft dan weer een welgemeend ‘Oei, nu al?’ tot gevolg.

Hier komt geen liefde van, alleen maar méér tranen van Pommeline.