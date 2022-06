Wat u moet weten voor u aan het derde seizoen van ‘The Boys’ begint

De populairste en beste superheldenreeks van het moment is níét van Marvel-makelij: ze heet ‘The Boys’ en is te zien op Prime Video. De eerste twee seizoenen waren al een hit en het net gestarte derde seizoen – elke week komt er een aflevering bij – wordt alweer druk besproken. Wat moet u weten voor u zich aan deze dolle superheldenreeks waagt? En voor wie ‘The Boys’ al kent: wat brengt het derde seizoen?

1 ‘The Boys’ zet Marvel in zijn hemd

Het uitgangspunt van ‘The Boys’: als macht corrumpeert, wat dan met supermacht? Anders gezegd: wie of wat belet Superman om vrouwen te verkrachten en mannen in stukken te scheuren? In de serie zijn superhelden beroemdheden die aan niemand verantwoording hoeven af te leggen, behalve aan het megabedrijf dat hen vertegenwoordigt. Als ze boeven vangen, dan is dat een nauwkeurig gepland promo-event, liefst met zoveel mogelijk camera’s in de buurt – alles voor de likes, clicks en views. De zogenaamde helden laten een spoor van drugs, seks en geweld achter, maar het volk krijgt alleen maar de goede daden te zien. Tot de Boys, een bont groepje misfits, het tegen de oppermachtige wezens opneemt.

‘The Boys’ haalt zo in één klap twee huidige trends in de mainstream onderuit: de oppervlakkigheid van de celebritycultuur en de blinde adoratie voor superhelden. Niet toevallig lijken die laatsten hier op beroemde figuren uit de verhalen van Marvel en DC Comics. The Deep is Aquaman die in een #MeToo-schandaal verwikkeld raakt, A-Train is The Flash met een drugsverslaving, Termite is Ant-Man met bizarre fetisjen en Homelander is Superman met serieuze mommy issues. Vreemd genoeg voelen die superhelden daardoor vaak menselijker en échter aan dan de opgekuiste figuren uit de Hollywoodfilms.

De anti-helden in 'The Boys' Beeld Amazon Prime

2 Niet voor doetjes

Prime Video benadrukt bij aanvang van elke aflevering dat kinderen níét naar de reeks horen te kijken. ‘The Boys’ bevat dan ook meer piemels dan ‘Euphoria’, meer vloekwoorden dan ‘Pulp Fiction’ en meer ontploffende lichamen dan ‘Saving Private Ryan’. In de tweede aflevering van het eerste seizoen weten de Boys bijvoorbeeld Translucent – een parodie op Invisible Man – uit te schakelen door een bom in zijn achterste te steken. Leuk weetje: een onzichtbare superheld is niet langer onzichtbaar zodra hij als smurrie aan de muur hangt. DC Comics kopieerde de succesformule van ‘The Boys’ trouwens eerder dit jaar met de balorige superheldenreeks ‘Peacemaker’ op HBO/Streamz.

3 Er zijn echte helden

‘The Boys’ presenteert een bikkelharde wereld vol verwerpelijke figuren, maar vergeet de kijker niet enkele personages te schenken om voor te duimen. Starlight (Erin Moriarty) bijvoorbeeld, een blonde meid met verblindende krachten: zij probeert de corruptie van binnenuit tegen te werken. En Hughie (Jack Quaid), een doodgewone vent die zijn vriendinnetje wil wreken: A-Train, die drugsverslaafde en bliksemsnelle superheld van daarnet, is namelijk door zijn meisje heen gespurt.

4 Het derde seizoen is gestoord

In het derde seizoen van ‘The Boys’ wordt de oorlog tussen de Boys-leider Billy Butcher (Karl Urban) en Homelander (een fenomenale Antony Starr) voorgoed beslecht. Een ongelijke strijd, zou u denken, want Billy Butcher is een man van vlees en bloed. Maar de Boys beschikken ditmaal over twee geheime wapens: een losgeslagen supersoldaat met een schild – jawel, Captain America mag er dit seizoen aan geloven – en een drug die tijdelijk superkrachten verleent. Waarschuwing! ‘De eerste vijftien minuten van het derde seizoen zijn niet gewoon de meest gestoorde die wíj ooit hebben gemaakt, het zijn misschien wel de gestoordste vijftien minuten die ooit zijn gefilmd,’ aldus showrunner Eric Kripke. Hij heeft wellicht gelijk, want die seksscènes met Termite zullen me eeuwig in mijn nachtmerries achtervolgen.

5 Billy Butcher geeft duivels goede speeches

Fans hebben al webpagina’s aan de vele hilarische oneliners van Billy Butcher gewijd, maar hij won voorgoed mijn hart met zijn befaamde Spice Girls-speech, toen de Boys uit elkaar dreigden te vallen. ‘Sporty Spice, waar is die nog mee bezig? Niemand die het weet. Wat met Posh? Zij maakt kleren voor anorexialijders, niet bepaald een groeiende markt. Scary Space zit met een sekstape en Baby haalt niet eens meer de zesde pagina van de roddelblaadjes. Ginger heeft dan weer drie platen uitgebracht: ‘Passion’, ‘Schizophonic’ en ‘Scream If You Wanna Go Faster’. Ze doen je oren stuk voor stuk bloeden. Zie je: apart zijn ze waardeloos. Maar zet ze samen en je hebt de fucking Spice Girls.’

6 Er is meer

Eric Kripke wil minstens vijf seizoenen van ‘The Boys’ maken. Wie aan één nieuwe aflevering per week niet genoeg heeft, kan ook de leutige animatiereeks ‘The Boys Presents: Diabolical’ opzetten, of de originele strips van schrijver Garth Ennis en illustrator Darick Robertson lezen.