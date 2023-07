Wat je van moordenaars leren kan: ‘Let goed op, misschien red je wel een mensenleven’

De voormalige FBI-agente Bryanna Fox gelooft dat we veel van moordenaars kunnen leren en als professor criminologie aan de University of South Florida zet ze die theorie ook om in de praktijk. Samen met haar studenten gaat ze praten met veroordeelde moordenaars, om na te gaan wat hen dreef. Dankzij de driedelige truecrimereeks ‘The Lesson Is Murder’ op Disney+ kunt u haar cursus forensische psychologie volgen vanaf de bank. Het woord is aan u, professor.

BRYANNA FOX «Ik stel psychologische profielen van moordenaars op. Vroeger voor de FBI, tegenwoordig voor de universiteit. Ik wil in de eerste plaats nabestaanden een verklaring geven voor hun verlies, maar agenten kunnen misdadigers dankzij mijn onderzoek ook sneller herkennen. Ik ben blij dat ik nu kan tonen hoe mijn werk echt in elkaar zit, want reeksen zoals ‘Criminal Minds’ en ‘Mindhunter’ schetsen daar soms een verkeerd beeld van.»

– Jullie interviewen een verpleger die de dood van minstens vier patiënten heeft veroorzaakt, een politieagent die zijn vrouw liet ombrengen door twee huurmoordenaars en een sekswerker die enkele van haar klanten heeft doodgestoken. Hoe heb je contact opgenomen met hen?

FOX «Simpel: ik heb brieven naar gevangenissen gestuurd en had al snel enkele pennenvrienden. Veel moordenaars willen net over hun misdaden spreken, sommigen sméken mij zelfs om hen te analyseren. Er was één griezel die me dagelijks belde en me in detail vertelde hoe hij een vrouw heeft gewurgd. Ik heb daar nachtmerries aan overgehouden, jazeker.»

– Wat kunnen we van jouw gesprekken opsteken?

FOX «Dat niet elke moordenaar voldoet aan de clichés. Verpleger Will Davis, bijvoorbeeld: hij was in elk opzicht een normaal kind en hij hield zich zeker niet bezig met het pijnigen van klasgenoten of kleine diertjes, zoals je dat wel vaker ziet in films. Ik sprak ook met zijn moeder: zij was een schat van een vrouw. Het heeft geen zin de familie van moordenaars te demoniseren.

»Ik moest mezelf er weleens aan herinneren dat ik wel degelijk met een veroordeelde moordenaar aan tafel zat. Sekswerker Ivié DeMolina vertelde over het verschrikkelijke misbruik uit haar jeugd. Ik had zo met haar te doen, dat ik haar gruwelijke misdaden bijna vergeten was.»

– Kunnen we jouw lessen ook toepassen in de praktijk?

FOX «Zeker. Ik heb verschillende tools om verdacht gedrag te spotten. Het is belangrijk om te begrijpen dat niet elke seriemoordenaar dezelfde is. Sommigen zijn ziekelijke psychopaten, maar anderen zijn schijnbaar normale mensen die je nooit van zware misdaden zou verdenken. Hetzelfde met misbruikers, dieven en verkrachters. Kleine afwijkingen van de norm zijn daardoor van belang. Let goed op, misschien red je wel een mensenleven.»

‘The Lesson is Murder’

Vanaf 19 juli op Disney+