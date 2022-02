Warrre Borgmans: ‘De opnames waren verre van makkelijk. Ik ben benieuwd naar het resultaat’

Om nu te zeggen dat we op voorhand al in een deuk liggen bij de gedachte aan een nieuwe komische reeks van de makers van ‘En toen kwam ons ma binnen’: nee. Al moeten we toegeven dat ‘Zijn daar geen beelden van?’, met klinkende namen als Els Dottermans, Robrecht Vanden Thoren en Warre Borgmans, kan bogen op een cast met enige allure. James, het voordeel van de twijfel!

WARRE BORGMANS «‘Zijn daar geen beelden van?’ lijkt op het eerste gezicht wel wat op ‘Loslopend wild’ of ‘Wat als?’, al is het uitgangspunt heel anders: iedere sketch vertrekt vanuit een echt bestaand krantenberichtje waar geen beelden van zijn – vrij uniek, in deze tijd. ‘Paus zit vast in lift’, bijvoorbeeld: als je zoiets leest, wil je toch meteen de beelden zien? Maar aangezien de kerkvorst op dat moment geen smartphone op zak had, laten wij zien wat er gebeurd is. Of zou kúnnen gebeurd zijn.»

HUMO Mag ik ervan uitgaan dat jij in die sketch de paus speelt?

BORGMANS «Nee, toch niet: dat was Tom Audenaert. Ik speel allerlei andere rollen: van een boer die een opgegraven obus persoonlijk naar het gemeentehuis kruit tot de vader van een jongeman wiens verzameling porno-dvd’s bij het grofvuil is gezet. Plezierig, hoor! Ik speel graag comedy.»

HUMO Dat weten we al sinds de nimmer aan blazen toekomende trompettist uit ‘De show van Bosmans Jos’.

BORGMANS «De legendarische Jacques Van de Vijver! Hij leeft in ieders geheugen. Net als die andere Hugo Matthysen-creatie, Kulderzipken. Hoe vaak mensen me niet vragen of er nog ooit een vervolg komt! Ik zie het zo voor me: Kulderzipken is inmiddels koning, en zijn illustere voorganger – Jan Decleir, bedoel ik – woont in een huisje naast het kasteel. ’t Zou toch fantastisch zijn als Hugo zich daaraan zou wagen? Of aan een bioscoopfilm over de wervelende lotgevallen van Jacques Van de Vijver. Aan mij zal het alleszins niet liggen: ik sta klaar, met mijn trompet in de aanslag. Het mag wel niet meer te lang duren, of Jacques Van de Vijver zit in een woonzorgcentrum: volgende maand wordt-ie alweer 66.»

HUMO Voorlopig zullen we ’t hoe dan ook met ‘Zijn daar geen beelden van?’ moeten doen.

BORGMANS «Zo is dat, en ik moet zeggen: ik ben erg benieuwd naar het resultaat. Ook al omdat het verre van makkelijke opnames waren. Ze vonden vlak na de allereerste lockdown plaats, toen de regels nog extreem streng waren: alles werd constant ontsmet, we droegen mondmaskers tijdens de repetities en er liep een champetter op de set rond die controleerde of de coronamaatregelen wel in acht werden genomen.

»Ik weet nog dat Els Dottermans me tussen twee opnames door een mop vertelde over een man die in iemands gezicht proestte, waarbij ze me daadwerkelijk recht in m’n gezicht proestte. Oei, dachten we nog geen seconde later allebei (lacht). Stel je voor dat we beiden gestorven waren door toedoen van een mop: dát zou pas humor zijn geweest.»

Zijn daar geen beelden van?

Play4, donderdag 10 februari, 20.35