Wanneer wordt bekendheden opzettelijk aan het huilen brengen, zoals in ‘James de musical’ op Play4, eindelijk erkend als blijk van slechte smaak?

‘Dames en heren, het is tijd voor een musical!’ Doorgaans is dat voor types als ik, die ik hoog heb zitten, het signaal om als bezeten naar hun jas te graaien en zich ogenblikkelijk naar de uitgang te begeven, hun glas desnoods ongeledigd achterlatend. James Cooke, in wie ik al langer een latent musicalnummer vermoedde, ging na die verwelkoming op de trappen van het NTGent terstond op in een collectieve choreografie waarvan de ondertoon deed verstaan dat de kitsch in programma’s als ‘De Cooke & Verhulst Show’ dan toch geen toevallig bijproduct was, maar een bewust beoogd effect. Er zou, kortom, niet op een bepluimde reet meer of minder gekeken worden.

‘Gij verdient toch echt ne musical,’ blies James Cooke Natalia toe aan het einde van zijn dansnummer, en ze schreden de zaal in die tot de nok gevuld bleek met vrienden, familieleden en de gebeurlijke sympathisant die het wellicht aan een hobby ontbrak. Dat had Cooke goed gezien, want als er ergens een lacune was in het barre televisielandschap, dan wel in het genre waar BV’s niet alleen in’t eigen hert kijken, maar waarin ze ook eens gefêteerd worden. En ja, was het inderdaad niet de hoogste tijd dat iemand obscure cultuurdragers als Niels Destadsbader, Gert Verhulst en de Pfaffs eindelijk eens uit de marge trok om ze aan het grote publiek te introduceren? Op zoveel inventiviteit hoor je eigenlijk een toost uit te brengen, maar ik heb mijn glas verloren bij mijn wereldduik naar de deur, geloof ik.

Dadelijk zouden er vijf kantelmomenten uit de levenswandel van Natalia opgevoerd worden in de vorm van een musicalnummer, vernamen we. Studio 100-trucs toegepast op het dagelijkse leven dus, want dikwijls houden zulke ensceneringen een niet geringe bijstelling van de werkelijkheid in. ‘Jamaar, zó vrolijk was het nu ook weer niet’ is dan een opmerking die maar zelden in dank wordt afgenomen door de mensen die zich weken handen- en denkwerk getroost hebben om je ontbolstering van bedeesde Kempenmeid tot ‘de Belgische queen of pop’ – aldus Cooke – in een navenant zangnummer te vatten. Als iets vaststaat inzake ‘James de musical’, dan wel dat er veel manuren in gekropen zijn. Of die allemaal goed besteed waren, hangt van je referentiekader af. Er blijven hoe dan ook vaccinatiecentra onderbemand.

Onvermijdelijk werd er ook stilgestaan bij wijlen vader Druyts, wiens verscheiden zoals bekend een permanente leemte achterliet in het leven van zijn dochter. Dat er water moest vloeien, stond vast, en net als in ‘Liefde voor muziek’ werd teruggegrepen naar een camerahoek van waaruit het feestvarken te allen tijde in de smiezen gehouden werd om te kijken of er nog niet gegriend werd. Allicht bestaan er voor zulke shots gespecialiseerde, peperdure lenzen die parelend water op gemaquilleerde wangen ongekend scherp in beeld brengen, en die met die betrachting speciaal geslepen worden door Zwitserse weeskinderen met kromme vingertjes. Bij de gedachte alleen al sta je blank.

Terzijde: wanneer wordt bekendheden opzettelijk aan het huilen brengen eindelijk erkend als de blijk van slechte smaak die het altijd al geweest is?