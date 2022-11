Wat een mindfuck! ‘The Peripheral’ op Prime Video is een gloednieuwe science fiction-serie van de betere soort

‘‘The Rings of Power’ is de grootste ramp uit de recente tv-geschiedenis,’ zo schreef Onze Man over de peperdure en veelbesproken ‘The Lord of the Rings’-prequel op Amazon Prime Video. Amazon-oprichter Jeff Bezos kan zich troosten met de groeiende hype rond ‘The Peripheral’, een sf-reeks van de makers van ‘Westworld’ en een mindfuck van de goede soort.

‘The Peripheral’ speelt zich in 2023 af, een nabije toekomst die goed op het heden lijkt, enkele hoogstaande technologische snufjes buiten beschouwing gelaten. Flynne (Chloë Grace Moretz) en haar broer Burton (Jack Reynor) zijn jongvolwassenen zonder vader en met een zieke moeder. Ze wonen in een arbeidersdorp in het zuiden van Amerika en betalen moeders hoge dokterskosten door bij te klussen als huurgamers. Hoe dat werkt? Ze spelen een VR-game voor een rijke pief, zodat ze straffe prestaties in diens naam kunnen neerzetten – de opdrachtgever wint aan prestige, zij krijgen goed betaald.

Wanneer een mysterieus bedrijf een futuristisch apparaat en een smak geld aanbiedt, stelt het duo zich geen vragen. Flynne, de beste gamer van de twee, zet dat vreemde ding - een soort headset met elektroden - op haar hoofd en belandt prompt in het Londen van 2099. De VR-technologie voelt zo levensecht aan, dat Flynne er misselijk van wordt. Een vrouwenstem geeft instructies en die doen haar nog ongemakkelijker voelen: verleid deze mooie dame, verdoof haar, vermoord haar chauffeur, laat je – slik! - oogbal uitsnijden, gebruik de oogbal van die mooie, verdoofde dame om beveiligde deuren te openen. Flynne slaagt erin terug te keren naar het heden, maar met een onheilspellend gevoel: ‘Ik kan de gedachte niet van me afschudden dat ik daar écht was, in een écht lichaam, en alles écht is gebeurd.’

Hoe de vork in de steel zit, mag u zelf ontdekken. Verwacht natuurlijk een resem technische tot zelfs filosofische gesprekken over avatars, het quantum-tunneleffect en alternatieve tijdlijnen - het blíjft science fiction. Maar waar veel science fiction-verhalen zich haasten om met een blitse premisse uit te pakken, vergeet ‘The Peripheral’ niet om ook zorg in zijn personages te steken. Het acteerwerk is goed, de special effects zijn overtuigend. De kans is groot dat fans van ‘The Matrix’, ‘Ready Player One’ of ‘Westworld’ aan hun trekken komen, al weet ‘The Peripheral’ vooralsnog weinig nieuws aan de bekende sf-verhalen toe te voegen.

‘Westworld’ was ooit, een zestal jaar geleden, een van de strafste, beste en populairste series op tv. Koppel Lisa Joy en Jonathan Nolan, broer en rechterhand van Christopher Nolan, hadden een intelligente sf-puzzel in elkaar gestoken, met robots, cowboys en Anthony Hopkins. Probleem: ‘Westworld’ liep in de latere seizoenen zodanig uit de hand, met een veel te ingewikkelde plot en een overdaad aan tijdlijnen, dat alleen de diehards zijn blijven kijken. Hetzelfde power couple zit nu achter ‘The Peripheral’ en dat kan twee zaken betekenen: ofwel hebben ze uit hun fouten geleerd, ofwel zal ook deze reeks ontsporen. Dat men de serie baseert op de 2014-bestseller van William Gibson, de auteur die in de jaren 1980 cyberpunk definitief op de kaart heeft gezet, doet het beste hopen. Tegelijk zit Flynne in de toekomstscènes van de nieuwste afleveringen voornamelijk te keuvelen aan een keukentafel. Na vier afleveringen hou ik het op: veelbelovend.