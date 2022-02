Walter Damen, advocaat van de veroordeelde: ‘Ik heb toch twee keer nagedacht om mee te werken’

Op de vleugels van het succes van ‘Making a Murderer’ en aanverwanten hebben ze ook bij VTM een true crime-reeks in elkaar getimmerd: ‘De Kasteelmoord’, over de meest tot de verbeelding sprekende misdaad in de recente vaderlandse geschiedenis. Na een eerder uitzendverbod mag de serie vanavond dan toch worden uitgezonden, oordeelde een rechtbank.Het meest markante pratende hoofd dat in de reeks de revue passeert, behoort toe aan meester Walter Damen, advocaat van de in beroep tot negentien jaar veroordeelde Pierre Serry.

WALTER DAMEN «De zaak kwam in een notendop hierop neer: een plattelandsdokter, André Gyselbrecht, had aan mijn cliënt – een vriend van hem – de opdracht gegeven een huurmoordenaar te zoeken om zijn schoonzoon, Stijn Saelens, uit de weg te ruimen, onder meer wegens sterke vermoedens van incest. Door de enorme media-aandacht werden er al publiekelijk standpunten over het dossier ingenomen terwijl het onderzoek nog liep, met een resem conflicten, ruzies en klachten van dien.»

HUMO Drie jaar later werkt u mee aan een programma dat, hoe je het ook draait of keert, louter entertainment biedt. Hebt u twee keer nagedacht toen VTM u vroeg?

DAMEN «Ja. Het is een terechte vraag van u, hoor, ook al omdat je zou kunnen opwerpen dat men, zodra de veroordelingen zijn uitgesproken en de strafmaat is bepaald, het recht heeft om vergeten te worden. De familie Saelens hééft trouwens elke medewerking geweigerd, net als de dokter. Maar na overleg met mijn cliënt heb ik besloten om wel mee te doen. Kijk: die reeks zou er toch komen, of ik nu ja zei of niet. En mijn cliënt wilde zijn stem in het geheel laten horen.»

HUMO Gaat u kijken?

DAMEN «Ik ga het sowieso opnemen, ja. Want wat ik tot op heden heb gezien, vond ik goed.»

HUMO Bent u überhaupt een liefhebber van true crime?

DAMEN «Ja, als het op een correcte manier wordt gebracht. Maar naar advocatenreeksen kijk ik zelden of nooit, omdat die totaal niet met de realiteit stroken.

HUMO Vertel?

DAMEN «Eén: in vrijwel alle advocatenreeksen gaan advocaten zelf op onderzoek uit. In werkelijkheid is dat uit den boze. Twee: men werkt in dat soort series altijd maar aan één zaak, terwijl een echte advocaat steevast meerdere zaken tegelijk behandelt. Drie: na het winnen van een zaak – en zaken worden in die reeksen altíjd gewonnen – rijdt men dronken van euforie een stralende zonsondergang tegemoet. De realiteit is prozaïscher: je rijdt naar je bureau, waar er tien man in de wachtzaal zit en honderd onbeantwoorde telefoontjes op je wachten. En er is altijd tijd genoeg om uitgebreid te lunchen met een glas wijn erbij. Met respect voor de makers: dat is larie.

»Nee, als ik me wil ontspannen, kijk ik liever naar een dierendocumentaire (lacht).»

De Kasteelmoord

