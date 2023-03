Wat een rit! ‘H4Z4RD’ met Dimitri Vegas is een razend knappe stijloefening

‘H4Z4RD’, de waanzinnige actieprent van Jonas Govaerts, is nu te zien op Streamz. Onze Man drukte deze zomer, toen de film in de bioscoopzalen spelen, vol het gaspedaal richting enthousiasme in. Herlees hier die recensie: ‘Wat een rit!’

De openingsscène van ‘H4Z4RD’: iemand wrikt de tankdop van een auto open en schuift het vulpistool van de benzinepomp naar binnen. Door het rare cameraperspectief – de camera bevindt zich ín de brandstoftank en gluurt door de klep naar buiten – is het alsof we, als in een ziekelijke deepthroat, dat vulpistool zélf door onze strot krijgen geramd. En het voelt niet eens onaangenaam!

Alsof regisseur Jonas Govaerts zegt: ‘Hou je klaar, gastjes, ik pomp jullie lijf eerst barstensvol adrenaline en daarna trakteer ik jullie op de joyride van je leven!’ De klep gaat dicht en vrrrroooaarrrr, terwijl de chauffeur plankgas geeft en de muziek losbarst zijn we vertrokken voor een kriebels in de buik opwekkende autorit doorheen Antwerpen zoals we die nooit eerder in de vaderlandse filmgeschiedenis hebben meegemaakt. Hollywood heeft Frank Bullitt, Baby uit ‘Baby Driver’ en Dominic Toretto uit de ‘Fast & Furious’-franchise, Australië heeft Mad Max, wij hebben Dimitri Vegas die, in wat één van de waanzinnigste én opwindendste scènes moet zijn die u van de zomer in de cinema zult zien, met zijn gepimpte goudkleurige Lexus door de voetgangerstunnel onder de Schelde zoeft op de tonen van ‘Tiritomba’.

Frank Lammers heeft een té korte gastrol als een ex-bajesklant met een Adolf-snorretje, er is een explosieve rol weggelegd voor een ontsnapte wolf, Adil & Bilall komen op de ruiten van de Lexus kloppen en Gene Bervoets duikt tijdens de welhaast onwerkelijke climax op als een sinistere veerman op de mythische rivier de Schelde, maar de show wordt – ‘Hier sè, daar sè!’ – met onnoemelijk veel plezier gestolen door Jeroen Perceval als Carlos, een lispelende crimineel die naast Vegas plaatsneemt in de Lexus, de hele film prompt op stelten zet en met zijn nu al legendarische rapnummer ‘Alles is wifi’ Eminem en Kanye voorgoed het nakijken geeft.

Hoewel: eigenlijk zijn het vooral Govaerts en director of photography Dries Delputte die met hun vindingrijke hoogstandjes voor de meeste sensatie zorgen. De grote vondst van ‘H4Z4RD’ is dat de camera de Lexus nooit verlaat, maar die zelfopgelegde creatieve beperking is voor de cineast geen reden om zich als een leeuw in een kooi te laten opsluiten. De camera priemt door de benzineklep, door kogelgaten in de carrosserie en door de uitlaatpijp, en daarnaast wordt er naar hartenlust gespeeld met achteruitkijkspiegels, achteruitrijcamera’s en parkeersensoren, met als resultaat dat de beeldenstroom – ondanks de beperkte ruimte – een weergaloze dynamiek krijgt. En tijdens de rit is het bijzonder knap om te zien hoe Govaerts het grootstadsleven door de autoruiten naar binnen laat gutsen.

Het resultaat is wonderlijk: ofschoon de camera de hele tijd bij Vegas in de Lexus blijft, voelt ‘H4Z4RD’ eerder aan als een bruisende grootstadsfilm dan als een claustrofobische one location-movie in de trant van ‘Buried’, ‘Phone Booth’ of ‘Locke’ (ook die laatste film speelt zich helemaal af in een auto, maar neem van ons aan dat ‘H4Z4RD’ op visueel vlak stúkken inventiever is). Normaal gezien hebben wij totaal geen interesse in making of-documentaires, maar in dit geval zou het weleens leuk zijn om te zien welke digitale of ambachtelijke trucs Govaerts en zijn crew hebben uitgehaald om van ‘H4Z4RD’ zo’n spectaculaire rit te maken.

Hoogtepunt is wat ons betreft het tafereel met Tom Vermeir als de hitsige veiligheidsagent: wij durven te wedden dat zowel Tarantino als de Hollandse shockregisseur Tom Six dol zullen zijn op de manier waarop Govaerts die hele scène met behulp van een potje vaseline laat evolueren tot een memorabel staaltje ziekelijke humor. Diegenen onder u die grommen dat het verhaal dunner is dan een bougie, en dat ‘H4Z4RD’ in wezen niets meer is dan een weliswaar razend knappe stijloefening, hebben geen ongelijk: ‘H4Z4RD’ brengt een mens geen diepe levensinzichten bij, tenzij dan dat je een stervormig barstje in je voorruit maar beter onmiddellijk laat herstellen. Maar wat een rit! Zoef naar de bioscoop, open uw kaken voor dat vulpistool, en eat that, Dominic Toretto!