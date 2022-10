Wat moeten we verwachten van de finale van ‘House of the Dragon’?

Dramatische speeches! Broedermoorden! Lords die elkaar naar het leven staan! Maar genoeg over de politieke situatie in Groot-Brittannië, want dit weekend is het eerste seizoen van ‘House of the Dragon’ aan de finale toe. Wat valt er te verwachten van de slotaflevering?

De koning is dood, leve de koning! Of de koningin? Naar aloude ‘Game of Thrones’-traditie - herinner u de onfortuinlijke Ned Stark die in aflevering negen van het eerste seizoen zijn hoofd verloor - barstte ook in prequel ‘House of the Dragon’ het verhaal pas vlak voor het einde goed los. Koning Viserys is voorgoed van het toneel verdwenen en heeft op zijn sterfbed aan zijn gemalin Alicent, en handig genoeg alleen aan haar, laten weten dat hij zijn eerste zoon Aegon II als troonopvolger wil in plaats van zijn dochter Rhaenyra. En dus zijn de kaarten gelegd voor een burgeroorlog in de Seven Kingdoms.

Wat doet Rhaenyra?

‘The Black Queen’, zo heet de finale, een verwijzing naar de traditionele kleur van de familie Targaryen en naar de vrouw die nog niets af weet van de dood van Viserys en de kroning van Aegon. In de voorlaatste aflevering waren Rhaenyra en haar man Daemon - tevens haar oom, want ja, dit blijft ‘Game of Thrones’ - niet te zien, dus de finale zal vooral rond hen draaien, hoe ze op het nieuws reageren en plannen smeden om wraak te nemen. Misschien moeten ze ook een aanslag op hun leven afweren: al heeft Alicent haar vader Otto Hightower verboden om achter de dochter van Viserys aan te gaan, dat ene zinnetje in ‘The Green Council’ - ‘be quick and be clean’ - liet weinig aan de verbeelding over. De kans dat Rhaenyra en Daemon sterven is onbestaande: HBO bestelde vlak na de alle records verpulverende eerste aflevering van ‘House of the Dragon’ al een tweede seizoen van de fantasyreeks en de makers hebben verklapt dat de relatie tussen Rhaenyra en Daemon daarin centraal zal staan.

Wie kiest welk kamp?

Nu de totale oorlog tussen Aegon en Rhaenyra nakende is, moeten de verschillende families een kant kiezen. In aflevering negen vroeg Otto Hightower al aan enkele lords en dames om hun getrouwheid aan Aegon te zweren en liep het slecht af voor degenen die dat niet wilden doen of niet overtuigend genoeg deden. De finale moet duidelijk maken welke coalities er gesmeed kunnen worden, al zullen er daarna - behalve voor degenen die bungelen aan een touw in King’s Landing - vast nog meer dan genoeg mogelijkheden zijn om van kamp te wisselen. De belangrijkste keuze is die van Rhaenys en de Velaryons, een van de belangrijkste families in ‘House of the Dragon’. Rhaenys heeft meer dan duidelijk gemaakt dat ze niet aan de kant van Aegon staat en zij is, zoals te zien in de trailer van de finale, ook degene die Rhaenyra op de hoogte brengt. Maar toen ze de kans had om de nieuwe koning en zijn gevolg met één vurige ademstoot van haar draak te doden, liet ze dat wel na. Misschien ligt haar hart dus ook niet helemaal bij Rhaenyra en ziet ‘the queen who never was’ eigenlijk meer in Alicent: tenslotte verweet zij haar, in een van de beste scènes van dit seizoen, dat ze door de macht door te geven aan haar zoon niets meer deed dan ‘een venster in je gevangenis’ maken en vroeg ze zich af of zij niet zelf wou weten hoe het was om op de troon te zitten.

Zijn er draken te zien?

‘House of the Dragon’ heeft in seizoen één al meer draken laten vliegen dan ‘Game of Thrones’ in zijn eerste vijf seizoenen, en afgaand op de trailer wordt ‘The Black Queen’ de aflevering waarin de mythische wezens eindelijk ook hun allesverwoestende kracht mogen laten zien. Al vermoeden we wel dat de finale zal stoppen vlak voor de legendarische ‘Dance of the Dragons’ helemaal losbarst, zodat er ook nog een reden is om in te schakelen voor de start van seizoen twee. Afspraak begin 2024!