We dachten dat het verhaal van ‘Onoda’ een mop was, maar het blijkt hartstikke echt gebeurd

‘Onoda’ vertelt uitgebreid het onwaarschijnlijke verhaal van Hiroo Onoda: hoe hij en zijn kompanen in 1944 het bevel kregen om vanuit de jungle een guerrillaoorlog te voeren tegen de oprukkende Amerikaanse troepen, hoe niemand hen op de hoogte bracht van de overgave van Japan, hoe hij al die jaren overleefde op bananen en kokosnoten en op de rijst die hij stal van de lokale boerenbevolking.

Gezien de vele jaren die de vergeten soldaat op het eiland sleet, is het poëtisch volledig gerechtvaardigd dat regisseur Arthur Harari bijna drie uur de tijd neemt om in een rustig tempo Onoda’s rauwe levensomstandigheden te schetsen (maden uit een wonde zuigen: zó doe je dat dus!). Hoe langer de film duurt, hoe sterker onze indruk dat Onoda tot een soort droomlandschap begint te behoren: check bijvoorbeeld de welhaast surreëele scène waarin hij op 24 juli 1969 in zijn WO II-uniform via een transistorradio als een verdwaalde tijdreiziger naar het rechtstreekse verslag van de maanlanding zit te luisteren. Onoda ontving door de jaren heen weliswaar concrete aanwijzingen dat de oorlog voorbij was, maar raad eens? Hij beschouwde die aanwijzingen als, jawel, fake news, en verkoos om te blijven geloven in de realiteit die hij in zijn hoofd had opgebouwd.

En net om díé reden kan men in ‘Onoda’ – behalve een spannend jungle-avontuur – ook een schitterende allegorie op onze tijd ontwaren. Uitgerekend de dag nadat wij ‘Onoda’ zagen, hadden wij een gesprek met een man, een verbeten antivaxer, die écht gelooft dat Alexander De Croo en Bill Gates een faustiaans pact hebben gesloten om via de vaccinaties microchips in te planten in de bloedsomloop van de Belgische bevolking. Jawadde! En hoewel die man zich voorts liet kennen als een aimabele gesprekspartner, konden wij alleen maar denken: ‘Meneer, u bent als Onoda.’ Zoals die arme Onoda zelfs niet door het overtuigendste bewijsmateriaal viel af te brengen van de gedachte dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds woedde, zo zit ook de complotdenker in zijn hoofd vast op zijn eigen eiland. ‘Onoda’ etst niet alleen een prachtig portret van een man die zich als het ware schuilhield in de nevelen van de tijd, maar confronteert ons ook met het verontrustende feit dat er anno 2021 in de wereld nog heel veel Onoda’s rondlopen.

Vanaf 11 augustus in de bioscoop.