Wat deze week opviel in ‘De Allerslimste Mens’ én wie maakt de meeste kans om volgende week te winnen?

In de finaleweken gaat het hard. Eén keer een steekje laten vallen, een offday of een blackout, en het is gebeurd, hoe voorspoedig het parcours tot hier toe ook verlopen mocht.

Dat merkte sterke speler Merol eerder deze week toen ze bij haar herintrede plots op een onoverbrugbare achterstand op Riadh Bahri raakte, en dat merkte een dag later Jelle Cleymans die óók bij zijn eerste finale-aflevering zich al gewonnen moest geven toen hij tegenover Bahri zat. Bahri speelde gisteren ook nog eens Kobe Ilsen naar huis en is, kortom, flink op stoom gekomen. Waar hij in de reguliere spelreeks slechts drie afleveringen wist vol te houden en daarmee zeer nipt toegang kreeg tot de finaleweken, is hij nu al verzekerd van zijn vijfde finale-aflevering. Misschien zien we hier wel de onverwachte uiteindelijke winnaar aan het werk.

Maar er is stevige concurrentie op komst: komende week schuiven achtereenvolgens Liesbeth Van Impe, Jonas Geirnaert én zwaargewichten Danira Boukhriss en Bart Cannaerts nog aan. Laten we overigens ook Delphine Lecompte niet uitvlakken, die haar eerste finaledeelname direct wist te winnen én en passant ook nog bij Bart Schols polste naar dickpicks:

Een pronostiekje? Ach, waarom niet? Op volgorde van winkans: 1. Danira Boukhriss (even snel als fanatiek en met een ideale opwarmaflevering voor de finale), 2. Bart Cannaerts (de absolute recordhouder en alles-behalve-streaming-weter van het seizoen), 3. Riadh Bahri (goed op stoom, maar nog een lastige vier afleveringen te overleven).

Wat viel verder op deze week? Marc Van Ranst mocht een vraag stellen en dat filmpje met veel 'ratjes’ ging vervolgens viraal in Nederland. Gastjurylid Koen De Bouw had nog niet gehoord dat hij geen grappen meer mocht maken over de tanden van Erik. En Bockie De Repper die, onder druk van Jennifer Heylen, even overwoog naakt te gaan voor een volle studio: