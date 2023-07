Wat de kandidaten van ‘Too Hot to Handle’ ‘een goed gesprek’ noemen, vindt de beerbaviaan té opzichtig baltsgedrag

Wellustige lijven, opspattende hormonen, in de ziel borende smalltalk... Jarenlang was ‘Too Hot to Handle’, de Netflix-datingshow slash natuurdocumentaire, een geliefkoosd guilty pleasure. Maar hoort u ook dat gekreun en gesteun? Dat is voor een keer geen kandidaat die weer eens intiem kennismaakt met de rijke persoonlijkheid van een resortgenoot, néé! Het is wél de rek op de formule die het - zoals een staalkabel die ternauwernood een hele brug overeind houdt of een enkel draadje textiel dat bij de vrouwelijke kandidaten één en ander van een definitieve ontsnapping uit het peloton behoedt - na vijf seizoenen eindelijk dreigt te begeven.

Die formule is genoegzaam bekend. Een groep met het epitheton ‘too hot to handle’ opgezadelde vrijgezellen - hupse twintigers die langere relaties onderhouden met de restjes noodles in hun ijskast dan met hun bedpartners - wordt met een drogreden naar een tropisch resort gelokt. Daar krijgen ze te horen dat ze een zomer lang geen seks mogen hebben, een onthulling die telkens onthaald wordt met een enthousiasme dat je veeleer verwacht bij een familiaal overlijden - dit seizoen begint er eentje létterlijk te huilen van verdriet. Voor elke misstap die ze vervolgens begaan, gaat er geld uit de groepspot; boetes beginnen vanaf 3.000 dollar voor een tongkus. Als dát opeens de orde van de dag is, dan zet je toch de tering naar de nering, zou je denken. Helaas: het kandidatenbestand blijkt telkens de financiële realiteitszin én de collegiale teamspirit van Georges-Louis Bouchez te zijn toegedaan.

Afijn, waarom is dit seizoen opeens minder plezierig dan de vorige? Simpel: omdat je meer dan ooit ziet hoe de makers alles ensceneren, hoe er duidelijk rolletjes werden bedacht voor alle kandidaten, hoe in elke jaargang toch min of meer hetzelfde scenario wordt herhaald.

Zo schuift met Louis - een semiprofessionele voetballer, wat dat ook moge betekenen - alwéér een langzaam tot inkeer komende rondvogelaar aan, zit er met Dre alwéér iemand bij die het nodig vindt om zich op te werpen als Bewaker Van De Groepspot (ook al heeft hij zelf geen enkele kans om die te winnen), en verandert de lullo van het eiland (dit seizoen heet-ie Isaac) alwéér vaker van partner dan van onderbroek. Daar komen nogmaals zilte tranen van. Maar je kan je afvragen: wat zijn die nog waard als ze zo gemakkelijk zijn om te zetten in influencerdeals en Instagram-volgers? Valt er íéts van te geloven?

Too Hot to Handle seizoen 5 Beeld Netflix

Gelukkig valt er nog wat te lachen. Bijvoorbeeld met Hunter, een hoogblonde surfer met de persoonlijkheid én de vlotte babbel van een kwispelende labrador. Hunters beste anekdote is dat hij ooit een date meenam naar een kóffiebar. Wanneer hij voor die vlaag van genialiteit niet spontaan een staande ovatie krijgt, kijkt hij oprecht teleurgesteld - het universum dat hem de rug toekeert.

Er is ook nog de Brit Alex en zijn wapperende haardos, die hij elke vijf seconden op haast erotische wijze in de plooi legt. ‘Zal ik even push-ups voor je doen?’ vraagt hij zich op een willekeurig moment af, onbekommerd over het feit dat hij ook maar gewoon in de badkamer staat. 69 push-ups lang staat het meisje dat hij daar een plezier mee denkt te doen, er vervolgens naar te kijken. 69 lánge push-ups. En toch vormen die twee niet veel later een koppel. Kijk: Amsterdam is óók gebouwd op wat in se een langzaam zinkend moeras is, en die stad staat ook nog altijd overeind. Wie ben ik, wil ik maar zeggen, al is het met existentiële vragen altijd uitkijken als je net een hele middag ‘Too Hot to Handle’ hebt gekeken.

Het smakelijkste moment van het seizoen tot nu toe - de laatste drie afleveringen volgen dit weekend - zorgde voor cringe comedy van Ricky Gervais-niveau. De hoogmis van de plaatsvervangende schaamte begon toen de zichtbaar Californische Hannah een op de koude stenen vallend gesprek aanknoopte met Trey, die zijn totale desinteresse gulzig kenbaar maakte. Om het tij te keren, en ook wel met de moed der wanhoop, vond Hannah er niks beters op om zich dan maar aan een tenenkrullend - er zijn echt geen andere woorden voor - kontdansje te wagen. Net een pauw die zijn bontgekleurde staart zo wijd mogelijk opensperde! Je verwachtte er halvelings commentaar bij van Sir David Attenborough. Nee, zelfbewustzijn is geen vloek waarmee de ‘Too Hot to Handle’-kandidaten bezwaard zijn. Wat zij ‘een goed gesprek’ noemen, vindt de gemiddelde beerbaviaan ook maar gewoon té opzichtig baltsgedrag.

Ergens in de laatste drie afleveringen, zo verklapte de trailer, zullen twee mannelijke kandidaten een dilemma voorgeschoteld krijgen: ofwel knielen ze definitief voor de liefde, ofwel keren ze zonder hun eilandpartner, maar mét 25.000 dollar uit de groepspot, huiswaarts. Aha, toch een nieuwigheid in de formule! Voorlopig houdt de staalkabel het nog, maar bij elke aflevering hoor je ‘m wel luider en luider kraken.