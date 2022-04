We beweren niet dat Marc Overmars een influencer is, maar echtelijke ontrouw scoort wel plots op Netflix

Kostuumdrama’s, het een al wat bloederiger dan het ander, houden de top 2 van Netflix voorlopig bezet.

Het tweede seizoen van ‘Bridgerton’ staat voor de tweede week op rij bovenaan, het eerste seizoen van ‘Taboo’ blijft vasthouden aan plaats twee. Zij krijgen het gezelschap van ‘Furioza’, een grimmige Poolse misdaadfilm waarin een politieagente haar ex-vriend dwingt te infiltreren in een lokale bende.

Ook nieuw: ‘The Ultimatum’, een realityshow die bedacht werd door de mensen achter ‘Love is blind' en waarvan het concept zo mogelijk nog fouter klinkt. In het programma krijgen zes koppels waarvan één helft wil trouwen en de andere nog twijfelt de kans krijgen om even te kijken of het gras echt groener is aan de overkant: ze gaan namelijk enkele weken samenwonen met een van de andere deelnemers en moeten daarna beslissen of ze al dan niet in het huwelijk willen treden met de persoon met wie ze zijn aangekomen.

Véél minder een ‘guilty pleasure’: het bloedstollende Britse tweeluik ‘Jimmy Savile: A British Horror Story’, waarin haarfijn de ontelbare misdaden van het voormalige tv-icoon op een rij worden gezet. Bij leven was Savile een van de bekendste en populairste showbizzfiguren van het land maar na zijn dood kwamen honderden verhalen over misbruik en verkrachting naar boven.

De Netflix-top 10 van vrijdag 8 april

1 ‘Bridgerton’ - seizoen 2 (lees hier onze ★½☆☆☆-recensie)

2 ‘Taboo’ - seizoen 1

3 ‘Furioza’

4 ‘The Ultimatum’

5 ‘Inventing Anna’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

6 ‘Top Boy’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★½-recensie)

7 ‘Pieces of her’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

8 ‘Jimmy Savile: A British Horror Story' (lees hier onze ★★★★½-recensie)

9 ‘Is it cake?’ - seizoen 1

10 ‘Crush’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)