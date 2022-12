Wachten op de lava, het ondergoed van daklozen en een plots verdwenen band: de documentaires die u komende dagen niet mag missen

‘Heimaland’

Canvas, woensdag 21 december, 23.00

NATUUR In 2021 verscheen de serie ‘Katla’ op Netflix, een drama dat zich afspeelt aan de voet van de gelijknamige vulkaan in IJsland en volgt hoe een uitbarsting op allerlei mysterieuze manieren ingrijpt in het leven van de bewoners van het stadje Vik. Het dorpje uit de reeks bestaat echt, heet Vík í Myrdal en ligt effectief in de schaduw van de vulkaan Katla, die bedekt is door een enorme gletsjer van een paar honderd meter dik. Al eeuwenlang hebben de bewoners een speciale, haast mystieke relatie met de berg. In de afgelopen decennia is de Katla, als één van de grootste en actiefste vulkanen van IJsland, ook een belangrijke toeristische trekpleister geworden. Gemiddeld elke 40 à 80 jaar komt het tot een uitbarsting en aangezien de laatste belangrijke eruptie dateert van 1918, wordt de kans steeds groter dat de Katla binnenkort ontploft. De Belgische documentaire ‘Heimaland’ brengt het leven rond de vulkaan in beeld en onderzoekt hoe de functie van Katla in de loop der jaren is veranderd: van een mythische plek waar de dorpelingen met ontzag naar keken tot een bron van inkomsten voor de toeristische sector.

‘Vlammen tegen kansarmoede’

Eén, maandag 19 en donderdag 22 december, 21.50

ACTUA Na ‘Zorgen voor mama’ werpt Kristel Verbeke zich op het thema van De Warmste Week: kansarmoede. Ze wil achterhalen wat dat precies inhoudt en hoe je eraan ontsnapt.

‘Durf te vragen’

Eén, woensdag 21 december, 20.55

HUMAN INTEREST Door het WK voetbal moest Siska Schoeters even plaats ruimen, maar nu is ze terug met ‘Durf te vragen’. In deze aflevering laat ze enkele dak- en thuislozen vertellen hoe ze aan geld raken, of hoe vaak ze hun ondergoed verversen.

‘Trump takes on the world’

Canvas, donderdag 22 december, 21.20

ACTUA Docu over het buitenlandbeleid onder president Trump, die met zijn onbehouwen stijl en affectie voor weinig koosjere regimes brak met de tradities en afstand creëerde tussen de VS en de oude bondgenoten.

Beeld TMDB

‘Who killed the KLF?’

Canvas, donderdag 22 december, 22.50

MUZIEK Portret van één van de populairste en meest enigmatische bands uit de Britse geschiedenis: The KLF, een duo dat in de jaren 90 hits scoorde met ‘Justified and Ancient’ of ‘What Time Is Love?’ om dan van de aardbodem te verdwijnen.

Beeld TMDb

‘Children of Las Brisas’

NPO 2, donderdag 22 december, 23.23

HUMAN INTEREST Edixon, Dissandra en Wuilly groeien op in Las Brisas, een stad in één van de armste delen van Venezuela. Ze dromen van een carrière als professioneel muzikant maar de wantoestanden en crisis in het land staan in hun weg.