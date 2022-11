Wanneer de palliatieve arts zelf ongeneeslijk ziek wordt: ‘Ik leer nu van mijn patiënten’

‘De vierde chemo is de ergste,’ zegt dokter Mirjam Willemsen haar patiënt in ‘Dying to Live’, een documentaire van vader-dochterduo Bart en Mariska Beckers. Dat weet ze omdat ze gespecialiseerd is in levenseindezorg, maar vooral omdat ze die kuur zelf heeft ondergaan. Willemsen heeft longkanker, stadium vier, dat niet meer te genezen valt.

MIRJAM WILLEMSEN «Het maakt de band tussen mij en mijn patiënten veel sterker. Je weet pas echt hoe het voelt om zo’n diagnose te krijgen als je het hebt meegemaakt. Vroeger was ik empatisch, nu kan ik me écht inleven. De patiënten appreciëren die herkenning.»

HUMO Werkt het ook omgekeerd?

WILLEMSEN «Ik leer nu veel van mijn patiënten. Onze gesprekken doen me nadenken over mijn eigen toekomst. Het is moeilijk om mensen te zien achteruitgaan terwijl je weet dat het er voor jezelf zit aan te komen, maar het is ook mooi dat we op gelijke voet staan.»

HUMO In uw omgang met patiënten lijkt u nooit uit medelijden te handelen.

WILLEMSEN «Ik denk niet dat een terminale patiënt iets heeft aan medelijden. Weten waar je aan toe bent, dát wil je op zo’n moment. Want als je rond de pot draait, is het snel te laat. Iemand die wéét dat hij nog maar enkele weken heeft, kan daarnaar gaan leven. Een mooie laatste levensfase en tijd om afscheid te nemen, dat zou je zelf toch ook willen?»

HUMO Hoe doe je dat dan?

WILLEMSEN «Ik zie veel patiënten die bij de pakken blijven neerzitten, en dat snap ik natuurlijk, maar je moet uiteindelijk wel vooruit. Daar probeer ik bij te helpen: ik kijk meer naar de persoon dan naar de ziekte, ik vraag niet enkel naar klachten maar ook naar plannen en wensen.

»Zelf ben ik nog aan het werk, ik ga veel op vakantie en vanavond ga ik lekker uiteten met mijn gezin. We doen zoveel mogelijk leuke dingen samen, zolang het kan.»

HUMO Was het moeilijk om een cameraploeg toe te laten bij die persoonlijke momenten?

WILLEMSEN «Minder dan verwacht. Daarvoor gaat de eer naar regisseurs Bart en Mariska, want – en dat zeiden mijn patiënten ook – ze hielden zich heel sereen op de achtergrond. Daardoor kun je als vlieg op de muur meekijken naar échte gesprekken en emoties.»

HUMO We zijn er zelfs bij wanneer een patiënt overlijdt.

WILLEMSEN «Het is goed dat dat erin zit, want het toont de schoonheid van een levenseinde. Zo zie je hoe er in die laatste momenten nog plaats is voor een grapje: ook dat hoort erbij.»

HUMO Die laatste procedure voert u ook zelf uit. Is dat niet lastig?

WILLEMSEN «De eerste keer euthanasie is moeilijk, maar als je ziet hoe mooi en bewust een afscheid kan zijn, zie je er vooral de schoonheid van. Het blijft verdrietig om een patiënt te verliezen en soms heb ik daar echt enkele dagen last van, maar de tevredenheid van de patiënt en zijn naasten geeft veel voldoening.»

Dying to Live

Canvas, dinsdag 1 november, 20.10