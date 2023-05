We geloven meer in de winstkansen van Gustaph dan in die van Alex Callier en zijn Hooverphonic

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 5 tot en met donderdag 11 mei. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1. De Mol (Play4) 1.301.204‏

2. Eurovisiesongfestival (VRT 1) 1.030.000

3. Thuis (VRT 1) 1.019.976‏

4. Chateau Planckaert (VRT 1) 988.382‏

5. Het Journaal (19u) (VRT 1) 949.869‏

6. Sportweekend (VRT 1) 761.048

7. Iedereen Beroemd (VRT 1) 751.425‏

8. Een Jaar Op Zee (VRT 1) 734.795‏

9. Blokken (VRT 1) 676.039‏

10. Het Nieuws (19u) (VTM) 630.570‏

11. Ons Huis, Nieuw Huis (VRT 1) 593.045‏

12. Special Forces, Wie Durft Wint (VTM) 589.432‏

13. Familie (VTM) 539.878‏

14. Arcadia (VRT 1) 509.726‏

15. Het Journaal (13u) (VRT 1) 470.991‏

16. Abba Forever, The Winner Takes It All (VRT 1) 467.249‏

17. I Can See Your Voice (VTM) 463.879‏

18. Liefde Voor Muziek (VTM) 462.375‏

19. Fc De Kampioenen (VRT 1) 441.409‏

20. Blind Gekocht (Play4) 404.000

21. Dagelijkse Kost (VRT 1) 397.214‏

22. Giro (VTM) 370.280‏

23. Laurent, Prins Op Overschot (Canvas) 365.624‏

24. Charles R, The Making Of A Monarch (VRT 1) 363.403‏

25. Andy Op Patrouille (VTM) 357.675