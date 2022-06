Sinds deze week staat het vierde seizoen van het succesvolle Deense politieke drama ‘Borgen’ op Netflix. Dat volgt niet bepaald naadloos op het vorige, want ondertussen zijn tien jaar verstreken sinds het einde van reeks drie. Een korte opfriscursus, of een ‘beginner’s guide’ voor wie het origineel nooit zag, kan dus van pas komen. Zonder ‘tak’!

‘Borgen’ kreeg in het nieuwe seizoen met ‘Power and Glory’ voor het eerst een ondertitel mee en dat is geen toeval: de serie vertelt immers een op zichzelf staand verhaal, over hoe de ontdekking van olie op Groenland - een deel van Denemarken met een aparte status - een internationaal machtsspel uitlokt. Netflix heeft ‘Power and Glory’ ook een aparte plek gegeven in de catalogus en niet zomaar achter de drie seizoenen van het origineel geplakt. Je hoeft ‘Borgen’ met andere woorden niet per se gezien te hebben om de nieuwe reeks te begrijpen, al is de voorgeschiedenis ook niet onbelangrijk als je sommige nuances wil meekrijgen. Een overzicht van de belangrijkste personages uit het origineel die nu opnieuw een hoofdrol spelen.

Birgitte Nyborg

Bij het prille begin van ‘Borgen’ was Birgitte Nyborg de voorzitster van de Gematigde Partij, een kleine fractie in de oppositie tegen de regering van Lars Hesselboe. Toen die laatste betrokken raakte in een schandaal, konden Nyborg en haar partij bij de verkiezingen stevig winnen en slaagde zij er, met enig ellebogenwerk, in om de eerste vrouwelijke premier van Denemarken te worden. ‘Borgen’ - Deens voor ‘burcht’ en de bijnaam van het gebouw waarin parlement en regering huizen - volgde daarna hoe ze haar politieke agenda probeerde te verwezenlijken en de concurrenten binnen haar partij en daarbuiten af moest houden.

Na seizoen twee nam Nyborg afscheid van de politiek en ging ze naar het bedrijfsleven, maar in het derde seizoen keerde ze terug en richtte ze een eigen partij op met de bijzonder sexy naam Nieuwe Democraten. In de finale liet ze de kans om opnieuw premier te worden links liggen en werd ze minister van Buitenlandse Zaken, een functie die ze in ‘Power and Glory’ nog steeds bekleedt, deze keer in een regering onder leiding van Signe Kragh, een soort kopie van de Nyborg uit het begin van de reeks.

Phillipp Christensen

De ex-man van Birgitte Nyborg. Een van de centrale thema’s in ‘Borgen’, zeker in de eerste twee seizoenen, is de tol die de politiek eist op het privéleven. Bij de start is Nyborg gelukkig getrouwd met Christensen - ze draagt dan ook nog zijn achternaam - en hebben ze samen twee kinderen, Laura en Magnus. Door het hectische leven van Nyborg als premier vervreemden ze van elkaar en komen er steeds meer ruzies. Uiteindelijk gaat hij vreemd en in het slot van het eerste seizoen besluiten ze te scheiden. Ondertussen is Christensen hertrouwd en bij het begin van ‘Power and Glory’ brengt hij Nyborg de boodschap dat hij opnieuw vader wordt. Laura, die in het tweede seizoen zoveel last kreeg van paniekaanvallen dat Nyborg haar politieke carrière even op pauze moest zetten, woont in New York, Magnus is student en parttime dierenrechtenactivist.

Katrine Fønsmark

Begonnen als politieke journaliste en nieuwsanker van de openbare omroep TV1, de Deense Goedele Wachters bij wijze van spreken. Aan de hand van de manier waarop zij en haar toenmalige nieuwschef Torben Friis primeurs probeerden te verzamelen en informatie kregen van insiders, toonde ‘Borgen’ het niet altijd even propere samenspel tussen media en politiek. In het derde seizoen werkte Fønsmark een tijdlang voor Nyborg, als perschef van de Nieuwe Democraten, maar in ‘Power and Glory’ is ze teruggekeerd naar de journalistiek: ze is nu hoofdredacteur van de nieuwsdienst, met de trouwe Friis deze keer als haar rechterhand, en ontdekt dat haar nauwe band met Nyborg zowel een voor- als een nadeel kan zijn.

Michael Laugesen

Zowat de aartsvijand van Birgitte Nyborg. Bij de start van ‘Borgen’ was Laugesen, als frontman van de socialistische partij, de gedoodverfde favoriet om Hesselboe op te volgen maar hij werd door Nyborg handig opzij gemanoeuvreerd. Sindsdien probeert hij haar geregeld stokken in de wielen te steken, ofwel als politicus, ofwel als eigenaar van de tabloid Express (waar ook Katerine Fønsmark even voor gewerkt heeft), ofwel als politiek commentator op televisie. In ‘Power and Glory’ lijkt Laugesen even terug op het voorplan te treden, maar zijn comeback in de politiek wordt door Nyborg koelbloedig afgeblokt.